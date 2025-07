ETV Bharat / state

ফেচবুকত লিখাটোৱেই হ’ল কাল; ৰঙাঘৰৰ আলহী এ পি চি চিৰ Social media and IT বিভাগৰ সাধাৰণ সম্পাদক - PRESS MEET OF DEBABRATA SAIKIA

বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াৰ সংবাদমেলৰ এক মুহূৰ্ত ( ETV Bharat Assam )

By ETV Bharat Assamese Team Published : July 27, 2025 at 9:44 PM IST 3 Min Read

মৰাণ: আলফা(স্বা) ৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগত কাৰাগাৰত দিন কটাবলগীয়া হৈছে এজন কংগ্ৰেছ নেতাই । চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা এই কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ Social media and IT বিভাগৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভবেন লিকচন ৷ লিকচনৰ সোণাৰিৰ বাসগৃহত দেওবাৰে উপস্থিত হয় বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়া । কিছুদিনপূৰ্বে সোণাৰিত আটক হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতা ভবেন লিকচন । পূৰ্বেও আলফা(স্বা) সম্পৰ্কীয় গোচৰত কাৰাগাৰলৈ গৈছিল লিকচন । পুনৰ আলফাৰ লিংকমেন হিচাপে কাম কৰাৰ অভিযোগত লোকজনক আটক কৰে চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত লিকচনক জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে । বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam) দেওবাৰে বিৰোধী দলপতি তথা নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক দেবব্ৰত শইকীয়া আৰু জিলা কংগ্ৰেছৰ এটা দল ভবেন লিকচনৰ সোণাৰিস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালটোৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয় । লগতে লিকচনক কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়োৱাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীসকলে । ইয়াৰ পাছতে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে সোণাৰিৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ Social media and IT বিভাগৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভবেন লিকচন (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষীয়ে অসমৰ যুৱক-যুৱতীক সন্ত্ৰাসবাদী সজাই কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদী সমস্যা সমাধান নহয় বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে সোণাৰিৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি কয়, ‘‘ম্যানমাৰত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ ড্ৰোণ আক্ৰমণত আলফা(স্বা)ৰ কেইগৰাকীমান কেডাৰে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল । ইয়াৰে দুজন আছিল চৰাইদেউ জিলাৰ । এই ঘটনাৰ পাছতে কংগ্ৰেছ নেতা ভবেন লিকচনে সামাজিক মাধ্যমত লিখিছিল মোৰ ভনীজোঁৱাইৰ মৃত্যু হৈছে বুলি । যোৱা ১৬ তাৰিখে অসমলৈ অহা দিনটোত গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হওঁতেই চফ্ৰাইৰ পৰা সেনা আৰক্ষীয়ে ভবেন লিকচনক আলফাৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগ আনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ভবেন লিকচনৰ ঘৰৰ বাহিৰত বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়া (ETV Bharat Assam) গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ আলফা(স্বা) ৰ সৈতে যোগাযোগ আছিল নে নাই সেই কথা পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল । আৰক্ষীয়ে ভবেন লিকচনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়েই সামৰণি মৰা নাই তেওঁৰ সৈতে ফোনত যোগাযোগ কৰা ৭ জন‌ দলীয় কৰ্মীক চৰাইদেউ আৰক্ষীয়ে কালি আটক কৰিছিল যদিও পাছত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে ।‌ যোৰহাটৰ এজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীকো এই ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে । অসম আৰক্ষীয়ে অসমৰ যুৱক-যুৱতীক এনেদৰে সন্ত্ৰাসবাদী সজাই কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে সন্ত্ৰাসবাদী সমস্যা সমাধান নহয় ।’’ ভবেন লিকচনৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ বিৰোধী দলপতিৰ (ETV Bharat Assam) মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাৰ বিপৰীত হৈছে সংবাদমেলত বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ে ২০২৪ চনৰ পহিলা জানুৱাৰীৰ সংবাদমেলত তেখেতে নিজেই প্ৰতি ৩-৪ মাহৰ মূৰে মূৰে আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ লগত কথা-বতৰা পাতো আৰু অসমৰ সকলো ৰাইজে তেওঁৰ লগত কথা পাতিব লাগে ৷ তেওঁৰ লগত কথা পাতিলে কোনো দোষণীয় নহয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ পাছতো আমাৰ এজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীক এটা ফেচবুক পোষ্টৰ বাবেই গুৰুতৰ অপৰাধী সজাই কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয় । এনে কাম অসম চৰকাৰে কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছো ।’’ লগতে পঢ়ক: হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পুৱা কোৱা কথাটো গধূলি নকয় : প্ৰমোদ বড়ো