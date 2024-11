নেশ্যনেল স্ক'লাৰশ্বিপ প'ৰ্টেল; উত্তৰ-পূবৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কেনেদৰে কৰিব আবেদন ?

ETV Bharat / state

নেশ্যনেল স্ক'লাৰশ্বিপ প'ৰ্টেল; উত্তৰ-পূবৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কেনেদৰে কৰিব আবেদন ?

২. আধাৰ (ইউআইডি) নম্বৰ

৩. আধাৰ লিংক থকা বেংক একাউণ্ট

৪. উপাৰ্জনৰ প্ৰমাণপত্ৰ

৫. প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এখন ব'নাফাইড প্ৰমাণপত্ৰ

আবেদন প্ৰক্ৰিয়া : যোগ্য শিক্ষাৰ্থীসকলে নিম্নলিখিত লিংকৰ জৰিয়তে নেশ্যনেল স্ক'লাৰশ্বিপ প'ৰ্টেলত অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে :[https://scholarships.gov.in](https://scholarships.gov.in). For further details, the NEC Merit Scholarship Guidelines can be downloaded at: [NEC Scholarship Guidelines](https://scholarships.gov.in/public/schemeGuidelines/NEC_1234_G.pdf)

অতিৰিক্ত তথ্য: যিকোনো অসুবিধাৰ বাবে আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকলে উত্তৰ-পূব পৰিষদ সচিবালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ।