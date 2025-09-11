ETV Bharat / state

বি টি চি নিৰ্বাচনত বিজেপি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হ'লেও আচৰিত হ'বলগীয়া নাই: মুখ্যমন্ত্ৰী

নিৰ্বাচনত শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিয়ে । কিন্তু কোনোধৰণৰ সংঘাত বিচৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2025 at 1:43 PM IST

মঙলদৈ : অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বি টি চিৰ নিৰ্বাচন । প্ৰতিটো দলে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে । বি পি এফ, ইউ পি পি এল, কংগ্ৰেছ আদি দলৰ সমান্তৰালকৈ বি টি আৰত এইবাৰ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিজেপি । বিগত নিৰ্বাচনৰ তুলনাত বিজেপিৰ এইবাৰ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাও বেছি ।

পূৰ্বে ইউ পি পি এলৰ সৈতে মিত্ৰতা থকা স্বত্বেও বিজেপিয়ে ৩০ খন আসন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে । তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বি টি চি নিৰ্বাচনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে নিৰ্বাচনৰ বাবে যাতে বি টি আৰত অশান্তি নহয় তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ মাজেৰে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন খেলিছে ।

বি টি চি নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

মঙলদৈত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'বলৈ গৈ সাংবাদিকৰ সন্মুখত বি টি চি নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "বি টি আৰত এইবাৰ বিজেপি দলে খুব শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে । মই ভাবো যে আগতে বড়োলেণ্ডত বি পি এফ, ইউ পি পি এল দুটা দল আছিল আৰু বিজেপি এটা সৰু দল আছিল । কিন্তু এইবাৰ বি টি আৰত বিজেপিয়ে যিধৰণে নিৰ্বাচন খেলিছে বিজেপি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠ দল হ'লেও আচৰিত হ'বলগীয়া নাই ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "আমি নিৰ্বাচনত এটা কাৰণতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছো, যাতে বি টি আৰত শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে । সেইকাৰণে আমি খুব সাৱধানে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ, যাতে কোনো ধৰণৰ সংঘাত নহয় । বি পি এফ, ইউ পি পি এল আমি কাকোৱে সমালোচনা কৰা নাই । এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে নিৰ্বাচন খেলিছোঁ যাতে নিৰ্বাচনৰ কাৰণে বি টি আৰত অশান্তি নহয় । তেনেকুৱা পৰ্যায়ত ছীট বহুত বেছি মেটাৰ নকৰে । একেবাৰে হাড়ে-হিমজুৱে জোৰ কৰি লাগিলে আৰু দুটা ছীট বাঢ়িব পাৰে । কিন্তু তাতে তিক্ততা হ'ব । গতিকে তিক্ততা নোহোৱাকৈ নিৰ্বাচন খেলিব খুজিছোঁ । নিৰ্বাচনৰ পিছতো যাতে পৰিৱেশটো আগৰ দৰে থাকে সেই দিশটো আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ।"

ইফালে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়া আৰু মানছিং ৰংপীৰ কংগ্ৰেছত যোগদান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"বিনন্দ শইকীয়া ২০২১ চনৰ পৰা বিজেপিত নায়েই । মই ৫ বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লো, তেওঁৰ লগত দেখা সাক্ষাৎ হোৱাই নাই । মানছিং ৰংপীও ২০২১ চনৰ পৰা পাৰ্টীত নায়েই । ইয়াত বহুত বেছি বিতৰ্কৰ কথাও নাই । কাৰণ বিজেপিত থাকিলেও বিনন্দ শইকীয়াক টিকট দিব নোৱাৰিলোহেঁতেন বা মানছিং ৰংপী থাকিলেও তেওঁক টিকট দিব নোৱাৰো । গতিকে ক'ৰবাত গৈ যদি টিকট পাই সেইটোতো বেয়া কথা নহয় ।" তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি আগৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গম পাইছিল বুলিও উল্লেখ কৰে ।

ৰাজ্যত সম্প্ৰতি ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়ক লৈ প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । মৰাণ জনগোষ্ঠীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দিশটোত আমি বহুত ইতিবাচকভাৱে আগবাঢ়িছো । নৱেম্বৰত বিধানসভাত আমি প্ৰতিবেদন দিম । তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধানৰ দিশত আমি বহুখিনি আগবাঢ়িছো ।"

উল্লেখ্য যে ১৪ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলদৈত এক ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । য'ত তেওঁ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে মঙলদৈত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হয় আৰু সভাৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত একৰ পৰা ডেৰলাখ লোকৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

