গুৱাহাটী: সাংবাদিক সিদ্ধাৰ্থ ভৰদৰাজন আৰু কৰণ থাপৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ এফ আই আৰত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে সদ্যপ্ৰয়াত জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল সত্যপাল মালিকৰো নাম । ইয়াৰ উপৰি পাকিস্তানী সংবাদকৰ্মী নাজম শেঠী আৰু ভাৰতীয় সংবাদকৰ্মী আশুতোষ ভৰদ্বাজৰ লগতে 'অজ্ঞাত ব্যক্তি'ৰ নামো উল্লেখ কৰিছে ।
যোৱা ৯ মে’ত গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা বিজু বাৰ্মাই দাখিল কৰা এফ আই আৰত অভিযোগ কৰা হৈছে যে পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ আৰু অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত অনলাইন নিউজ প্লেটফৰ্ম ‘দ্য ৱায়াৰ’ আৰু ইয়াৰ একাংশ লেখক-সম্পাদকে (২০২৫ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ শেষৰ পৰা মে’ মাহৰ আৰম্ভণিৰ ভিতৰত) নিজৰ লেখনি আৰু মন্তব্য ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিছিল, য'ত “প্ৰাথমিক দৃষ্টিত ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু নিৰাপত্তাক দুৰ্বল কৰে, শত্ৰুতা আৰু সাৰ্বজনীন অৰাজকতাক উৎসাহিত কৰে আৰু ভুল তথ্য প্ৰচাৰ কৰে” ।
এই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে যোৱা সপ্তাহত ভৰদৰাজন আৰু থাপৰক চমন জাৰি কৰি ২২ আগষ্টত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকক আৰক্ষীৰ 'জোৰ-জবৰদস্তি'মূলক কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বেও মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা এক গোচৰত উচচতম ন্যায়ালয়ে সাংবাদিক দুজনক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছিল ।
এই গোচৰটো বি এন এছ, ২০২৩ৰ ১৫২ (দেশদ্ৰোহ), ১৯৬, ১৯৭(১)(ডি)/৩(৬), ৩৫৩, ৪৫ আৰু ৬১ ধাৰাত ৰুজু কৰা হৈছে ।
আনহাতে, গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে আন এগৰাকী সাংবাদিক অভিসাৰ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ ৰুজু কৰে । অৱশ্যে সাংবাদিকiৰাকীয়ে কয় যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ আইনগতভাৱে আগবাঢ়িব ।
অভিযোগকাৰীয়ে অভিযোগ কৰে যে পাকিস্তানৰ নাজম শেঠীক ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটোৱে “এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাত্ৰাৰ সংযোগ কৰে, যিয়ে ভাৰতৰ সাংবিধানিক গণতন্ত্ৰক অত্যাচাৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ আশংকা সৃষ্টি কৰে, একে সময়তে শত্ৰুতাপূৰ্ণ শাসন ব্যৱস্থাই প্ৰচাৰ কৰা কাহিনীক সম্ভাৱনাপূৰ্ণভাৱে বৌদ্ধিক বৈধতা প্ৰদান কৰে ।”
তেওঁ কয়, "যেতিয়া এনে সাক্ষাৎকাৰৰ সময় সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঠিক পিছতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু ঘৰুৱা তথা বিশ্বজনীন দৰ্শকৰ মাজত ব্যাপকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰা হয়, তেতিয়া ইয়াক কেৱল মতানৈক্য হিচাপে গণ্য কৰিব নোৱাৰি; ই সাংবাদিকতাৰ আঁৰত ভুল তথ্য প্ৰচাৰ, দেশদ্ৰোহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অস্থিৰতাৰ কাৰণ হোৱাৰ আশংকাৰ সৃষ্টি কৰে ।"
অভিযোগকাৰীয়ে অভিযোগ কৰে যে কৰণ থাপৰে ‘দ্য ৱায়াৰ’ত নাজম শেঠী, আশুতোষ ভৰদ্বাজ আৰু জম্মু-কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰ সত্যপাল মালিকৰ (যাৰ ৫ আগষ্টত মৃত্যু হৈছে) দৰে ব্যক্তিৰ সৈতে ধাৰাবাহিক সাক্ষাৎকাৰ আয়োজন কৰিছিল, য’ত “ভাৰত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিশেষকৈ পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত গুৰুতৰ আৰু আপত্তিজনক মন্তব্য কৰা হৈছে” ।
তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে, "এই সাক্ষাৎকাৰসমূহ সাংবাদিকতাৰ নিৰীক্ষণৰ বাহিৰলৈ গৈছে আৰু অসত্য, উচটনিমূলক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে অভিযুক্ত বক্তব্যৰ বাবে এক মঞ্চ প্ৰদান কৰা যেন লাগে, যিয়ে সীমা অতিক্ৰম কৰা উপাদানসমূহে সংঘটিত কৰা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যৰ বাবে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰক দোষাৰোপ কৰে ।"
অভিযোগত এইটোও দাবী কৰা হৈছে যে বিশেষকৈ আতংকজনক কথাটো হ’ল যে এই সাক্ষাৎকাৰবোৰৰ বাৰম্বাৰ প্ৰয়োগ ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগিতা, গাফিলতি বা আনকি ষড়যন্ত্ৰৰো ইংগিত দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিটোৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে শত্ৰুৰ অপপ্ৰচাৰক সাৰ-পানী যোগায় আৰু আৰু নাগৰিকৰ মাজত অবিশ্বাসৰ বীজ ৰোপণ কৰে ।
