জুবিন গাৰ্গৰ ভিছেৰা ৰিপ'ৰ্টত কি আছে ? ছিংগাপুৰলৈ যাব পাৰিবনে এছ আই টিৰ দল ?
ছিংগাপুৰৰ য়টত সিদিনা উপস্থিত থকা ১১ জন প্ৰবাসী অসমীয়ালৈ পুনৰ জাননী ৷ হাজিৰ হ'বই লাগিব ৷ ক'লে এছ আই টিৰ মুৰব্বীয়ে ।
Published : October 11, 2025 at 4:49 PM IST
গুৱাহাটী: সমগ্ৰ অসমবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থকা প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ভিছেৰা ৰিপ'ৰ্ট গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ । শুকুৰবাৰে দিল্লীস্থিত কেন্দ্ৰীয় ফৰেনচিক লেবৰেটৰীৰ পৰা চি আই ডিৰ হাতত পৰিছিল ভিছেৰা ৰিপ'ৰ্ট । এই ৰিপ'ৰ্ট ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷ এই মন্তব্য বিশেষ তদন্তকাৰী গোট (SIT)ৰ মুৰব্বী তথা অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ ।
শনিবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই কয়, "গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত জুবিন গাৰ্গৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰাৰ পিছত ভিছেৰা পৰীক্ষাৰ বাবে দিল্লীস্থিত কেন্দ্ৰীয় ফৰেনচিক লেবৰেটৰীলৈ পঠোৱা হৈছিল । সেই ৰিপ'ৰ্ট আমাৰ হাতত পৰাৰ পিছতেই আমি জি এম চি এইছলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজে এখন তদন্ত কমিটী গঠন কৰিছে । তদন্ত কমিটীয়ে পৰীক্ষা কৰিব ভিছেৰা ৰিপ'ৰ্ট । তদন্ত কমিটীয়ে ৰিপ'ৰ্ট বিবেচনা কৰি মৰণোত্তৰৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব । মৰণোত্তৰৰ চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন পালেই আমি আদালতত দাখিল কৰিম আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ হাতত এটা কপি দিয়াৰ লগতে এটা কপি পোষ্টৰ জৰিয়তে পৰিয়াললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ।"
কেতিয়া এছ আই টিত হাজিৰ হ'ব ছিংগাপুৰৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া:
জুবিন গাৰ্গক এখন বিলাসী য়টত উঠাই ছিংগাপুৰৰ লাজাৰাছ দ্বীপৰ সমীপত প্রাইভেট পার্টী কৰিবলৈ যোৱা ১১ জন প্রবাসী অসমীয়াৰ এজনক বাদ দি ১০ জনেই বৰ্তমানলৈকে এছ আই টিত হাজিৰ হোৱা নাই । ১৯ ছেপ্টেম্বৰত য়টখনত ১১ জন প্ৰৱাসী অসমীয়া আছিল । তেওঁলোকলৈ এছ আই টিয়ে পঠোৱা প্ৰথমখন চমনৰ সময় উকলি গৈছে যদিও পুনৰ চমন পঠিয়াইছে এছ আই টিয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত আজি বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ মুৰব্বী তথা বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই কয়, "ছিংগাপুৰৰ য়টত ১১ জন প্ৰৱাসী অসমীয়াৰ নাম পাইছোঁ ৷ তাৰ ভিতৰত এজন এছ আই টিত হাজিৰ হৈছিল । তেওঁৰ আমি ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছোঁ । এছ আই টিত হাজিৰ হ'বলৈ প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলক উপস্থিতিৰ বাবে বান্ধি দিয়া সময়সীমা ইতিমধ্যে উকলি গৈছে । পুনৰ নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া হৈছে ৷ শীঘ্ৰে আহিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"
গুপ্তাই লগতে কয়,"তেওঁলোক তদন্তত আহিবই লাগিব ৷ হয়তো ছিংগাপুৰতো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলি আছে ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোক অহাত পলম হৈছে ৷ ভিডিঅ' কনফাৰেন্স নহয়, তেওঁলোকে ফিজিকেলী আহি তদন্তত যোগদান কৰিব লাগিব । আশা কৰিছোঁ অনতিপলমে তেওঁলোক আহি আমাক তদন্তত সহযোগ কৰিব ।"
ছিংগাপুৰলৈ অসম আৰক্ষী গৈ তদন্ত কৰিব পাৰিবনে:
SIT ছিংগাপুৰলৈ যোৱা-নোযোৱাৰ সন্দৰ্ভত মুন্না গুপ্তাই কয়, "এছ আই টি ছিংগাপুৰলৈ কেতিয়া যাব বা ছিংগাপুৰলৈ কিয় যোৱা নাই এই ধৰণৰ কথাবোৰ ওলাই আছে । ভাৰত আৰু ছিংগাপুৰৰ মাজত চুক্তি আছে । এই চুক্তি মতে ছিংগাপুৰত তদন্ত কৰিবলৈ যোৱা এটা বিশেষ ব্যৱস্থা আছে । কোনো এখন দেশৰ আৰক্ষীয়ে আন এখন দেশলৈ গৈ নিজাববীয়াকৈ কোনো তদন্ত কৰিব নোৱাৰে ।"
তেওঁ কয়, "আমি মিউচুৱেল লিগেল ৰিকুৱেষ্টযোগে তদন্তৰ প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছোঁ । আমাৰ তদন্ত আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ জৰিয়তে প্ৰস্তাৱ পঠিয়াইছোঁ । সেই প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে ছিংগাপুৰ এট’ৰ্নি জেনেৰেলৰ কাৰ্যালয় পাইছে । তেওঁলোকে সেইখিনি বিবেচনা কৰি জনাব । আমি ছিংগাপুৰত থকা ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্তৰ লগত যোগাযোগত আছোঁ ৷ ছিংগাপুৰৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ গৈ আমি তদন্ত কৰিব নোৱাৰোঁ । ছিংগাপুৰ আৰক্ষী বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগ লাগিবই । আমি নিজাববীয়াকৈ পৰ্যটক ভিজা লৈ মনে মনে গৈ তদন্ত কৰাটো বেআইনী হ'ব । তেনেকৈ কিবা তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলেও সেয়া তথ্য আদালতত গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।"