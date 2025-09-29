জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব: ডি জি পি হৰমীত সিঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত উপস্থিত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং । সকলোকে SITক সহযোগ কৰাৰ আহ্বান আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ ।
গুৱাহাটী: কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত মাংগলিক ৰীতি-নীতিৰে সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ । আদ্যশ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠানত উপস্থিত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিং আৰু আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থসাৰথি মহন্ত ।
শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমীত সিঙে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত গোচৰ সম্পৰ্কত যিবিলাক তথ্য পাইছে এই সকলোবোৰ আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । এইবিলাক তথ্য ৰাইজৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰাটো মোৰ বাবে আইনবিৰোধী হ'ব । চি আই ডি আৰু এছ আই টিয়ে আপোনালোকক এইবিলাক তথ্য দি থাকিব ।"
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু তদন্ত সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, "এটা কথা নিশ্চিত যে ভাৰতীয় আইন মতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু বৈজ্ঞানিক তদন্ত হ'ব ।"
লগতে তেওঁ কয়, "ইতিমধ্যে এছ আই টিৰ এটা দল দিল্লীত আছে । আৰু দুজন ছিংগাপুৰলৈ যাব । ছিংগাপুৰৰ চৰকাৰৰ লগত ভাৰতৰ সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ কৰা হৈছে, আমি সহায় পাম । এখন বেলেগ দেশত অনুসন্ধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নিয়ম আছে ।"
আনহাতে, সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাইজলৈ আহ্বান, "আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যে সকলোৱে সহযোগ কৰক । আপোনালোকে বিগত এসপ্তাহজুৰি অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত যিমানখিনি আস্থা ৰাখিছে তেনেদৰে আমাক সহযোগ কৰক । সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰোবাৰ হাতত যদি কিবা তথ্য আছে তেন্তে আপোনালোকে এছ আই টিৰ লগত যোগাযোগ কৰি তথ্য প্ৰেৰণ কৰক । ইতিমধ্যে এছ আই টিৰ নম্বৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হৈছে । সেয়ে আপোনালোকৰ হাতত থকা তথ্যসমূহ এছ আই টিলৈ প্ৰেৰণ কৰক ।"
ইফালে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "উৰাবাতৰি প্ৰদান কৰি একো লাভ নাই । এটা এটা তথ্য এছ আই টিয়ে নিজে চাব । সিদ্ধাৰ্থ আৰু শ্যামকানু সকলোকে এছ আই টিৰ পৰা জাননী দিয়া হৈছে । এছ আই টিৰ নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোক আহিব লাগিব । যদি তেঁওলোকে উত্তৰ নিদিয়ে তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ লোৱা হ'ব । তেওঁলোক আহিবই লাগিব ।"
উৰাবাতৰি সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ স্পষ্ট বাৰ্তা, "কিছুমানে উৰাবাতৰি চলাই আছে, এইবিলাক কৰি লাভ নাই । সেইদিনা কোনোবাই কৈছে তেওঁ বিল্ডিঙৰ ভিতৰত আছে, কোনোবাই কৈছে ভাতৃৰ গৃহত আছে । মোক বিশ্বাস কৰক, অসম পুলিচক বিশ্বাস কৰক, চৰকাৰক বিশ্বাস কৰক । মই অসম আৰক্ষীৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব ।"