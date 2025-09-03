ETV Bharat / state

২০০৩ চনৰ পৰা তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানকো নেওচি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত যুদ্ধ জাহাজৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰিছে অৰুণাচলৰ এজন ব্যক্তি । প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ এক প্ৰতিবেদন

Tourist guide Tapir Derang
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ স্মৃতি বিচাৰি ফুৰা মানুহজন (ETV Bharat)
তেজপুৰ : ১৯৩৯ চনৰ পৰা ১৯৪৫ চনলৈ চলা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ভয়াৱহতাই আজিও বিশ্ববাসীক আতংকিত কৰি ৰাখিছে । তেনে সময়তে ভাৰতৰ পূব প্ৰান্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যুদ্ধৰ ভয়াৱহতাৰ স্মৃতিক পুনৰ সজীৱ কৰি তোলাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং জিলাৰ পাছিঘাটৰ বাসিন্দা অখ্যাত নায়ক তাপিৰ ডেৰাঙে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ফলত বিধ্বস্ত মিত্ৰশক্তিৰ ধ্বংসাৱশেষ উদ্ধাৰৰ বাবে নিজকে ব্ৰতী কৰি ৰাখিছে । বিগত ২০০৩ চনৰ পৰাই এককভাৱে তেওঁ এই কামত নিয়োজিত হৈ আছে ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতৰ পূব প্ৰান্তত কিমান যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংস হৈছিল জানেনে ? আমি আজি এই বিষয়ে আপোনালোকক অৱগত কৰিম ।

Tourist guide Tapir Derang
২০০৩ চনৰ পৰাই অভিযান আৰম্ভ অৰুণাচলৰ ডেৰাঙৰ (ETV Bharat)

পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাছিঘাটৰ ৰাণী গাঁৱৰ বাসিন্দা কৰ্মসূত্ৰে পৰ্যটন গাইড লগতে এংলিং আৰু ৰিভাৰ ৰাফটিঙৰ এগৰাকী সুদক্ষ পথ প্ৰদর্শক হৈছে তাপিৰ ডেৰাং । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ইটানগৰৰ পৰা প্ৰায় ৪০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত গাঁওখনৰ বাসিন্দা ডেৰাঙে বিগত ২০০৩ চনৰ পৰাই পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্গম পাহাৰৰ পৰা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত যুঁজাৰু বিমানসমূহৰ অৱশিষ্টৰ সন্ধানৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে ২৪ খন জাহাজৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰি আমেৰিকাৰ মিছিং ইন এক্সন গোটৰ হাতত তুলি দিছে ।

মূল কাহিনী :

সেয়া আছিল ১৯৪২-৪৩ চনৰ কাহিনী । মূলতঃ সেই সময়ত ব্ৰিটিছ ভাৰতীয় সেনা, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সেনা বায়ুসেনা (USAAF) আৰু জেনেৰেল ষ্টিলৱেলৰ অধীনত চীনা সৈন্যই এই যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য অসম, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, অৰুণাচল আৰু ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ পৰা স্থানীয় সৈন্যসকলেও মিত্ৰশক্তিৰ এই প্ৰচেষ্টাত যোগদান কৰিছিল । বিপক্ষত আছিল সাম্ৰাজ্যবাদী জাপান আৰু ইয়াৰ মিত্ৰবাহিনী । জাপানী সৈন্যই বাৰ্মা (বৰ্তমান ম্যানমাৰ)ৰ মাজেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি ব্ৰিটিছ শাসিত ভাৰতত আক্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সেই সময়ত উত্তৰ-পূব ভাৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল কাৰণ ইয়াৰ কৌশলগত বায়ু পথ (The Hump) জাপানে বাৰ্মা পথ অৱৰোধ কৰাৰ পিছত মিত্ৰশক্তিয়ে পূব হিমালয়ৰ ওপৰেৰে অসমৰ পৰা চীনলৈ বিমান পথ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।

