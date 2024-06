তেজপুৰত যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ - International Yoga Day 2024

তেজপুৰ, ২১ জুন : আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস । ৰাজ্য চৰকাৰে তেজপুৰত দশম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰিছে । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰ নেহেৰু মৈদানত অনুষ্ঠিত এই যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুষ্ঠানত কয় যে যোগে মানুহৰ মগজুৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কৰাৰ লগতে শৰীৰ ভালে ৰাখে আৰু বিভিন্ন ৰোগৰ উপশম ঘটাই ।

তেজপুৰত যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে বৰ্তমান সময়ত যোগ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিয়মীয়াকৈ যোগ, প্ৰাণায়াম কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁৰ মতে বৰ্তমান সময়ত যোগ নিয়োগৰ এক সুবিধা হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু ই এক বৃত্তি হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । এইবাৰ দশম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ মূলমন্ত্ৰ হৈছে 'নিজৰ আৰু সমাজৰ বাবে যোগ'(Yoga for self and Society) ।

অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, অশোক সিংহল, প্ৰাক্তন সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, স্বাস্থ্য বিভাগৰ মুখ্য সচিব, ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া, বায়ুসেনা বাহিনী, সশস্ত্ৰ সীমা বল, আই টি বি পি, অসম আৰক্ষীৰ লগতে অন্যান্য সুৰক্ষা বাহিনীৰ বিষয়াসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

'যোগ দিৱস' সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০১৪ চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাষণত প্ৰদান কৰিছিল আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰস্তাৱটোৱে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সমৰ্থন লাভ কৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ১৭৭ খন ৰাষ্ট্ৰই ইয়াৰ সহযোগী পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল, য'ত ই সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত কৰিছিল । ইয়াৰ পিচত ২০১৫ চনৰ ২১ জুনত নিউয়ৰ্ক, পেৰিছ, বেইজিং, বেংকক, কুৱালালামপুৰ, ছিউল আৰু ভাৰতৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীকে ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰথম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস সফলতাৰে উদযাপন কৰা হৈছিল ।

২০১৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ভাষণত ২১ জুনত বাৰ্ষিক যোগ দিৱস অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিল । প্ৰাৰম্ভিক প্ৰস্তাৱৰ পিচত ৰাষ্ট্ৰসংঘই ২০১৪ চনত 'যোগ দিৱস' শীৰ্ষক এক প্ৰস্তাৱৰ খচৰা গ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ পিচত ২০১৫ চনত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে ১০ টকীয়া স্মৃতি মুদ্ৰা জাৰি কৰে । ২০১৭ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ডাক প্ৰশাসনে (UNPA) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে ১০ টা ডাক টিকট জাৰি কৰিছিল ।

২০১৪ চনৰ ১১ ডিচেম্বৰত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি অশোক মুখাৰ্জীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত যোগ প্ৰস্তাৱৰ খচৰা উত্থাপন কৰে । এই খচৰাই ১৭৭ খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ব্যাপক সমৰ্থন লাভ কৰিছিল যিয়ে এই বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল । এই পদক্ষেপে বিশ্বৰ বহু নেতাৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছিল । ২১ জুন তাৰিখক বিশেষ তাৰিখ হিচাপে প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে এই তাৰিখটো উত্তৰ গোলাৰ্ধত বছৰৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া দিন (দক্ষিণ গোলাৰ্ধত আটাইতকৈ চুটি), বিশ্বৰ বহু ঠাইত ইয়াৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ।

ভাৰতীয় কেলেণ্ডাৰত গ্ৰীষ্মকালীন অনন্তকালৰ লগে লগে দক্ষিণায়নলৈ পৰিৱৰ্তন ঘটে । গ্ৰীষ্মকালীন অনন্তকালৰ পিচত দ্বিতীয় পূৰ্ণিমাক গুৰু পূৰ্ণিমা বুলি জনা যায় । হিন্দু পৌৰাণিক কাহিনীত শিৱ, প্ৰথম যোগী (আদি যোগী) এই দিনটোতে বাকী মানৱ জাতিক যোগৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আদি গুৰু হৈছিল বুলি কোৱা হয় । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণৰ পিচত ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক আন্দোলনৰ কেইবাজনো নেতাই এই পদক্ষেপৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰকাশ কৰে ।

আৰ্ট অৱ লিভিঙৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰবি শংকৰে মোদীৰ এই প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰি কয়, "ৰাষ্ট্ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতা অবিহনে যিকোনো দৰ্শন, ধৰ্ম বা সংস্কৃতিৰ বাবে জীয়াই থকাটো অতি কঠিন । যোগৰ অস্তিত্ব এতিয়ালৈকে প্ৰায় অনাথ শিশুৰ দৰেই । এতিয়া চৰকাৰী স্বীকৃতি ৰাষ্ট্ৰসংঘই যোগৰ সুবিধা আৰু অধিক বিয়পাই দিব ।" ২০১৫ চনৰ ২১ জুনত সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰথম আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস পালন কৰা হয় ।

আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ে ভাৰতত প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৮৪ খন ৰাষ্ট্ৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ধৰি ৩৫,৯৮৫ গৰাকী লোকে নতুন দিল্লীৰ ৰাজপথত ৩৫ মিনিটৰ বাবে ২১ টা আসন (যোগাসনৰ ভংগীমা) কৰি এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত হোৱা সৰ্ববৃহৎ যোগাসন হিচাপে পৰিগণিত হয় । তাৰ পিচৰে পৰা প্ৰতি বছৰে ভাৰতৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ চহৰবোৰত যোগ দিৱস অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।