লখিমপুৰ: ‘‘অজিত কুমাৰ ভূঞা অসমৰ বদন । অবৈধ বাংলাদেশীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াত তেওঁ উঠিপৰি লাগিছে । আনগৰাকী বাংলাদেশীৰ এজেণ্ট ছৈয়দা হামিদক মুখ্যমন্ত্রীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন (এন এছ এ)ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰক ।’’ এই দাবী অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ৷ মঙলবাৰে লখিমপুৰত এই দাবী জনায় মঞ্চৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিয়ে ।
পৰিকল্পনা আয়োগৰ প্ৰাক্তন সদস্যা ছৈয়দা হামিদৰ বক্তব্যই জুই জ্বলাইছে অসমত । অসম নাগৰিক সমাজৰ আমন্ত্রণ ক্ৰমে তেওঁ নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত আয়োজিত এখন ৰাজহুৱা সভাত অসমত বাংলাদেশী থকাৰ প্ৰসংগত কৰা এক মন্তব্যই ৰাজ্যজুৰি তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে ।
বিভিন্ন দল সংগঠনে ছৈয়দা হামিদৰ বক্তব্যক ধিক্কাৰ, গৰিহণা দিয়াৰ লগতে উক্ত সভাৰ আয়োজকসকলকো ককৰ্থনা কৰিছে । বিশেষকৈ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে দল-সংগঠনসমূহে চূড়ান্ত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁক বদন বুলিও অভিহিত কৰে ।
অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিয়ে নগৰৰ মাজত আজি (মঙলবাৰ) ছৈয়দা হামিদৰ বক্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি তেওঁৰ জুমুঠি দাহ কৰে । সোচ্চাৰ হৈ পৰে ছৈয়দা হামিদৰ লগতে অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে । প্ৰতিবাদত অংশ লৈ মঞ্চৰ লখিমপুৰ জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া দীপাংকৰ নাথ, চিৰঞ্জিৎ বৰদলৈ আদিয়ে হামিদ, ভূঞা আদিক সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।
দীপাংকৰ নাথে কয়, ‘‘অবৈধ বাংলাদেশী অসমৰ পৰা যাবই লাগিব । চক্রান্ত কৰিবলৈ কোনোবা মাদানি আহিব, কোনোবা ছৈয়দা আহিব নোৱাৰিব। এইখন অসমীয়াৰ অসম । ১৭ বাৰকৈ মোগলক পৰাস্ত কৰা অসম । এইখন অসমত বাংলাদেশী থাকিব বুলি হামিদা, মাদানীয়ে টুলুঙা মন্তব্য কৰিব, অসম বিৰোধী মন্তব্য কৰিব সেয়া সহ্য কৰা নহ’ব । অসমখন তেওঁলোকৰ পৈত্রিক সম্পত্তি নহয় ।’’
তেওঁ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে চূড়ান্ত ক্ষোভ উজাৰি কয়, ‘‘অজিত কুমাৰ ভূঞাই অসমত বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ উঠিপৰি লাগিছে । তেওঁলোকে নাগৰিক সভা পাতিছে । তেওঁলোক হৈছে অসমৰ একো একোজন বদন । বদনে যেনেকৈ মান আনি অসমখন ধ্বংস কৰিছিল তেনেকৈ অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু দুজনমান সাংগোপাংগো লগ লাগি অসমৰ পৰিস্থিতি বেয়াৰ ফাললৈ লৈ গৈছে। ইয়াৰ বাবে যদি নঘটিবলগীয়া কিবা ঘটে তেন্তে তাৰ বাবে দায়ী হ’ব অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নিচিনা বদন আৰু নাগৰিক সমাজ । অসম আৰু অসমীয়াৰ ভৱিষ্যৎ ধ্বংসৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । উজনি অসমত আমি অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছো ।’’
মঞ্চৰ আন এগৰাকী বিষয়ববীয়া চিৰঞ্জিৎ বৰদলৈয়েও কঠোৰ সমালোচনা কৰি কয়, ‘‘বাংলাদেশীৰ এজেণ্ট ছৈয়দা হামিদে অসমৰ খিলঞ্জীয়াক উপহাস কৰিছে ৷ অসমৰ, খিলঞ্জীয়াৰ লগতে ভাৰতৰো বিৰোধিতা কৰিছে ৷ তেওঁক আমি তীব্র গৰিহণা জনাইছো । মুখ্যমন্ত্রীয়ে তেওঁক শীঘ্ৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰক । ভৱিষ্যতে যদি তেওঁ অসমলৈ আহে তেন্তে অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ প্ৰবল প্ৰতিৰোধৰ সন্মুখীন হ’ব । কাৰণ বাংলাদেশীৰ বাবেই অসমত এক বৃহৎ আন্দোলন হ’ল । শ শ যুৱক শ্বহীদ হ’ল । বহুত পংগু হ’ল । কিমান মাতৃৰ বুকু শুদা হ’ল । কা আন্দোলনতো পাঁচজন শ্বহীদ হ’ল । তেনে ৰাজ্যত এনে টুলুঙা মন্তব্য আমি সহ্য নকৰো । ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ কথা ক’বলৈ আহিলে তেনে লোকৰ অৱস্থা বেয়া হ’ব ৷’’