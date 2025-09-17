ETV Bharat / state

বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংঘাত অসম সাহিত্য সভাই সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া কৰিছে : ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী

সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ অসম বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ সহযোগত অসম সাহিত্য় সভাই আয়োজন কৰিব এই অনুষ্ঠানৰ ৷

Asam Sahitya Sabha awareness program
অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2025 at 11:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত থকা সংঘাত এতিয়া আঁতৰিছে । এই সংঘাত সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিছে অসম সাহিত্য সভাই । কেৱল সেয়াই নহয়, বৰাকত অসমীয়া বেনাৰ, ছাইনবোৰ্ড ফলা মানুহো নোলাব বুলি মন্তব্য় কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে ।

সমন্বয়ৰ বাৰ্তা লৈ অহা ১১ আৰু ১২ অক্টোবৰত বৰাকত অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ব । উক্ত অধিবেশনৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব । লগতে বৰাকৰ অসম বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ সহযোগত শিলচৰত অসম সাহিত্য় সভাই ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্প'ৰ্টছ কমপ্লেক্স সভাগৃহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত মঙলবাৰে আয়োজিত সজাগতা সভাত এইদৰে মন্তব্য় কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । এটা জাতিক কেনেদৰে জীয়াই ৰাখিব পাৰি সেইকথা উল্লেখ কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু কয়, "কেৱল জীৱিকাৰ অনুসন্ধান কৰিলে এটা জাতিৰ জাতীয়তা জীয়াই নাথাকে । ৰাজনীতিয়ে এখন সমাজ থান-বান কৰি পেলাব পাৰে ।"

সাম্প্ৰতিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰীক্ষা নাটকৰ শেষ দৃশ্য:

গোলাঘাটত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সজাগতা সভাত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ভাবীকালৰ সাধকসকলক আমি এতিয়াৰ পৰাই প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য় কৰি কয়, "নৱ-প্ৰজন্মক অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰা অসম সাহিত্য সভাৰ বিশেষ লক্ষ্য । কিয়নো সাম্প্ৰতিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰীক্ষা নাটকৰ শেষ দৃশ্য । ১০০ ৰ ভিতৰত ১০০ নম্বৰ পোৱাটোৱেই পৰীক্ষাৰ মূল মাপকাঠি হৈ পৰিছে । পিতৃ-মাতৃয়েও যেন চাকৰি পাবলৈহে শিকায়, ভাল মানুহ হ'বলৈ নিশিকায় । আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত জীৱনৰ লগত সম্বন্ধ থকা পৰিৱেশ যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পায়, জীৱনৰো যাতে অনুসন্ধান কৰিব পাৰে,আমি তেনে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব ।"

Asam Sahitya Sabha awareness program
গোলাঘাট নগৰৰ চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সজাগতা সভা (ETV Bharat Assam)

অসম সাহিত্য সভাৰ ক্ষুদ্ৰ আলোচনী প্ৰচাৰ,প্ৰসাৰ, সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধন উপ-সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু পশ্চিম গোলাঘাট শাখা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত গোলাঘাট নগৰৰ চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্প'ৰ্টছ কমপ্লেক্স সভাগৃহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত আজি আয়োজিত সজাগতা সভাত সভাপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে কেৱল জীৱিকাৰ অনুসন্ধান কৰিলে এটা জাতিৰ জাতীয়তা জীয়াই নাথাকে । আয়োজক উপ-সমিতিৰ উপ-সভাপতি দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই আঁতধৰা অনুষ্ঠানটোত তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ দেহ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, অনুষ্ঠান বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে,মন কিন্তু এটাই । এক মনৰ বাঞ্চিত লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে আমি চেষ্টা কৰিছো ।"

ৰাজনীতিয়ে কেতিয়াও এক কৰিব নোৱাৰে :

ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে কয়, "ৰাজনীতিয়ে কেতিয়াও এক কৰিব নোৱাৰে । ৰাজনীতিয়ে একোখন সমাজ থানবান কৰি দিব পাৰে,কেৱল সাহিত্য সভাইহে ভাষা-সংস্কৃতিৰ যোগেদি এখন সমাজক এক কৰিব পাৰে । বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এতিয়া আৰু সংঘাত নাই । অসম সাহিত্য সভাৰ নাইবা অসমীয়া ভাষাৰ বেনাৰ, প'ষ্টাৰ বৰাকত ফলা মানুহ নোলায় ।"

সজাগতা সভাত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঔপন্যাসিক পাৰিজাত বৰুৱাই । উপ-সমিতিৰ উপ-সভাপতি দিলীপ শৰ্মাই আঁতধৰা সভাৰ আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে উপ-সমিতিৰ আহ্বায়ক মুকুট শৰ্মাই । অনুষ্ঠানটোত গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:কাৰো ধমকিক অসম সাহিত্য সভাই ভয় নকৰে: ড৹ বসন্ত গোস্বামী

বিষ্ণু-জ্যোতি-ভূপেন্দ্ৰ সংগীত গুঞ্জৰিত হ'ব চাহ বাগিচাত: অসম সাহিত্য সভা

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLAGHATইটিভি ভাৰত অসমASAM SAHITYA SABHA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.