Tourist guide Tapir Derang
চৰকাৰৰ সঁহাৰি অবিহনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ স্মৃতি বিচাৰি ডেৰাং (ETV Bharat)

আমেৰিকান পাইলটসকলে অসমৰ তেজপুৰ, চাবুৱা, যোৰহাট, মোহনবাৰী/ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পৰিবহণ বিমান ওখ পাহাৰৰ ওপৰেৰে চীনলৈ উৰা মাৰিছিল । এয়া আছিল ইতিহাসৰ এক অন্যতম বিপজ্জনক এয়াৰলিফ্ট । মিত্ৰশক্তিয়ে অসমত তেজপুৰ, যোৰহাট, চাবুৱা, ডিগবৈ, মোহনবাৰী আৰু অৰুণাচলৰ কিছু অংশত পাছিঘাট, জিৰ' অঞ্চল বহুতো বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিল । অৰুণাচল আৰু নাগালেণ্ডৰ জংঘলত এতিয়াও উদ্ধাৰ হৈ আছে আমেৰিকান আৰু জাপানী যুদ্ধ বিমানৰ ধ্বংসাৱশেষ ।

ভূপতিত যুদ্ধ জাহাজৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ অভিযান

মূলতঃ ব্ৰিটেইন, আমেৰিকা, ভাৰত আৰু চীনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিছিল সাম্ৰাজ্যবাদী জাপান । ধ্বংস হোৱা আমেৰিকাৰ যুদ্ধ জাহাজসমূহৰ সংখ্যা ৬০০ বুলি জানিব পৰা যায় । এই সন্দৰ্ভত ডেৰাঙে ইটিভি ভাৰতক এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কয়, "এই ৬০০ নিৰুদ্দিষ্ট তথা ধ্বংস হোৱা যুদ্ধ বিমান বিশেষকৈ অসমৰ চাবুৱাৰ পৰা চীনলৈ গৈছিল । মুঠ ৬০০ জাহাজৰ ভিতৰত ৪০০ জাহাজ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নাগালেণ্ড আৰু অধিকাংশই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওখ পৰ্বতমালাত বিৰোধী শক্তি জাপানী সৈন্যই বোমাৰে ধ্বংস কৰিছিল আৰু ইয়াৰে ২০০ জাহাজ চীনত ধ্বংস হৈছিল । তেওঁ কয়, "সেই সময়ত বায়ুসেনাৰ তিনিটা বিশেষ পইণ্ট আছিল এবল, ইজি আৰু চাৰ্লি (Able, Easy and Charlie) । চাৰ্লি আছিল অসমৰ চাবুৱা । চাবুৱাৰ পৰা উৰা মৰা জাহাজ চীনৰ কুনমিঙ বিমান ঘাটিৰ যাত্ৰা পথত আক্ৰমণ কৰিছিল জাপানী বায়ুসেনা বাহিনীয়ে ।"

তেওঁ কয়, "চীনৰ পৰা চাবুৱাৰ দিশত আহোঁতে জাপানী সৈন্যই আক্ৰমণ কৰিছিল বেছিভাগ বিমান, মই ধ্বংসাৱশেষ বিচাৰি ১৭,০০০ ফুটলৈকে গৈছোঁ । জাহাজবোৰ বিশেষকৈ ১৭ হাজাৰ ফুট, ১৫ হাজাৰ ফুট, ১০ হাজাৰ ফুট আৰু ৯ হাজাৰ ফুটৰ উচ্চতাত ধ্বংস হৈছিল । ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল ওখ পৰ্বতৰ মাজত অতিমাত্ৰা বৰফৰ বাবে বিমানৰ উইঙত বৰফ জমা হোৱাৰ বাবে চলাচলত ব্যাঘাত জন্মে আৰু বিমান ধ্বংস হয় ।"

Tourist guide Tapir Derang
যুদ্ধ জাহাজৰ অৱশিষ্ট অংশ উদ্ধাৰৰ পিছত সহযোগীৰ সৈতে ডেৰাং (ETV Bharat)

