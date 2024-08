ETV Bharat / state

বিধানসভাত গৃহীত অসম মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়ন বিধেয়ক, ২০২৪ - Assam Assembly autumn session

By ETV Bharat Assamese Team

গুৱাহাটী, ২৯ আগষ্ট: এতিয়াৰে পৰা অসমত বাধ্যতামূলক হ’ব মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ পঞ্জীয়ন ৷ অসমত মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ প্ৰথাত নাথাকিব কাজীৰ কোনো ভূমিকা ৷ কিয়নো সকলো বিতৰ্ক আৰু জল্পনা-কল্পনাৰ অৱসান ঘটাই বৃহস্পতিবাৰে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হ’ল অসম মুছলিম বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়ন বিধেয়ক, ২০২৪ (The Assam Compulsory Registration of Muslim Marriage And Divorce Bill, 2024) ৷

বাল্যবিবাহ আৰু বহুবিবাহ ৰোধৰ উদ্দেশ্যৰে উত্থাপন কৰা এই বিধেয়কখন আজি অসম বিধানসভাত ধ্বনি ভোটত গৃহীত হয় । এই বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ ফলত এতিয়া অসমত মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ বাবে চৰকাৰী পঞ্জীয়নৰ বাধ্যতামূলক হৈ পৰিব ।

আনহাতে মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ ক্ষেত্ৰত কাজীৰ কোনো ভূমিকা নাথাকিব এতিয়াৰ পৰা ৷ এককথাত অসমৰ পৰা নোহোৱা হ’ব কাজী । বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ বিতৰ্কত ভাগ লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “বাল্যবিবাহ নামৰ সামাজিক ব্যাধিটোৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ ক্ষেত্ৰত আজি এক ঐতিহাসিক দিন । অসম বিধানসভাই অসম মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ বাধ্যতামূলক পঞ্জীয়ন বিধেয়ক, ২০২৪’ গৃহীত কৰিছে ।”