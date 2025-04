ETV Bharat / state

প্রজ্ঞা পাৰমিতা আচাৰ্যই ৱাৰউইকত PhDৰ বাবে ব্ৰিটেইনৰ সন্মানীয় ফেল’শ্বিপ লাভ - FELLOWSHIP FOR PHD

Published : April 20, 2025 at 6:08 PM IST

By ETV Bharat Assamese Team

বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত হোৱা প্ৰতিযোগিতামূলক BBSRC Doctoral Landscape Award ৰ অৰ্থকৰী সহযোগিতাত তেওঁ Midlands Integrative Bioscience Training Partnership (MIBTP)ৰ উচ্চস্তৰীয় তথা সন্মানীয় জলপানি লাভ কৰিছে । এই জলপানিৰ যোগেদি বিশ্বৰ ৬৯নং স্থানত থকা ইংলেণ্ডৰ University of Warwick ত ডক্টৰেট ডিগ্রীৰ গৱেষণা কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ।

ছাত্ৰীগৰাকীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জীৱবিজ্ঞান বিভাগৰ বিজ্ঞানী Dr. Mojgan Rabieyৰ অধীনত Microbial Bioprospecting and Functional Genomics for Sustainable Crop Health Management বিষয়ত গৱেষণা কৰিব ।

উল্লেখ্য যে, তেওঁ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ ৰোগ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডঃ অনুৰাগ কাশ্যপৰ অধীনত স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত কৰা Bacterial Nanocellulose and its application in food packaging বিষয়ক গৱেষণাক MIBTPৰ সংশ্লিষ্ট বাচনি কমিটীয়ে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ।

ইতিমধ্যেই এই গৱেষণাৰ বিষয়ে উচ্চস্তৰীয় আন্তৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা পত্ৰিকাত প্ৰকাশ হৈছে । ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে যোৰহাট সোণালী জয়ন্তী নগৰ নিবাসী ৰাতুল চন্দ্ৰ আচাৰ্য আৰু নীলাক্ষি বৰঠাকুৰ আচাৰ্যৰ কন্যা ।

উল্লেখ্য যে, ৯ এপিলত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ২৫তম সমাবৰ্তন অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো যে এক বিশেষ সুনাম আছে সেই কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰি গৈছিল ।