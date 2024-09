'এক দেশ, এক নিৰ্বাচন' সন্দৰ্ভত কি কয় ভূপেন বৰাই ? - One Nation and One Election

ETV Bharat / state

'এক দেশ, এক নিৰ্বাচন' সন্দৰ্ভত কি কয় ভূপেন বৰাই ? - One Nation and One Election

By ETV Bharat Assamese Team Published : 2 hours ago

এক দেশ, এক নিৰ্বাচন ( ETV Bharat Assam )

গুৱাহাটী, ১৯ ছেপ্টেম্বৰ: সমগ্ৰ দেশতে কাৰ্যকৰী হ'বলৈ গৈ আছে 'এক দেশ, এক নিৰ্বাচন' ব্যৱস্থা । বুধবাৰে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে 'এক দেশ, এক নিৰ্বাচন' ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ কমিটীৰ প্ৰতিবেদনত অনুমোদন জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই । এক দেশ, এক নিৰ্বাচন (ETV Bharat Assam)