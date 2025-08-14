গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ স্পৰ্শকাতৰ আৰু দুৰ্গম অঞ্চলৰ মূল বাসিন্দা আৰু খিলঞ্জীয়া ভাৰতীয় লোকে লাভ কৰিব আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ । ইয়াৰ বাবে সেৱা সেতু প'ৰ্টেলত কৰিব পাৰিব আবেদন । বৃহস্পতিবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে অস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ এই বিশেষ সেৱাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ।
সেৱা সেতু প’ৰ্টেলৰ যোগেদি আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব খিলঞ্জীয়াই । আবেদন কৰাৰ পাছত এক কঠোৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যোগ্যজনেহে লাভ কৰিব আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ ।
সেৱা সেতু প'ৰ্টেলত আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়া মুকলি কৰি দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সেৱা সেতু প'ৰ্টেলত আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ লোৱাৰ সেৱা প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে । অসমৰ স্পৰ্শকাতৰ তথা সীমান্ত অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলে আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে ডিজিটেলী আবেদন কৰিব পাৰিব । অসমত সংবেদনশীল বহুকেইটা অঞ্চল আছে । সেই অঞ্চলসমূহত বসবাস কৰা লোকসকলে নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগে । এটা সময়ত অসম আন্দোলন আৰু সন্ত্রাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ বাবে আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো বন্ধ আছিল । কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ সলনি হৈছে । অসমত অপৰাধ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে । আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "দুৰ্গম তথা সংবেদনশীল অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যাতে ৰাইজ নিজেই সুসজ্জিত হৈ থাকিব পাৰে । আৰক্ষী অহাৰ পূৰ্বে যিকোনো পৰিস্থিতিৰে যাতে মোকাবিলা কৰিব পাৰে । দূৰ-দূৰণিত থকা গাঁওসমূহত আৰক্ষী গৈ পোৱাৰ আগত নাগৰিকে নিজৰ সুৰক্ষা নিজে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । দায়বদ্ধ নাগৰিকে আত্মৰক্ষাৰ বাবে আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্র ল'ব পাৰিব । আইনৰ গণ্ডিত থাকি কাম কৰিব লাগিব ।"
আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "চৰকাৰে কাকো আগ্নেয়াস্ত্ৰ প্ৰদান নকৰে, চৰকাৰে অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰিব । আগ্নেয়াস্ত্র নিজে ক্ৰয় কৰিব লাগিব । অনুজ্ঞাপত্র লোৱাৰ পূৰ্বে নাগৰিকে নিজৰ যোগ্যতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব । বহুকেইটা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ পাছতহে চৰকাৰে আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰদান কৰিব । আমাৰ সংবিধানে আইনগতভাৱে নিশ্চিত কৰিছে যে কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত মানুহক আগ্নেয়াস্ত্ৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ৷"
নিয়ম সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আগ্নেয়াস্ত্ৰ দিয়াৰ বিভিন্ন নিয়মৰ উপৰি ব্যক্তিজন মানসিকভাৱে সন্তুলিত হয়নে নহয়, সেয়াও পৰীক্ষা কৰা হ'ব । অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰাৰ পূৰ্বে ব্যক্তিজনে কেইবাটাও প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে গৈ নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব । আগ্নেয়াস্ত্ৰ আইনখন সেইসকলৰ বাবে, যিসকলে নিজক বিপদাপন্ন কৰি হ'লেও নিজৰ সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিলে ।"
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "এই প্ৰক্ৰিয়াটো সংবিধান প্ৰদত্ত । কংগ্ৰেছে ইয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে । কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনতে সৰ্বাধিক আগ্নেয়াস্ত্রৰ অনুজ্ঞাপত্র দিয়া হৈছিল । আমি জধেমধে দিব বিচৰা নাই । গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, নগাঁও, শিলচৰ আদি নগৰত দিব বিচৰা নাই, য'ত আৰক্ষীৰ লোক তৎক্ষণাত আহিব পাৰে । আমি আৰক্ষীৰ লোক উপস্থিত হওঁতে দুই-তিনি ঘণ্টা পলম হোৱা সংবেদনশীল তথা দুৰ্গম এলেকাৰ লোকক নিজৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আগ্নেয়াস্ত্রৰ অনুজ্ঞাপত্র দিব বিচাৰিছোঁ ।"
তেওঁ আৰু কয়, "আগ্নেয়াস্ত্রৰ অনুজ্ঞাপত্র দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নতুন কথা নহয় । ইয়াক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিব নালাগে তথা ৰাজনীতি কৰিব নালাগে । ইয়াত ধৰ্মীয় কথা নাই । খিলঞ্জীয়া লোকে প্ৰয়োজনত নিজৰ যোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰি অনুজ্ঞাপত্র ল'ব পাৰিব ।"
কোনে কোনে লাভ কৰিব আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ, চৰ্তসমূহ কি
- ৰাজ্যৰ স্পৰ্শকাতৰ তথা সংবেদনশীল আৰু সীমান্ত এলেকাৰ বাসিন্দাক ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ ।
- সেৱা সেতু প’ৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰি লাভ কৰিব পাৰিব অনুজ্ঞাপত্ৰ ।
- আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে আবেদনকাৰী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা তথা খিলঞ্জীয়া হ’ব লাগিব ।
- আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ আবেদনকাৰীৰ বয়স ২১ বছৰ হ’ব লাগিব
- আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ আবেদনকাৰী অসমৰ স্পৰ্শকাতৰ এলেকাৰ বাসিন্দা হ’ব লাগিব ।
- আবেদনকাৰী মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হ’ব লাগিব ।
- বৈধ অস্ত্ৰচালনাৰ প্ৰশিক্ষণৰ পত্ৰ থকা লোকেহে লাভ কৰিব আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ ।
- সংশ্লিষ্ট এলেকাত তিনিটা প্ৰজন্ম থকা লোকে লাভ কৰিব অনুজ্ঞাপত্ৰ ।
- সকলো পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত যোগ্যতাৰ ভিত্তিত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰদান কৰিব অনুজ্ঞাপত্ৰ ।
- আবেদনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক কোনো গোচৰ থাকিব নোৱাৰিব ।
- বৈধ চিকিৎসাৰ প্ৰমাণ-পত্র প্ৰদান কৰিব লাগিব ।