নলবাৰী : "আপোনালোকৰ এইবিলাক নিউজৰ কাৰণে মহিলাসকলে টিভি নাচায় । যিমানে নিউজ বনাওক কিয় আজি কোনেও নাচায় । যিমান ৰিল মহিলা উদ্যমিতাৰ ওপৰত বনাব সেইটোহে চাব । বাকী আজি নচলে । আজি একোৱে নচলে । আজিৰ দিনটোত যিমান ৰিল বনোৱা হ'ব সকলো ইয়াৰ ওপৰতে হ'ব, বেলেগৰ ওপৰত নবনে । মোৰো অভিজ্ঞতা আছেতো নিউজৰ ওপৰত ।" এই মন্তব্য মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ।
নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আৰম্ভ কৰি এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । আনহাতে, অহা তিনি মাহৰ ভিতৰত এই পুঁজি বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । নলবাৰী সমষ্টিৰ ৩৪,০০০ মহিলাক এই আঁচনিৰ চেক বিতৰণৰ শুভাৰম্ভণি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
এই প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আজি অসমৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা সুন্দৰ আৰম্ভণি । মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান বা চমুকৈ লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ জৰিয়তে প্ৰথম কিস্তিৰ ১০ হাজাৰ টকা আজিৰ পৰা আমি মুকলি কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ । আজি আমাৰ নলবাৰীত বিতৰণ হ'ল । কাইলৈ জাগীৰোড, পৰহি মাৰ্ঘেৰিটাত এনেকৈ অহা তিনি মাহৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আমি এই পুঁজি বিতৰণ কৰিম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "৪০ লাখ মহিলাক ৪ হাজাৰ কোটি টকা । প্ৰতিশ্ৰুতি কঠিন আছিল । ৰূপায়ণৰ বাটতো বহুত বিত্তীয় দৃষ্টিভংগীৰ পৰা সমস্যা আছিল । কিন্তু আজি আমি সকলো বাধাৰ প্ৰাচীৰ পাৰ হৈ এই দিনটোত উপনীত হ'লোঁ ।"
আনহাতে, ১৭ ছেপ্টেম্বৰত অৰুণোদয়, অক্টোবৰত নিযুত মইনা লাভ কৰাৰ উপৰি নৱেম্বৰৰ পৰা চাউলৰ লগত দাইল, নিমখ, চেনি মহিলাসকলে কম দামত পোৱাৰ আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ইয়াৰ উপৰি অৰুণোদয়ৰ মহিলাসকলে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰত ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰে ।
জি এম চি এইচত নৱজাতকৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মন্তব্য
আনহাতে, জি এম চি এইচৰ ঘটনাক লৈয়ো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নাৰ্ছ, চিকিৎসক বা কোনো কৰ্মচাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ কামনা কৰি থাকিব নালাগে । নহ'লে অইন ঠাইৰ চিকিৎসক, নাৰ্ছ, কৰ্মচাৰীসকল উত্তেজিত হ'ব । এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাটো কামনা কৰি থাকিব নালাগে । চিকিৎসকসকল উত্তেজিত হ'ব । কাইলৈ পৰহি আন্দোলনত যাব । গতিকে তদন্ত কমিটীৰ প্ৰতিবেদন মই কাইলৈৰ ভিতৰত দিব দিছোঁ । তাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নাৰ্ছসকলে প্ৰতিবাদ কৰিতো লাভ নাই । কাৰণ মই নিজ চকুৰে দেখি আহিছোঁ যে তাত নেগলিজেন্স আছেই । নাৰ্ছসকলো মা হয় । গতিকে পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ বেদনা মাতকৈ কোনে ভালকৈ বুজিব । মই যিমান বুজিম তাতকৈতো নাৰ্ছ বাইদেউসকলে বেছিকৈ বুজিব । কাৰণ প্ৰতিগৰাকী নাৰ্ছ বাইদেৱে মা হয় । গতিকে যিগৰাকীয়ে হেমাহি কৰিছিল তেওঁৰ কাৰণে বাকীবিলাকে কিয় আন্দোলন কৰিব লাগে । কাৰণ মাতৃৰ মমতা আটাইতকৈ ডাঙৰ । সতীৰ্থৰ বেদনা পিছত আহিব, মাতৃৰ বেদনা আগত আহিব ।"
আনহাতে, অইন হাস্পতালত প্ৰয়োজন অনুসৰি ষ্টাফ কম থাকিলেও জি এম চি এইচত প্ৰয়োজনতকৈ ষ্টাফ বেছি আছে বুলিও নলবাৰীত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । লগতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষ সলনি নহয় বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰত নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ ৩৪,০০০ মহিলাক মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচী আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নলবাৰীৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অতুল বৰা, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে বহু বিভাগীয় বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী ।
ইফালে মুকলি সভাত ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিৰ এই ১০ হাজাৰ টকাৰে মোবাইল নিকিনি সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ইয়াৰ পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে ২৫ হাজাৰৰ পৰা ৫০ হাজাৰ টকালৈ চেক প্ৰদানৰ আশ্বাসো দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ইপিনে যিসকল মহিলাৰ নাম এই পৰ্যায়ত নাহিল, তেওঁলোককো আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্তিৰ আশ্বাস প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
আনহাতে, এই সভাত কেইবাগৰাকীও হিতাধিকাৰী মহিলা তীব্ৰ গৰমৰ ফলত মূৰ্চ্ছা যায় । পৰৱৰ্তী সময়ত উপস্থিত চিকিৎসকৰ দলে সেইসকল মহিলাক প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰাই নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে । কোনোবাই মূৰত পানী ঢালি থকাৰ লগতে বিচনীৰে বিচিও সুস্থ কৰাৰ প্ৰয়াস চলায় উপস্থিত এছ ডি আৰ এফ আৰু চিকিৎসকৰ দলে ।