অভিযোগকাৰীয়ে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰক “সম্পূৰ্ণ অকাৰ্যকৰী আৰু পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক আমাতকৈ স্মাৰ্ট বুলি মহিমামণ্ডিত কৰা” বুলি চিত্ৰিত কৰা প্ৰবন্ধৰ তালিকাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে এই বিষয়বস্তুৱে “ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থাৰ ওপৰত আঘাত হানে আৰু আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ মনোবলক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে” ।
এটা প্ৰবন্ধত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাংবিধানিক কাৰ্যালয়ক তুচ্ছজ্ঞান কৰাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদৰ সন্মুখত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ সঁহাৰিৰ ব্যৱস্থাকো বদনাম কৰা হৈছে, যাৰ ফলত নাগৰিকক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষমতাত চৰকাৰৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থা দুৰ্বল হৈ পৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ।
পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণক ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম নীতিৰ ব্যৰ্থতা হিচাপে প্ৰস্তুত কৰি তথা শত্ৰুৰ আখ্যানৰ প্ৰসংগ বাৰম্বাৰ উল্লেখ কৰি প্ৰবন্ধবোৰে বিপজ্জনকভাৱে পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলা সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰা মনোযোগ আঁতৰাই ঘৰুৱা প্ৰশাসনলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে বুলি অভিযোগকাৰীয়ে কয় ।
পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ঠিক পিছতে 'দ্য ৱায়াৰ'ৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত পাঁচটা প্ৰবন্ধ 'To War or Not to War', 'Over-Propaganda', 'After Operation Sindoor', 'Bludgeoning Kashmir Is Not the Answer' আৰু 'IAF Rafale Downed by Pakistan', পদ্ধতিগতভাৱে "ভাৰতৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক পদলেহন কৰে, তেওঁলোকৰ সাৰ্বভৌম সঁহাৰিৰ বৈধতাৰ ওপৰত প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি কৰে, সত্যাসত্য নিৰ্ণয় অবিহনে শত্ৰুতাপূৰ্ণ আখ্যানক প্ৰচাৰ কৰে আৰু কূটনৈতিকভাৱে সন্ত্ৰাসবাদবিৰোধী অভিযানক সাম্প্ৰদায়িক বা নিৰ্বাচনী উদ্দেশ্যৰ সৈতে সমান কৰে" ।
তেওঁ কয়, "যিসময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি সৰ্বোচ্চ, সেই সময়ত এনে প্ৰকাশনে জনসাধাৰণৰ আস্থা আৰু কাৰ্যকৰী গোপনীয়তাৰ সৈতে আপোচ কৰাই নহয়, অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰে, জীৱন বিপন্ন কৰাৰ আশংকাও সৃষ্টি কৰে আৰু ভাৰতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্থানক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ আশংকাও থাকে ।"
মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতাই ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়ত সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে লোকচান কৰাতে সীমাবদ্ধ নহয়, তথা এনে আচৰণ দণ্ডনীয় আৰু সাংবিধানিক ন্যায়বিজ্ঞান দুয়োটাৰে অধীনত ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ আওতাত পৰিব পাৰে বুলিও তেওঁ কয় ।
তেওঁ লগতে কয় যে মত প্ৰকাশৰ স্বাধীনতা শত্ৰুৰ লক্ষ্যক বৌদ্ধিকভাৱে বৈধতা প্ৰদান বা আভ্যন্তৰীণ অস্থিৰতা সৃষ্টিৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নহয়, বিশেষকৈ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষতি হৈ থাকে ।
অভিযোগকাৰীয়ে কয় যে এইবোৰক জনস্বাৰ্থজড়িত সাংবাদিকতা বুলি মানিব নোৱাৰি; ই ভাৰতৰ ঐক্যক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা, সাম্প্ৰদায়িক বিসংগতি জাগ্ৰত কৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংকটৰ সময়ত প্ৰাতিষ্ঠানিক আস্থাক দুৰ্বল কৰাৰ লক্ষ্যৰে ডিজাইন কৰা কাহিনীহে ।
তেওঁ কয়, "এনে আচৰণে কঠোৰ সাংবিধানিক নিৰীক্ষণ আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে গণৰাজ্যৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ বাবে শাস্তিমূলক আন্তঃগাঁথনিৰ আমন্ত্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা প্ৰদান কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ওপৰত উল্লিখিত প্ৰকাশনসমূহে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰা, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা, আৰু শত্ৰুতাপূৰ্ণ স্বাৰ্থৰ সৈতে মিল থকা কাহিনী বিয়পোৱাত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগে ।