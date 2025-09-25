ETV Bharat / state

জুবিনৰ মৃত্যুত ছিংগাপুৰ এছ’চিয়েচনে নকৰে অধিক মন্তব্য: ইনষ্টাগ্ৰামত বিবৃতি দি দায় সৰাৰ চেষ্টা

তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰে এই বিষয়ে ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰিব নোৱাৰে । তদন্তত সহযোগিতাৰ মুখ বন্ধ ৰখাৰ কৌশল অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰৰ ।

জুবিন গাৰ্গ (ANI Photo)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2025 at 8:15 PM IST

4 Min Read
গুৱাহাটী: যুগান্তৰৰ বাবে আলোড়ন তুলি ছিংগাপুৰৰ সাগৰৰ বুকুত জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যু ঘটাৰ আজি এটা সপ্তাহ হ’ল ৷ বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা যে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে য়টত সাগৰলৈ যোৱা ছিংগাপুৰত থকা আটাইকেইজনকে তদন্তৰ আওতালৈ অনা হ’ব ৷

বিপৰীতে ৫ দিনৰ পিছতহে সাৰ পালে জুবিন গাৰ্গক সাগৰৰ বুকুত সাঁতুৰিবলৈ এৰি দি মৃত্যুৰ বাবে প্ৰৰোচিত কৰা বুলি অসমজুৰি ধিক্কাৰৰ সন্মুখীন হোৱা ছিংগাপুৰৰ এই কাণ্ডত অভিযুক্ত কেইজনমান অসমীয়াই । ব্যক্তিগতভাৱে কোনেও মুখ খোলা নাই যদিও অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰৰ তৰফৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৰ্মান্তিক মৃত্যুৰ বিষয়ে তদন্তৰ দোহাই দি এটা বিবৃতি দিয়ে নিজৰ দায়িত্ব সামৰিছে । তদন্ত চলি থকাৰ বাবেই অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰে অধিক মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । বিবৃতিটোত এছ’চিয়েচনে কয়, “আমাৰ কিছু সদস্যই বৰ্তমান ছিংগাপুৰৰ কৰ্তৃপক্ষক তদন্তত সহায় কৰি আছে ৷ গতিকে এই পৰ্যায়ত তেওঁলোকে সবিশেষ মন্তব্য কৰিবলৈ অপাৰগ ।”

সামাজিক মাধ্যমত অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰৰ পোষ্ট (Assam Association Singapore Instagram post)

অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰে লগতে কয় যে প্ৰিয় জুবিনদাৰ অকাল মৃত্যুৱে ছিংগাপুৰৰ সমগ্ৰ অসমীয়া সম্প্ৰদায়ক গভীৰ শোকত ডুবাই দিছে ।

“আমাৰ কেইগৰাকীমান সদস্যই বৰ্তমান আমাৰ প্ৰিয় জুবিনদাৰ মৰ্মান্তিক মৃত্যুৰ তদন্তত কৰ্তৃপক্ষক সহায় কৰি আছে ৷ গতিকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰে এই বিষয়ে ৰাজহুৱা মন্তব্য কৰিব নোৱাৰে । আমাৰ প্ৰিয় জুবিন দাৰ অকাল মৃত্যুৱে ছিংগাপুৰৰ সমগ্ৰ অসমীয়া সম্প্ৰদায়ক গভীৰ শোকত মগ্ন কৰিছে । আমি একেলগে শোকত থিয় দি তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগতে অসম আৰু তাৰ বাহিৰৰ আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতি গভীৰ সমবেদনা জনাইছো’’ - বুলি অসম এছ’চিয়েচনৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টত এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ পাইছে ।

উল্লেখযোগ্য যে অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰৰ এজন সদস্যই সেই অভিশপ্ত য়টখন বুকিং কৰিছিল, যিখনত উঠি গৈ জুবিন গাৰ্গে মৰ্মান্তিকভাৱে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হৈছিল । য়টখনত এছ’চিয়েচনৰ বহুকেইজন সদস্য আছিল ৷ এই নৌকা প্ৰমোদ ভ্ৰমণত যেতিয়া জুবিনে লাইফ জেকেট পৰিধান নকৰাকৈ পানীত জপিয়াই পৰিছিল, তেতিয়া এই সদস্যসকলৰ আচৰণ আছিল ভয়ংকৰভাৱে অসংবেদনশীল ৷

ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰা সেই ঘটনাৰ সময়ৰ ভিডিঅ’সমূহে এই কথা প্ৰমাণ কৰে ৷ এই কথাটোৱে মানুহৰ মাজত প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ বহুতে প্ৰশ্ন পৰিছে যে অসমীয়াৰ প্ৰাণস্পন্দন গৰাকীয়ে সুৰক্ষাকৱচ অবিহনে সমুদ্ৰত নামিবলৈ লওতে কিয় কোনোৱে ৰখাবলৈ চেষ্টা নকৰিলে ? লগতে এয়াও প্ৰশ্ন উঠিছে যে অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰৰ সদস্য কেইজনে জুবিনৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যধিক উদাসীন আছিল নেকি ? যিহেতু তেওঁৰ কিছু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ কথা জনাজাত আছিল । এই উত্তৰহীন প্ৰশ্নবোৰে এই অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰৰ প্ৰতি অসমবাসীৰ সন্দেহ আৰু বৃদ্ধি কৰিছে ।

যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ লাজাৰাছ দ্বীপৰ ওচৰত সাঁতুৰি থকাৰ সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ অপমৃত্যুৰ ঘটনাৰ পিছত অসম আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ গভীৰ তদন্তৰ বাবে এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । চি আই ডিৰ বিশেষ ডি জি পি মুন্নাপ্ৰসাদ গুপ্তাই নজন সদস্যৰে গঠিত এটা বিশেষ তদন্তকাৰী দলৰ(SIT) নেতৃত্ব দিছে, যিয়ে এই ঘটনাৰ প্ৰতিটো দিশৰ তন্ন-তন্নকৈ তদন্ত কৰিব । ইফালে, এডিচনেল এছ পি মৰমী দাসৰ নেতৃত্বত এটা পৃথক আৰক্ষীৰ দলে জুবিন গাৰ্গৰ ভিচেৰা নমুনা দিল্লীলৈ নিছে । এই নমুনাসমূহ কেন্দ্ৰীয় ফৰেনচিক বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব, য’ত উন্নত টক্সিক’লজি পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে মৃত্যুৰ সঠিক কাৰণ জানিব পৰা যাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

উল্লেখযোগ্য যে সেইদিনা য়টখনত অসম এছ’চিয়েচন ছিংগাপুৰ সদস্যসকল ক্ৰমে দেৱজিত হাজৰিকা, সিদ্ধাৰ্থ বৰা, অভিমন্যু তালুকদাৰ, ৰিপকমল শইকীয়া, ৱাজিদ আহমেদ, পৰীক্ষিত শৰ্মা, তন্ময় ফুকন উপস্থিত আছিল বুলি নিশ্চিত হৈছে ৷ এইসকল অসংবেদনশীল প্ৰবাসী অসমীযাৰ নিমন্ত্ৰণমৰ্মে জুবিন গাৰ্গে সন্দীপন আৰু মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থক লৈ য়ট পাৰ্টীটোলৈ গৈছিল । চকুৰ আগত সাগৰৰ পানীত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুু যন্ত্ৰণা দেখিও উদাসীন হৈ থকা এইসকল সংবেদনশীল বুলি চিহ্নিত হোৱা ছিংগাপুৰত থকা অসমীয়াক কিদৰে অসম আৰক্ষীৰ SIT এ জেৰা চলাব ? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে তদন্তৰ আওতালৈ কিদৰে আহে, সেয়া হ’ব লক্ষণীয় ।