ডেৰাঙে কয়, "মই বৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি সেই ওখ পাৰ্বত্য অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰোঁ আৰু সেয়া চীন সীমান্ত অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু বাৰ্মা তথা ম্যানমাৰৰ সীমান্ত, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমাৰ সংলগ্ন গাঁৱৰ পৰা বহু দুৰ্গম পাহাৰত । এই বিচাৰি যোৱা ব্যৱস্থাটো বৰ জটিল । কেতিয়াবা গৈ ঘূৰি অহা অসম্ভৱ হৈ পৰে, দুৰ্গম পাহাৰৰ নামনিত আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কঠিন হৈ পৰে । সীমান্তৰ গাঁওসমূহৰ পৰা খবৰ সংগ্ৰহ কৰি মই মোৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ । প্ৰথমে মই ঠাইসমূহ পৰীক্ষা কৰোঁ আৰু মোৰ এটা বিশেষ দলৰ লগত কেতিয়াবা ৩ মাহ সময় লাগে ঘূৰি আহোঁতে । সেই ঠাইত উপস্থিত হৈ বিমান চিনাক্তকৰণ কৰিবলগীয়া হয়, কাৰণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ভাৰত চীনৰ যুদ্ধও হৈছিল । সেয়ে চিনাক্তকৰণত বহুত সাৱধান হ'ব লাগে । বিমানৰ ধ্বংসস্তূপৰ মাজত ইউএছ (US) লিখা নম্বৰ বিচাৰি পোৱাৰ পিছত নিশ্চিত হওঁ । বিশেষকৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বি-২৪ (বি-২৪ বোম্বাৰ), চি-৪৬, চি-৮৭ জাহাজৰ ধ্বংসাৱশেষ আছে । ইয়াৰ লগতে বহুতো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ থাকে কিছুমান মাটিত পোত খাই থাকে সহজে ধৰিব নোৱাৰি । কিবা কাৰণত হেঁচা পৰিলে বিস্ফোৰণ হোৱাৰ লগতে মৃত্যুমুখত পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট ।"

ডেৰাঙে কয়,"সেই ঠাইত মানুহৰ জকা, হাড়, চামৰাৰ জোতা, টুথ পেষ্ট, ব্ৰাছ, জেকেট আৰু পেৰাছুটৰ দৰে অনেক বস্তু পোৱা যায় ।" তেওঁ লগতে কয়, "এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ১৯৪৩-৪৪ চনত ফলস্বৰূপে বহুতো যুদ্ধ জাহাজ ভূপতিত হৈ মাটিৰ তলত সোমাই পৰিছে কাৰণ ইয়াৰ পিছত ১৯৫০ চনৰ বৰ ভূঁইকপৰ ফলত মাটি বহু পৰিমাণে সোমাই যায় । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহৃত গধুৰ বোম্বাৰ বিমানসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল কনচলিডেটেড বি-২৪ লিবাৰেটৰ । ই আছিল আমেৰিকাৰ চাৰিটা ইঞ্জিনযুক্ত বিমান যিয়ে যুদ্ধৰ প্ৰায় প্ৰতিটো সময়তে সেৱা আগবঢ়াইছিল । আনহাতে মালবাহী আৰু কৰ্মী পৰিবহণৰ বাবে চি-৮৭ লিবাৰেটৰ এক্সপ্ৰেছলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা জাহাজো ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।"

Tourist guide Tapir Derang
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত যুদ্ধ জাহাজৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ তাপিৰ ডেৰাঙৰ (ETV Bharat)

মাত্ৰ দশম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰা ডেৰাঙে এই সন্দৰ্ভত বহুতো অধ্যয়ন কৰিছে । তেওঁ কয়, "মোৰ প্ৰথম সাফল্য আছিল ২০১০ চনত পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চিয়াং জিলাৰ দিচাং পৰ্বতত ভূপতিত হোৱা আমেৰিকাৰ এখন জাহাজৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ । সেই স্থানত ধ্বংসস্তূপৰ লগতে মানুহৰ হাড়, পেৰাছুট, বন্দুক আৰু বিভিন্ন সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ।"

