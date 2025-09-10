ETV Bharat / state

জাতি-ভলুকা বাঁহৰ গুৰুত্ব বাঢ়িব: নুমলীগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নুমলীগড়ত মুকলি কৰিব বায়' ইথালন প্ৰকল্প । ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশ লৈ পলিপ্ৰপাইলিন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব ।

Himanta Biswa Sarma at Numaligarh
নুমলীগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2025 at 7:33 PM IST

গোলাঘাট: নুমলীগড়ত সাজু হৈ উঠিছে বিশ্বৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক ২জি জৈৱ ইথানল প্ৰকল্প । অহা ১৪ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুকলি কৰিব এই ইথানল প্ৰকল্প । তাৰ পূৰ্বে বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হয় নুমলীগড়ত । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে প্ৰকল্পৰ কাম-কাজৰ তদাৰক কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

ইথানল প্ৰকল্প মুকলি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "১৪ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো বাঁহভিত্তিক বায়' ইথানল ৰিফাইনেৰীৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব । নুমলীগড় শোধনাগাৰে বাঁহক ইথানললৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছে । ৫ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই উদ্যোগ ১৪ তাৰিখে উদ্বোধন কৰা হ'ব । তাৰ পাছত এখন ৰাজহুৱা সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাষণ দিব । উক্ত সভাত ৭ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে পলিপ্ৰপাইলিন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনে অসমৰ অৰ্থনীতিলৈ নতুন উৎসাহ আনিব । বিশেষকৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বাঁহ খেতিয়কৰ বাবে আনন্দৰ দিন হ'ব ।"

নুমলীগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat)

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৩ তাৰিখে গুৱাহাটীত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত ভাগ ল'ব আৰু মঙলদৈ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, গুৱাহাটী ৰিং ৰোড, নাৰেঙ্গী-কুৰুৱা দলঙৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব । অসমলৈ সৰ্বমুঠ ১৮ হাজাৰ কোটি টকাৰ উপহাৰ দিব ।"

Himanta Biswa Sarma at Numaligarh
নুমলীগড়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে জাতি বাঁহ আৰু ভলুকা বাঁহক কেঁচামাল হিচাপে লৈ বছৰি ৫০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন ইথানল, ১৯ হাজাৰ মেট্ৰিকটন ফাৰফিউৰেল, ১১ হাজাৰ মেট্ৰিকটন এচিটিক এচিড আৰু ৩১ হাজাৰ মেট্ৰিকটন তৰল কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপাদন কৰিব এই ইথানল প্ৰকল্পই । লগতে বাঁহৰ অৱশিষ্টখিনি জ্বলাই দি তাৰ পৰা ২৫ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনো কৰা হ'ব । এই প্ৰকল্পটোৰ সৈতে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰায় ৩০ হাজাৰ কৃষক পোনপটীয়াভাৱে লাভান্বিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে । নুমলীগড় শোধনাগাৰে বাঁহৰ খেতিয়কসকলৰ মাজত ৬০ লাখ বাঁহৰ পুলি বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণৰো পদক্ষেপ লৈছে ।

