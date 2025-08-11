গুৱাহাটী: অসমবাসীৰ বাবে এক সুখবৰ । ব্ৰিটেইনৰ ৰয়েল কলেজ অৱ ছাৰ্জনছ অৱ এডিনবাৰ্গে (RCSEd) অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰিছে “প্ৰফেচৰ সুভাষ খান্না ট্ৰেভেলিং অৱজাৰ্ভাৰশ্বিপ ইন ৰ’বটিক ছাৰ্জাৰী” । আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছাৰ্জন প্ৰফেচৰ সুভাষ খান্নাৰ সন্মানত নামাংকিত এই ফেল'শ্বিপৰ জৰিয়তে এজন বিদেশী ছাৰ্জনে গুৱাহাটীস্থিত স্বাগত ছুপাৰ স্পেচেলিটি হাস্পতাল আৰু ছাৰ্জিকেল ইনষ্টিটিউটত উন্নত ৰ’বটিক ছাৰ্জাৰী প্ৰশিক্ষণ ল’ব ।
নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰফেচৰ খান্নাৰ তত্বাৱধানত ৪ সপ্তাহৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব । ছিমুলেটৰ-ভিত্তিক ৰ’বটিক ছাৰ্জাৰী প্ৰশিক্ষণ, উন্নত ৰ’বটিক ছাৰ্জাৰী প্ৰক্ৰিয়া পৰ্যবেক্ষণ, ৰোগীৰ চিকিৎসা প্ৰক্ৰিয়াকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়োৱা হ'ব প্ৰশিক্ষাৰ্থীগৰাকীক ।
এই প্ৰশিক্ষণ সন্দৰ্ভত সুভাষ খান্নাই কয়, “এই প্ৰশিক্ষণ কেৱল প্ৰযুক্তিগত দক্ষতাৰ বিষয় নহয় । ই হৈছে শৈল্যবিদ্যাৰ উদ্ভাৱনশীলতা, সহযোগিতা আৰু ভাগ-বাটোৱাৰা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা । এই কাৰ্যই প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যতো উন্নত শৈল্যবিদ্যা শিক্ষাৰ বিশ্বমুখী কেন্দ্ৰ হৈ উঠিব পাৰে ।”
ৰয়েল কলেজ অৱ ছাৰ্জনছ অৱ এডিনবাৰ্গে (RCSEd) ৰ সভাপতি প্ৰফেছৰ ৰ’ৱান পাৰ্কছ কহিলেনে কয়, “এই পদক্ষেপে বিশ্বব্যাপী শৈল্যবিদ্যা শিক্ষাৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰমাণ কৰিছে । প্ৰফেচৰ খান্নাৰ সৈতে এই অংশীদাৰিত্বৰে আমাৰ সদস্যসকলৰ বাবে অৰ্থপূৰ্ণ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰা কলেজখনৰ লক্ষ্য ।”
উল্লেখ্য যে, প্ৰফেছৰ সুভাষ খান্না ট্রেভেলিং অবজাৰ্ভাৰশ্বিপ ইন ৰবটিক ছাৰ্জাৰী” ফেল'শ্বিপৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে । আবেদনৰ অন্তিম দিন ১৫ ছেপ্টেম্বৰ । এই ফেল'শ্বিপৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীক ভ্ৰমণ আৰু আবাস ব্যয়ৰ খৰচ বহন কৰিব সংস্থাটোৱে ।