দুসাহসিক অভিজ্ঞতা :

ডেৰাঙে তেওঁৰ দুসাহসিক অভিজ্ঞতাৰ বৰ্ণনা কৰি কয়, "এইটো মোৰ অভ্যাসত পৰিণত হৈছে । যি বহুত কষ্টকৰ আৰু জটিল । কাৰণ যি দুৰ্গম অঞ্চল সেই ঠাইত মই বা মোৰ এজন সহযোগীৰ যদি মৃত্যু হয়, মৃতদেহ আহি ঘৰ কেতিয়াও নাপায়, প্ৰায় ১০-১৫ হাজাৰ ফুট উচ্চতা অকণমান ভাৰসাম্যতা হেৰুৱালে জীৱন নিঃশেষ । কিন্তু মই এই কাম মানৱীয়তাৰ বাবে কৰিছো । সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে কৰিছো যি এই ঠাইত নিজৰ জীৱন হেৰুৱাইছে । তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বা মাতৃ, পিতৃ আৰু সন্তানৰ বাবে কৰিছো ।"

তেওঁ লগতে কয়, "মই এই কাম কৰি শান্তি পাও যদিও এই অভিযানত কেতিয়াবা খাবলৈ পানী এটুপিও নাপাওঁ, খাদ্য নাথাকে চাউল ভাজি খাব লাগে বৰফ গলাই কেতিয়াবা পানী খাওঁ তথাপিও আনন্দ পাও । কাৰণ এই যে মই উদ্ধাৰ কৰা সামগ্ৰীৰ পৰা জাহাজৰ নম্বৰ মানুহৰ হাড়ৰ ডি এন এ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত বহুতৰে পৰিয়ালৰ লোকে নিজৰ পিতৃ বা সন্তানে এখন মৃত পৰিচয় পত্ৰ লাভ কৰিছে ।"

তেওঁ আবেগিক হৈ কয়, "আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰসমূহত বহুতো আশ্চৰ্যকৰ কাহিনী আছে যি ভাৰত চৰকাৰে বা ৰাজ্য চৰকাৰে আজিলৈকে গুৰুত্ব দিয়া নাই বা মই কি কৰিছোঁ কোনো খবৰ নলয় কিন্তু মই মানৱীয়তাৰ খাতিৰত এই কাম কৰি আছো ।" এক অভিজ্ঞতা স্মৰণ কৰি তেওঁ কয়, "এবাৰ মই এভালেঞ্চৰ মাজত সোমাই পৰিছিলোঁ, মই জানো এভালেঞ্চ কি, তাতোকৈ আচৰিত ঘটনা এবাৰ নদীৰ পাৰত শুই আছিলোঁ মই আৰু মোৰ সহকৰ্মী হঠাতে নদীত বান আহিল আমি গম পোৱাই নাছিলোঁ সেই বানৰ মাজত সোমাই পৰিছিলোঁ । মই লগত প্ৰায় ১৫ কেজি ওজনৰ ৰছী লৈ যাওঁ কাৰণ কেতিয়াবা ৰছী তৈয়াৰ কৰিব লগা হয় । এবাৰ সামগ্ৰী লৈ এই ৰছীৰে এখন নদীৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ আহিবলগীয়া হৈছিল ।"

Tourist guide Tapir Derang
প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিক নেওচি তাপিৰ ডেৰাঙৰ অভিযান (ETV Bharat)

সন্ধানৰ মাজতে নিৰুদ্দেশ :

