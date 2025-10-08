দাইল-চাউলৰ ৰাজনীতি বাদ দিয়ক, জুবিন দাক ন্যায় দিয়ক : চৰকাৰক সকীয়নি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ

দাইল-চাউলৰ ৰাজনীতি বাদ দিয়ক, জুবিন দাক ন্যায় দিয়ক : চৰকাৰক সকীয়নি অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ
অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সঠিক তদন্ত আৰু ন্যায়ৰ দাবীত অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
গুৱাহাটী : "আমাক মিঠাতেল, দাইল, চাউল, আলু আদি নালাগে স্পষ্ট কথা । মুখ্যমন্ত্রীয়ে চাউল, দাইল, তেল, আলুৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰক । আমাক ন্যায় লাগে ।"-এই দাবী অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ । বুধবাৰে অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি গুৱাহাটীৰ গণেশ মন্দিৰৰ সন্মুখত হাতে হাতে মিঠাতেল, দাইল লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ নেতা-কৰ্মীসকলে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত আৰু ন্যায়ৰ দাবীত অসমীয়া যুৱ মঞ্চই ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিজেপি চৰকাৰক চাউলৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় দাবী কৰি বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
সংগঠনটোৰ নেতা আকাশ বীৰ শইকীয়াই কয়, "মিঞাৰ ওপৰত বুলড'জাৰ চলোৱা চৰকাৰে কিয় বুলড'জাৰ চলাব নোৱাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ঘটনাৰ অভিযুক্তৰ ঘৰত । আমাক মিঠাতেল, মচুৰ দাইল নালাগে, কেৱল লাগে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় । মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইবোৰ ৰাজনীতি বন্ধ কৰক । মুখ্যমন্ত্রীৰ পৰা আমি যি আশা কৰিছিলোঁ সেই সকলো ফুটুকাৰ ফেন হ'ল । অসমৰ ৰাইজ শান্ত হোৱা নাই । ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি গ'লে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিজে দৌৰিব লাগিব । প্ৰথম অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সুন্দৰভাৱে লাগি আছিল । কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ তেওঁ ৰাজনীতিৰ মেৰপেচত সোমাই পৰিছে । আমাক কাৰ কি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড তাৰ প্ৰয়োজন নাই । আমাক লাগে কেৱল ন্যায় । আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক অতি শীঘ্ৰে ফাঁচি দিব লাগে নাইবা এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে । চিধা-চিধি কথা । মুখ্যমন্ত্রীয়ে নোৱাৰিলে আমাক চমজাই দিয়ক । আমি কি কৰিব লাগে কৰিম । সেই য়টখনত থকা তন্ময় ফুকন, অভিমন্যু তালুকদাৰ, দেৱজিৎ হাজৰিকা, ৰূপকমল কলিতা, সিদ্ধাৰ্থ বৰা, পৰীক্ষিত শৰ্মা, ৱাজেদ আহমেদ এতিয়াও অহা নাই । আমাৰ জুবিন দা পানীত ডুবি থাকোতে তেওঁলোকে হাঁহি আছিল । মুখ্যমন্ত্রীয়ে তেওঁলোকক আনিব পৰা নাই বুলি কৈ অসমৰ ৰাইজৰ সহায় বিচাৰিছে । তেওঁলোকৰ ভিছা, পাচপ'ৰ্ট বাতিল কৰি দিলেই তেওঁলোক আহিবলৈ বাধ্য হ'ব । মুখ্যমন্ত্রীয়ে কি কথা ক'বলৈ আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছো যে জুবিন দাক লৈ ৰাজনীতি নকৰিব । জুবিন দা আমাৰ আৱেগ, বিবেক, হিয়াৰ আমঠু । চিধা কথা ৰাজনীতি নকৰিব । সেই দুটাক এনকাউণ্টাৰ কৰি দিব লাগে । অন্যথা ফাষ্টট্ৰেক আদালতলৈ আনি শীঘ্ৰে ফাঁচিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । লগতে ছিংগাপুৰত থকা কেইটাক আনিব লাগে । সৰু সৰু চোৰ-ডকাইতক এনকাউণ্টাৰ কৰে । কিন্তু জুবিন দাক হত্যা কৰা কেইটাক কৰিব পৰা নাই । কি ৰহস্য আছে আমি বুজি পোৱা নাই । কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে জুবিন দাই ন্যায় পাব লাগিব ।"
