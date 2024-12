ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ কুলধৰ শইকীয়াৰ: অসমীয়া ভাষাক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ - KULADHAR SAIKIA LETTER TO CM

গুৱাহাটী: ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰা অসমীয়া ভাষাৰ উত্তৰণৰ বাবে কেইবাটাও পৰামৰ্শ আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ পত্র প্ৰেৰণ কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াই । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্রখন আজি সংবাদ মাধ্যমযোগে ৰাজহুৱা কৰে শইকীয়াই । তেওঁ অসমীয়া লিপিক মান্যতা দি ইউনিক'ডত ইয়াক স্বতন্ত্ৰ স্থান প্ৰদানৰ হেতু ভাৰত চৰকাৰক দাবী জনাবলৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতি অনুৰোধ জনায় ।

মুখ্যমন্ত্রীলৈ দিয়া পত্রখনত তেওঁ কয়, "এই বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত অসমীয়া ভাষাই ধ্রুপদী ভাষা হিচাবে স্বীকৃতি লাভ কৰাত আমি অতিশয় আনন্দিত হৈছোঁ । ধ্রুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ যাত্ৰাপথত আপোনাৰ পৰা উপলব্ধ সক্রিয় সহযোগিতাৰ আন্তৰিক শলাগ লৈছোঁ । আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে যে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাবে এটা সজাঁতি দলৰ নেতৃত্ব দি ২০২২ চনৰ মাজভাগত আপোনাক কাৰ্যালয়ত সাক্ষাৎ কৰি সাহিত্য সভাই ইতিমধ্যে ১৯/৩/২১ তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা ৩৯৪ পৃষ্ঠাৰ 'মেমোৰেণ্ডাম ফৰ গ্লাণ্টিং ক্লাছিকেল ষ্টেটাচ টু আছামিজ লেংগুৱেজ' নামৰ প্ৰতিবেদনখনৰ কথা অৱগত কৰিছিলোঁ । লগতে ভাৰত চৰকাৰলৈ প্ৰতিবেদনখনৰ সম্পৰ্কত আপোনাৰ দ্বাৰা পত্ৰ লিখাৰ অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ কুলধৰ শইকীয়াৰ (ETV Bharat Assam)

শইকীয়াই পত্রখনত আৰু কয়, "সুখৰ কথা যে সেই অনুৰোধত সঁহাৰি দি আপুনি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীলৈ পত্র লিখে যাৰ নং DO No. CMO 1/2021/2628 dtd 1st of September 2022 (সহজ অৱলোকনৰ বাবে কপি লগত দিয়া হ'ল) । আপুনি এই পত্ৰখনত এনেদৰে উল্লেখ কৰে যে অসম সাহিত্য সভাৰ উচ্চস্তৰীয় সমিতিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা অসমৰ ইতিহাস, কলা, সংস্কৃতি, ভাস্কৰ্য আদিৰ সমল লৈ প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদনখন ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয় আৰু সাহিত্য অকাডেমিলৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । লগতে আপুনি দোহাৰে যে প্ৰতিবেদনখনে ভাৰত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা ধ্রুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ উপাদানসমূহ স্পষ্টকৈ দাঙি ধৰিছে আৰু সেয়ে অসমীয়া ভাষাক ধ্রুপদীৰ স্বীকৃতি দিবলৈ অনুৰোধ কৰে (আপোনাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ২৯/১০/২২ তাৰিখে আপোনাৰ এই পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি সাহিত্য সভাৰ সভাপতিলৈও পঠিওৱা হয়) ৷"