বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংঘাত অসম সাহিত্য সভাই সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া কৰিছে : ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী
সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ অসম বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ সহযোগত অসম সাহিত্য় সভাই আয়োজন কৰিব এই অনুষ্ঠানৰ ৷
Published : September 17, 2025 at 11:38 AM IST
গোলাঘাট: বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত থকা সংঘাত এতিয়া আঁতৰিছে । এই সংঘাত সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰিছে অসম সাহিত্য সভাই । কেৱল সেয়াই নহয়, বৰাকত অসমীয়া বেনাৰ, ছাইনবোৰ্ড ফলা মানুহো নোলাব বুলি মন্তব্য় কৰিছে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে ।
সমন্বয়ৰ বাৰ্তা লৈ অহা ১১ আৰু ১২ অক্টোবৰত বৰাকত অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ব । উক্ত অধিবেশনৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব । লগতে বৰাকৰ অসম বিশ্ববিদ্য়ালয়ৰ সহযোগত শিলচৰত অসম সাহিত্য় সভাই ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্প'ৰ্টছ কমপ্লেক্স সভাগৃহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত মঙলবাৰে আয়োজিত সজাগতা সভাত এইদৰে মন্তব্য় কৰে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে । এটা জাতিক কেনেদৰে জীয়াই ৰাখিব পাৰি সেইকথা উল্লেখ কৰি অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আৰু কয়, "কেৱল জীৱিকাৰ অনুসন্ধান কৰিলে এটা জাতিৰ জাতীয়তা জীয়াই নাথাকে । ৰাজনীতিয়ে এখন সমাজ থান-বান কৰি পেলাব পাৰে ।"
সাম্প্ৰতিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰীক্ষা নাটকৰ শেষ দৃশ্য:
গোলাঘাটত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সজাগতা সভাত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ভাবীকালৰ সাধকসকলক আমি এতিয়াৰ পৰাই প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য় কৰি কয়, "নৱ-প্ৰজন্মক অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰা অসম সাহিত্য সভাৰ বিশেষ লক্ষ্য । কিয়নো সাম্প্ৰতিক শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পৰীক্ষা নাটকৰ শেষ দৃশ্য । ১০০ ৰ ভিতৰত ১০০ নম্বৰ পোৱাটোৱেই পৰীক্ষাৰ মূল মাপকাঠি হৈ পৰিছে । পিতৃ-মাতৃয়েও যেন চাকৰি পাবলৈহে শিকায়, ভাল মানুহ হ'বলৈ নিশিকায় । আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত জীৱনৰ লগত সম্বন্ধ থকা পৰিৱেশ যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পায়, জীৱনৰো যাতে অনুসন্ধান কৰিব পাৰে,আমি তেনে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব ।"
অসম সাহিত্য সভাৰ ক্ষুদ্ৰ আলোচনী প্ৰচাৰ,প্ৰসাৰ, সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধন উপ-সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু পশ্চিম গোলাঘাট শাখা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত গোলাঘাট নগৰৰ চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্প'ৰ্টছ কমপ্লেক্স সভাগৃহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত আজি আয়োজিত সজাগতা সভাত সভাপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে কেৱল জীৱিকাৰ অনুসন্ধান কৰিলে এটা জাতিৰ জাতীয়তা জীয়াই নাথাকে । আয়োজক উপ-সমিতিৰ উপ-সভাপতি দিলীপ কুমাৰ শৰ্মাই আঁতধৰা অনুষ্ঠানটোত তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ দেহ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, অনুষ্ঠান বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে,মন কিন্তু এটাই । এক মনৰ বাঞ্চিত লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে আমি চেষ্টা কৰিছো ।"
ৰাজনীতিয়ে কেতিয়াও এক কৰিব নোৱাৰে :
ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে কয়, "ৰাজনীতিয়ে কেতিয়াও এক কৰিব নোৱাৰে । ৰাজনীতিয়ে একোখন সমাজ থানবান কৰি দিব পাৰে,কেৱল সাহিত্য সভাইহে ভাষা-সংস্কৃতিৰ যোগেদি এখন সমাজক এক কৰিব পাৰে । বৰাক-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এতিয়া আৰু সংঘাত নাই । অসম সাহিত্য সভাৰ নাইবা অসমীয়া ভাষাৰ বেনাৰ, প'ষ্টাৰ বৰাকত ফলা মানুহ নোলায় ।"
সজাগতা সভাত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঔপন্যাসিক পাৰিজাত বৰুৱাই । উপ-সমিতিৰ উপ-সভাপতি দিলীপ শৰ্মাই আঁতধৰা সভাৰ আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে উপ-সমিতিৰ আহ্বায়ক মুকুট শৰ্মাই । অনুষ্ঠানটোত গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।