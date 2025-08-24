কলিয়াবৰ : অসমৰ এক অৰ্ধ নাটকীয় পৰিবেশ্য কলা হৈছে ওজাপালি । প্রাক শংকৰী যুগৰ পৰাই এই অর্ধনাটকীয় লোক-পৰম্পৰাৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে । নগঞা বৈষ্ণৱী ওজাপালি এই পৰম্পৰাৰে অংশ । পিছে অধুনিক সংগীতৰ ধামখুমিয়াত এই নগঞা বৈষ্ণৱী ওজাপালিয়ে জনপ্ৰিয়তা হেৰুৱালেও আজিও বহুতেই নিৰৱে এই পৰিবেশ্য কলাক শুদ্ধ ৰূপত জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা অব্য়াহত ৰাখিছে ।
কলিয়াবৰৰ এখন চিনাকি মুখ :
আজি আমি এনে এগৰাকী নিৰৱ সাধকৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো যিগৰাকী শিল্পীৰ পিতৃও এই শিল্প সাধনাতেই জীৱনৰ বিয়লি বেলালৈ ব্য়স্ত আছিল । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিৰাজিৰ নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে চলি আহিছে চৰ্চা । এনে চৰ্চা চলাই অহা কলিয়াবৰৰ এখন চিনাকি মুখ মুকুন্দ তামুলী । পিতৃ পদাংক অনুকৰণ কৰি বৈষ্ণৱী নগঞা ওজাপালি আৰু কালি বাদ্য চৰ্চা তথা প্ৰসাৰৰ বাবে নিৰৱ সাধনাত আজিও ব্য়স্ত এইগৰাকী শিল্পী।
শংকৰদেৱ-শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱৰ সৃষ্টিৰাজিৰ চৰ্চা :
নৱ-প্ৰজন্মৰ মাজত গুৰু দুজনাৰ সৃষ্ট কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে সদা যত্নপৰ কলিয়াবৰ পূবথৰীয়া গাঁৱৰ মুকুন্দ তামুলী অসমৰ বিহু প্ৰতিযোগিতাসমূহৰ চিনাকি পেঁপুৱা আৰু বিহুৱা । ভাওনাৰো এগৰাকী কুশলী কলাকাৰ তেওঁ । সমান্তৰালকৈ কেছেটৰ বাবেও বিহুগীত আৰু টোকাৰী গীত ৰচনা কৰিছে । এই গীতসমূহত জুবিন গাৰ্গ, কৃষ্ণমণি নাথ আদিৰ দৰে কন্ঠশিল্পীয়ে কণ্ঠদান কৰিছে । কেছেট-ভিচিডিৰ প্ৰচাৰ কমি অহাৰ লগে-লগে তেওঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ-শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱৰ সৃষ্টিৰাজিৰ চৰ্চা আৰু প্ৰসাৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । লগতে পিতৃ প্ৰয়াত কুশল তামুলীৰ বিশেষ দক্ষতা থকা কালি বাদ্য আৰু বৈষ্ণৱী নগঞা ওজাপালিৰ চৰ্চা চলাই আহিছে ।
বৰ্তমান চৰ্চাৰ অভাৱত প্ৰায় লুপ্ত হ'বলৈ ধৰা গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰে সংপৃক্ত এই দুয়োবিধ কলাক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী মুকুন্দ তামুলীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় ,"মোৰ পিতৃ কালি বাদ্যৰ এগৰাকী বিশিষ্ট বাদক আছিল । কলিয়াবৰকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত কালি পৰিৱেশন কৰিছিল । সেই সূত্ৰে ড৹ সূৰ্য হাজৰিকা পৰিচালিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বোলছবিত কালি বাদ্য বজোৱাৰ সুবিধা পাইছিল । টেটোন তামুলী, লটকণৰ লটিঘটি আদি ছুটি ছবিত কালি বজাইছিল । সেই কালিবাদ্য পুত্ৰ ৰূপে মই জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ।" ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ ভাওনাত কালি বজাই থকাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "অৱশ্যে এতিয়াও শিকিয়েই আছো । দেউতাৰ পৰা যিমানখিনি আয়ত্ত কৰিছিলো, সিমানখিনিৰেই বৰ্তমান বজাই আছো ।"
বৈষ্ণৱী নগঞা ওজাক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস :
বৈষ্ণৱী নগঞা ওজাক জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"দেউতাই নগঞা ওজাপালিৰো এগৰাকী বিশিষ্ট পৰিৱেশক আছিল । এতিয়া যিদৰে নগঞা ওজাপালি বুলি পৰিচিত হৈছে, দেউতাই কোৱা মতে বৈষ্ণৱী ওজাপালিহে । দেউতাই পৰিৱেশন কৰি যোৱা এই ওজাপালি মই জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টা চলাই আছো । যোৱা বছৰ বংশধৰ নামৰ এক অনুষ্ঠানে আয়োজন কৰা বৈষ্ণৱী ওজাপালিৰ এক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত মই প্ৰশিক্ষক হিচাপে শিশুসকলক শিকাইছিলো । এই ওজাপালি পৰৱৰ্তী সময়তো শিকাই যোৱাৰ ইচ্ছা আছে,তাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছো ।"
কিয় বৈষ্ণৱী ওজা বুলি কোৱা হয় ?
প্ৰধানতঃ নগাঁও অঞ্চলত এই ওজাপালি প্ৰচলিত আৰু কলিয়াবৰতো কমকৈ হ'লেও চৰ্চা চলি আছে বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "এই ওজাপালি কেইবাটাও স্তৰত গোৱা হয়-তাৰ ভিতৰত গুৰু বন্দনা, কৃষ্ণ বন্দনা, স্থান বৰ্ণনা আদি । এই ওজাত ৰাম আৰু কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰহে ব্যাখ্যা কৰা হয় । সেয়ে এই ওজাৰ নাম বৈষ্ণৱী ওজা বুলি কোৱা হয় ।"
হেৰাই যাবলৈ ধৰা এই বিশিষ্ট কলা দুবিধক নৱ প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা চলাই যোৱা মুকুন্দ তামুলীৰ ভাগিনীয়েক ভাৰ্গৱজ্যোতি শইকীয়াই কালি বাদ্য বজোৱাৰ লগতে বৈষ্ণৱী ওজা পৰিৱেশন কৰিব পৰা হোৱাত তামুলীয়ে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।
অর্ধনাটকীয় লোক-পৰম্পৰাৰ প্ৰচলন :
বিভিন্ন উৎসৰ পৰা সংগৃহীত তথ্য মতে, প্রাক শংকৰী যুগৰ পৰাই অসমত ওজাপালি নামে এক অর্ধনাটকীয় লোক-পৰম্পৰাৰ প্ৰচলন হৈ আহিছে । নগঞা বৈষ্ণৱী ওজাপালি এই পৰম্পৰাৰে অংশ । নগাঁও জিলাত প্রচলিত হোৱা বাবে ‘নগঞা’, গীত-পদসমূহ বিষ্ণু তথা কৃষ্ণৰ মাহাত্ম্য প্রকাশক হোৱা বাবে ‘বৈষ্ণৱী’ আৰু একেলগে এই ধাৰাটোক নগঞা বৈষ্ণৱী ওজাপালি বুলি কোৱা হয় ।
এই ওজাপালিৰ উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক সময় কোৱা টান যদিও ইয়াৰ গীত-পদসমূহ বিশ্লেষণ কৰিলে স্পষ্টভাৱে ক’ব পাৰি যে এইবিধ ওজাপালিৰ ইতিহাস শংকৰী যুগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । শংকৰদেৱৰ জীৱিত কালত বৰদোৱাৰ পৰা পাটবাউসীলৈকে ওজা কীৰ্তন বা হৰি কীৰ্তন চলিছিল বুলি ‘গুৰুচৰিত কথা’ত উল্লেখ আছে ।
যি কেইগৰাকী ওজাই ধন্য় কৰিছে কলিয়াবৰক:
অতি সাম্প্ৰতি নগাঁও জিলাৰ কৰৈয়নি আৰু কলিয়াবৰতহে ওজাপালি পৰম্পৰাৰ প্ৰচলন ছেগাচোৰোকাকৈ চলি আছে । অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে কলিয়াবৰৰ বিখ্যাত ওজা প্রয়াত কুশল তামুলীৰ জীৱিত কালত এটি প্রশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যদিও তেনে সময়তে তেওঁৰ বিয়োগৰ বাবে এই প্রশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল । কলিয়াবৰত প্রচলিত ওজাপালিৰ এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছিল । কলিয়াবৰৰ জালি ওজা, কলাই ওজা, ভিবি ওজা এসময়ৰ বিখ্যাত ওজা আছিল ।
এই সকল ওজাৰ পিচত পূবথৰীয়াৰ কুশল তামুলীয়ে নগঞা ওজাপালিৰ ধ্বজা ধৰি আছিল । কুশল তামুলীৰ বিয়োগৰ পাছত তেওঁৰ পুত্র মুকুন্দ তামুলীয়ে ইয়াৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। প্রয়াত গোপাল মহন্তৰ ওজাপালিৰ অনুষ্ঠান ৰেডিঅ’ যোগে প্ৰচাৰিত হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্রহণ কৰা নাই । হয়তো এই শিল্পধাৰাটো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হ’ব পৰাকৈ নগঞাসকলে দাঙি ধৰিব পৰা নাই ।
কালি বাদ্যযন্ত্ৰ:
কালি বাদ্যযন্ত্ৰ (বা কালিয়া) হ'ল একধৰণৰ পিতলৰ বাদ্যযন্ত্ৰ যাক মুখেৰে ফুঁকি বজোৱা হয়, বিশেষকৈ অসমৰ অংকীয়া ভাওনাৰ সময়ত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এই বাদ্যবিধ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অংকীয়া ভাওনাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যাক কোনো বিশেষ ৰজাৰ প্ৰৱেশৰ আগমুহূৰ্তত বজোৱা হয় । পিতৃ শিল্পী পেঞ্চনাৰ, সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, নগঞা ওজাপালিৰ বিশিষ্ট শিল্পী, কালী বাদ্যৰ বিখ্যাত বাদক প্ৰয়াত কুশল তামুলীৰ পদাংক অনুকৰণ কৰি মুকুন্দ তামুলীয়ে এই আটাইকেইটা দিশতে নিজৰ দক্ষতা দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
যুৱ-চেমনীয়া-শিশুক অংকীয়া নাটৰ গীত-নাচ-বাদ্য,পদ-পয়াৰ-বিলাপ-ভটিমাৰ প্ৰশিক্ষণত কলিয়াবৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন ঠাইতো নৱ-প্ৰজন্মক আগুৱাই নিয়াত আগ-ভাগ লৈছে মুকুন্দ তামুলীয়ে । পিতৃ প্ৰদত্ত কালি বাদন আৰু নগঞা ওজাপালিক জীয়াই ৰাখিবলৈ বিশেষভাৱে আগ্ৰহী তামুলীয়ে ইতিমধ্যে ওজাপালিৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে । এই যাত্ৰা সেন্দুৰীয়া আলিৰে আগবাঢ়ক ।