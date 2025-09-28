গছ, গঁড়, কলম আৰু মাইক্ৰফোনৰ সৈতে জুবিনদা... প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাৰ

গছ, গঁড়, কলম আৰু মাইক্ৰফোনৰ সৈতে জুবিনদা... প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাৰ
নিজৰ হাতৰ পৰশতে প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা নগাঁৱৰ যুৱকৰ ৷ যোৰহাটবাসীক উপহাৰ হিচাপে দিব প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি ৷
Published : September 28, 2025 at 12:13 PM IST
নগাঁও : চন ২০২১ ৷ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰচেষ্টাত নগাঁৱত অনুষ্ঠিত হোৱা কলাগুৰু মহোৎসৱত এটা ৰাতিৰ ভিতৰত কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাক ৷ সেই দায়িত্ব পালন কৰি নিশাটোৰ ভিতৰতেই কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা শিল্পী পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাক জুবিন গাৰ্গে নিজেই কৈছিল, ‘মই মৰিলেও তই এনেকুৱা এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবি’ ৷ সেই মঞ্চতেই অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক দিয়া কথা ৰক্ষা কৰিয়েই প্রিয় শিল্পীগৰাকীক হেৰুৱাৰ বেদনা বুকুত লৈ দিনে নিশাই শিল্পী পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱা ব্যস্ত হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ এটা আৱক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণত ৷
জুবিন গাৰ্গৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা ভাস্কৰ্য শিল্পী পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাই মনত শোক, বেদনাৰ উপৰিও শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ মাজতো কম সময়ৰ ভিতৰত প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে ৷ জুবিন গাৰ্গক দিয়া কথা ৰক্ষা কৰাৰ উপৰিও জুবিন গাৰ্গক জীয়াই ৰখাৰ বাবেই প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ এক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাই ৷
জাতি, ধৰ্মৰ ভেদাভেদ নাইকিয়া কৰি এগৰাকী প্রকৃত মানুহৰ পৰিচয় দিয়া হিয়াৰ আমঠু শিল্পী জুবিন গাৰ্গে ভাল পোৱা গছ, গঁড়, কলম আৰু মাইক্ৰফোনৰ সৈতে একেলগে প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ আৱক্ষ মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাই ৷ প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতেই নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰা এই আৱক্ষ মূৰ্তি এটা দিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰি দেওবাৰে পুৰণিগুদাম প্ৰেছ ক্লাৱৰ উদ্যোগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হ’ব বুলিও জানিবলৈ দিছে নগঞা শিল্পী পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাই ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত যোৰহাটবাসীৰ আশা পূৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই আৱক্ষ মূৰ্তিভাগ যোৰহাটবাসীক অৰ্পণ কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে শিল্পী পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাই ৷
যোৰহাটবাসীক জুবিন গাৰ্গৰ আৱক্ষ মূৰ্তি অৰ্পণ কৰা সন্দৰ্ভত শিল্পী পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাই কয়, “মই শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে এতিয়া যোৰহাট যাব নোৱাৰিম যদিও পুৰণিগুদামতেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত যোৰহাটবাসীক জুবিন দাৰ এই আৱক্ষ মূৰ্তি অৰ্পণ কৰিম ৷ যিহেতু যোৰহাটবাসীয়ে জুবিন দাৰ শেষকৃত্য যোৰহাট হোৱাটো বিচাৰিছিল, সেয়ে মই নিৰ্মাণ কৰা আৱক্ষ মূৰ্তি মই যোৰহাটবাসীক সন্মান জনাই উচৰ্গা কৰিম ৷ জুবিন দাই বিচৰা দৰেই নিৰ্মাণ কৰি আছো ৷ আচলতে কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ সঁচাকৈ বনাব লগা হ’ব বুলি ৷"
প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গক বহুবাৰ লগ পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাই কয়, “দাদা আচলতে মহামানৱো নহয়, মানুহৰ মাজত বিচাৰি পোৱা ভগৱান আছিল ৷ জুবিন দাক লগ পালে মোক কয়, মই কোনো ভগৱানকো ভয় নকৰো ৷ কিন্তু এটা বস্তুকে ভয় কৰো সেয়া হৈছে সময় ৷ কেৱল সময়ক হে ভয় কৰিছিল আৰু ভয় কৰিব কৈছিল জুবিন দাই ৷ সেইবিলাক প্ৰেৰণা আছিল ৷”
জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে গঁড় হত্যা বিৰোধী, গঁড় সুৰক্ষা আদি বহু কাৰ্যসূচীৰ উপৰিও একেলগে ‘কা’ আন্দোলন কৰাৰ স্মৃতিও সুঁৱৰি শিল্পী পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাই জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত কয়, “জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰো ৷ জনতাই যাক দোষী মানিছে তেওঁৱেই দোষী ৷ দোষীয়ে শাস্তি পালেহে জুবিন দাৰ লগতে অসমবাসীয়ে ন্যায় পাব ৷ জুবিন দা আমাৰ মাজত সদায় আছে ৷ জুবিন দাৰ মৃত্যুত জীৱ-জন্তুৱে কান্দিছে, প্ৰকৃতিয়ে কান্দিছে ৷ গতিকে কু চক্ৰান্ত কৰা সকলোৱে শাস্তি পাব লাগিব ৷ নহ’লে অনাগত দিনত ৰাইজে নিজৰ ব্যৱস্থা নিজে ল’ব ৷”
বিগত প্ৰায় ২৫ বছৰত প্ৰায় ১২-১৩ শ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা নগঞা শিল্পী পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাই শিল্প কৰ্ম এৰি দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰি এতিয়া জুবিন দাৰ বাবে পুনৰ শিল্প কৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে বুলিও ই টিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়ে ৷ গুৰুজনাৰ পৰা কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভালৈকে বহু প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা বুলিও ই টিভি ভাৰতৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰে পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাই ৷