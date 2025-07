ETV Bharat / state

অৰ্চিতা ফুকনৰ নাম লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কু-কাণ্ড; আৰক্ষীৰ জালত মাষ্টাৰমাইণ্ড... - ARCHITA PHUKAN VIRAL VIDEO

অৰ্চিতা ফুকন আমেৰিকাৰ পৰ্ণ ষ্টাৰ বুলি প্ৰাক্তন প্ৰেমিকে চলাইছিল প্ৰচাৰ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Assamese Team Published : July 13, 2025 at 12:32 AM IST | Updated : July 13, 2025 at 1:16 AM IST 3 Min Read

ডিব্ৰুগড়/তিনিচুকীয়া : সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হৈ থকা অৰ্চিতা ফুকনৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতীম বৰা নামৰ এজন যুৱকক । ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে প্ৰতীম বৰা নামৰ যুৱকজনক আটক কৰাৰ লগতে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী ৷ চৰ্চা অনুসৰি প্ৰতীম বৰা অৰ্চিতা ফুকনৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিক । প্ৰতীম বৰাই অৰ্চিতা ফুকনৰ ফটো ইডিট কৰি সামাজিক মাধ্যমক আপলোড কৰিছিল । বিগত এটা মাহ ধৰি অসমৰ অৰ্চিতা ফুকন আমেৰিকাৰ পৰ্ণ ষ্টাৰ হোৱা বুলি প্ৰচাৰ চলিছিল । সামাজিক মাধ্যমত সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ বু-বু বা-বা চলি থকাৰ মাজতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল অৰ্চিতা ফুকন আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল ।‌ অৰ্চিতা ফুকনে সদৰ থানাত গোচৰ তৰি অভিযোগ কৰিছিল তেওঁৰ ফটো, মুখমণ্ডলৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি কোনো লোকে চলাইছে অপপ্ৰচাৰ । ডিব্ৰুগড়ৰ বোৱাৰী অৰ্চিতা ফুকনৰ এজাহাৰ লাভ কৰা পাছতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল তদন্ত । ঘটনা তদন্ত কৰি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তিনিচুকীয়াৰ প্ৰতীম বৰা নামৰ যুৱকজনক । অৰ্চিতা ফুকনৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল প্ৰতীম বৰাই । তিনিচুকীয়াৰ পৰা আটক কৰি নিশাই ডিব্ৰুগড়ৰ সদৰ থানালৈ অনা হৈছে চাইবাৰ অপৰাধীটোক‌ । ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত প্ৰতীম বৰাৰ পৰা ম'বাইল ফোন, লেপটপৰ লগতে আন বহুতো আপত্তিজনক সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে । ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে বিষয়টোক লৈ কোনো তথ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজহুৱা কৰা নাই যদিও বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে আমেৰিকাত নাথাকে অৰ্চিতা ফুকন । অৰ্চিতাৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিক আটকাধীন যুৱকজনে অৰ্চিতাৰ বিভিন্ন ফটোৰ মুখমণ্ডল আন যুৱতীৰ ফটোৰ সৈতে সংযুক্ত কৰি এই কাম কৰিছিল ।‌ অৰ্চিতা ফুকন আমেৰিকাৰ পৰ্ণ ষ্টাৰ বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল কৰা হৈছিল ফটো । ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পাছত তদন্ত আগবঢ়াই নিলে সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব । ইফালে প্ৰতীম বৰাৰ আত্মীয়ই আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁৰ এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, "অৰ্চিতা ফুকনৰ কিবা তেওঁৰ আপলোড কৰিছে বুলি কৈছে । অচিতা ফুকনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ঘৰৰ মানুহে কিবা এটা কম্প্লেইন কৰিছে বুলি কৈছে আৰু এই কম্প্লেইনৰ ভিত্তিত ডিব্ৰুগড় পুলিচ ইয়ালৈ আহিছে তেওঁক বিচাৰি আৰু তেওঁক ভিতৰত সোমোৱাই ঘৰৰ বয়-বস্তু লণ্ড-ভণ্ড কৰি মোবাইল ছোবাইল আদি কৰি য'ত যি আছে ছীজ কৰি সকলো লৈ গৈছে । কিন্তু তেওঁলোকে এই বিষয়ে আমাক একো জনোৱা নাই, আমি বাহিৰৰ পৰাহে এই বিষয়ে জানিব পাৰিছো ।" তেওঁ লগতে আৰক্ষীয়ে একো নোকোৱাকৈ তথা কোনো নথি-পত্ৰ নেদেখুৱাকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিয়া বুলি অভিযোগ কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । প্ৰতীম বৰাৰ আত্মীয়ই জানিবলৈ দিয়া মতে, প্ৰতীম মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু দিল্লীত কৰ্মৰত আছিল । বৰ্তমান অনলাইন হোৱাত তেওঁ ঘৰৰ পৰাই কৰ্মৰত হৈ আছিল । লগতে পঢ়ক : ‘ডেম উন গ্ৰৰ’ৰীলেৰে ভাইৰেল হৈ পৰা অৰ্চিতা ফুকন হাত সাৰিবহে বিচাৰিছিল বেশ্যাবৃত্তিৰ পৰা

