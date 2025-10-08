ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ দিল্লী পোৱাৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল ৰাজনীতি: দেৱব্ৰত শইকীয়া

২২ তাৰিখে বড়োলেণ্ডৰ ভোটদানৰ‌ দিন আছিল । বড়োলেণ্ডৰ মানুহক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বড়ো গামোচাখন জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰত দিল্লীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে আগবঢ়াইছিল ।

Debabrata Saikia accuses CM of engaging in politics initially regarding Zubeen Garg
মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
ডিব্ৰুগড়: জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আজিও শোকস্তব্ধ সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী ।‌ প্ৰিয় শিল্পীজনক হেৰুৱাই আজিও স্বাভাৱিক হ'ব পৰা নাই অসমৰ ৰাইজ । ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ উচিত তদন্তৰ দাবী উঠিছে অসমত ।

নৰ্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেলত অংশ ল'বলৈ যোৱা প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এই মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰা আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে বুলি দাবী উত্থাপিত হৈছে ।

ইয়াৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ক্ৰমান্বয়ে গৰম হৈ উঠিছে । বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে ৰাজ্য চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গ মৃত্যুৰ তদন্ত সঠিক ভাবে কৰিব পৰা নাই বুলি দাবী কৰা সময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ আৰু আন দুটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলে সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ ৰাজনীতি কৰা বুলি দাবী কৰি ৰাজনীতি নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই অভিযোগৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যুত্তৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ । মঙলবাৰে সন্ধিয়া ডিব্ৰুগড়ত ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা অসমৰ হৃদস্পন্দন জুবিন গাৰ্গৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু ন্যায় বিচাৰি মমশিখা লৈ এক বৃহৎ প্ৰতিবাদ উলিয়াই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ।‌

এই প্ৰতিবাদত বিৰোধী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰণতি ফুকনসহ শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনাৰ উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ কংগ্ৰেছ দলে ৰাজনীতি কৰা বুলি কোৱাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ কংগ্ৰেছ দলে ৰাজনীতি কৰা বুলি ক'ব বিচাৰে । কিন্তু আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ দিল্লী পোৱাৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল ৰাজনীতি ।‌ একমাত্র ৰাজনীতি কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বড়ো গামোচাখন জুবিন গাৰ্গক দিল্লীলৈ অনাৰ পাছত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে আগবঢ়াইছিল ।"

সেই কথাৰ আঁত ধৰি শইকীয়াই পুনৰ কয়, "মোৰ কোনো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি অসন্মান নাই । আমাৰ অসমত ৪০-৫০টা জনগোষ্ঠী আছে । প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা স্বাভিমান আছে । আজি ৬ জনগোষ্ঠীয়ে আন্দোলন কৰি আছে, তেখেতসকলৰ গামোচাখনতো নিদিলে । কাৰণ ২২ তাৰিখে বড়োলেণ্ডৰ ভোটদানৰ‌ দিন আছিল । বড়োলেণ্ডৰ মানুহক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বড়ো গামোচাখন জুবিন গাৰ্গৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰত দিল্লীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে আগবঢ়াইছিল ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন কৰি বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয়, "গতিকে তেওঁ আনক ৰাজনীতি কৰা বুলি কোৱাৰ আগতেই নিজে কেনেকৈ ৰাজনীতি কৰিছে নিজে চাব লাগে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ আমি ৰাজনীতি কৰা নাই । অসমৰ ৰাইজে জানিব বিচাৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল আৰু কোনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে ?"