তাপিৰ ডেৰাঙৰ লগত এবাৰ বাৰ্মা সীমান্ত, বৰ্তমানৰ ম্যানমাৰ সীমান্তত আন এক জাহাজৰ সন্ধানত গৈ নিৰুদ্দেশ হৈ পৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । ৫ দিনলৈ নিজেই হেৰাই পৰিছিল । ৮ দিনৰ পথ অতিক্ৰম কৰি পুনৰ পথ হেৰুওৱাই ম্যানমাৰৰ এখন পাহাৰত অৱস্থিত হৈছিল । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সেই জাহাজখন আছিল আমেৰিকাৰ দ্বৈত ইঞ্জিনৰ 'Blackies Gang B-24 fighter plane' । জাহাজখনত ৬ গৰাকী লোক আছিল । জাপানৰ এখন সৰু যুঁজাৰু জাহাজে ইয়াক ভূপতিত কৰিছিল কিন্তু পাইলটজন ইজেক্ট হৈ বাছি যায় । এই জাহাজৰ অৱশিষ্ট বিচাৰি যাওঁতে মই নিজেই হেৰাই গৈছিলোঁ । কাৰণ জংঘলৰ এক নিয়ম আছে, জনশূন্য অঞ্চলত জংঘলৰ দেৱতা ৰূপে আমি মানো । আমি তিনিজনৰ ভিতৰত এজনৰ মানসিক সন্তুলন হেৰাই আমাক ম্যানমাৰৰ সীমান্তত এৰি আহে আৰু পিছত মই আৰু মোৰ পৰ্টাৰ হেৰাই যাওঁ । ফলস্বৰূপে এখন নদীৰ ওপৰত গছৰ ঠাল বান্ধি পাৰ হওঁ ।"

আমেৰিকাৰ পুৰস্কাৰ :

তাপিৰ ডেৰাঙক এই সফলতাৰ বাবে আমেৰিকাৰ মিছিং ইন এক্সনয়ে (Missing-In-Action MIA)কমেণ্ডেশ্যন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছে । এম আই এ ৰিকুৱেৰিজ, ইনকৰ্পৰেটেডৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা সভাপতি ক্লেটন কুহলেছয়ে ২০১৯ চনত তেওঁক এই মানপত্ৰ প্ৰদান কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২৪ চনৰ ১ জানুৱাৰীত পুনৰ সেই ২০১০ চনত উদ্ধাৰ হোৱা জাহাজখনৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰি এম আই এ ৰিকুৱেৰিজ, ইনকৰ্পৰেটেডৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা সভাপতি ক্লেটন কুহলেছয়ে ডেৰাঙলৈ আন এক প্ৰশংসা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

Tourist guide Tapir Derang
১৫ হাজাৰ ফুট উচ্চতাত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত যুদ্ধজাহাজৰ অৱশিষ্ট বিচাৰি অভিযান (ETV Bharat)

পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে, "এই প্ৰশংসা পত্ৰখন ভাৰতৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাণী গাঁৱৰ তাপিৰ ডেৰাঙক আমেৰিকাৰ এম আই এ ৰিকুৱেৰিজ, ইনকৰ্পৰেশ্যনক সক্ষম সহায়ৰ বাবে আগবঢ়োৱা অতি দক্ষ আৰু পেছাদাৰী গাইডিং সেৱাৰ বাবে অতি শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰশংসাৰে প্ৰদান কৰা হৈছে । অৰুণাচলৰ দিচাং পৰ্বতত বি-২৪জে #৪২-১০০১৮৪ৰ সফল অনুসন্ধানত তাপিৰ ডেৰাঙৰ ভূমিকা আছিল । 'MIA Recoveries, Incএ ২০১০ চনৰ ৭ ডিচেম্বৰত (পাৰ্ল হাৰ্বাৰ দিৱস) তাপিৰ ডেৰাঙৰ নেতৃত্বত এটা দলৰ সৈতে এই আমেৰিকাৰ বিমানখনৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু চিনাক্ত কৰে । দুৰ্ঘটনাস্থলী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্ত অঞ্চলত অৱস্থিত, দিচাং পৰ্বতৰ দৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক পৰ্বত । ১৯৪৪ চনৰ ২৫ মে'ত হাম্পত এই বি-২৪ বিমানখন ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ ফলত আমেৰিকান সেনাৰ বায়ুসেনাৰ (USAAF) ১০ জন জোৱানৰ মৃত্যু হয় । ২০২৩ চনৰ নৱেম্বৰ-ডিচেম্বৰ মাহত বি-২৪জে #৪২-১০০১৮৪ৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ সময়ত তাপিৰ ডেৰাঙে এম আই এ ৰিকাভাৰিজ, ইনকৰ্পৰেশ্যনক অমূল্য সহায় আৰু দলীয় নেতৃত্বও প্ৰদান কৰিছিল । তাপিৰ ডেৰাঙলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা ।"

এম আই এ কি :

এম আই এ (MIA) শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে 'Missing in Action' । সামৰিক প্ৰসংগত ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যুদ্ধ বা অভিযানৰ সময়ত নিৰুদ্দেশ হোৱা সৈনিক, নাৱিক বা বিমানচালক আৰু যাৰ অস্তিত্ব তৎক্ষণাৎ জনা নাযায় - তেওঁলোকক হয়তো হত্যা কৰা হৈছে, বন্দী কৰা হৈছে বা নিৰুদ্দেশ হৈছে । 'MIA Recoveries, Inc' হৈছে আমেৰিকাৰ এটা সংস্থা যিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বিমানৰ দুৰ্ঘটনাস্থলী বিচাৰি নথিভুক্ত কৰে, বিশেষকৈ উত্তৰ-পূব ভাৰত, ম্যানমাৰ আৰু চীনৰ দৰে দূৰৱৰ্তী অঞ্চলত, য'ত বহু আমেৰিকান বিমান 'The Hump' (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত হিমালয়ৰ ওপৰেৰে যোৱা বিমান পথ) উৰণৰ সময়ত নোহোৱা হৈছিল সেইসমূহৰ অনুসন্ধান উলিওৱা ।

Tourist guide Tapir Derang
দুৰ্গম অঞ্চলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ স্মৃতিৰ সন্ধানত ডেৰাং (ETV Bharat)

দ্য হাম্প (The Hump) কি ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত মিত্ৰশক্তিৰ পাইলটসকলে হিমালয়ৰ পূব প্ৰান্তৰ ওপৰেৰে ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত থকা বিপজ্জনক বিমান পথটোক দিয়া নামটোৱেই আছিল 'দ্য হাম্প' । কাৰণ এই পথ ১৫০০০ ফুট দুৰ্গম বৰফৰ ওপৰেৰে আছিল । সেই সময়ত যিহেতু জাপানীসকলে বাৰ্মা ৰোড (চীনলৈ যোৱা স্থল যোগানৰ মূল পথ) কাটি পেলাইছিল, গতিকে মিত্ৰশক্তিয়ে অসমৰ (ভাৰত) বিমানবন্দৰৰ পৰা বিমানযোগে হিমালয় পাৰ হৈ কুনমিং (চীন)লৈ যোগান ধৰিব লগা হৈছিল ।

ডেৰাঙে কয়, "মোক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোনো এই বিষয়ে সঁহাৰি জনোৱা নাই আৰু মই নিজাববীয়াকৈ এই কাম কৰি আহিছোঁ । যেতিয়াই এনেধৰণৰ বিমানৰ সন্ধান ওলায় তথ্য নিশ্চিত কৰি আমেৰিকাৰ সেই সংস্থাক খবৰ দিওঁ । তেওঁলোকে আমাৰ চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি আহি সেইসমূহ লৈ যায় আৰু ব্যক্তিসকলৰ চিনাক্তকৰণৰ কাম কৰে ।" তেওঁ লগতে কয়, "মই পৰৱৰ্তী সময়ত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ এটা দুৰ্গম অঞ্চলত এই বিমানৰ ধ্বংসাৱশেষ বিচাৰি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ । কিন্তু সীমান্তৰ যিলোকে সেই ঠাইত এই সামগ্ৰী দেখিছিল তেওঁলোক এতিয়া জীৱিত নোহোৱাৰ বাবে কিছু সমস্যা হৈছে । তথাপিও মই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছো ।"

