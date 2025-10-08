শ্যামকানুক বচোৱাৰ স্বাৰ্থত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰি আছে: গৌৰৱ গগৈ
জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ন্য়ায় বিচাৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মমশিখা সমদল । মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ ।
Published : October 8, 2025 at 12:33 PM IST
মিৰ্জা: প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী নোহোৱা হোৱাৰ ২০ দিন পাৰ হ'ল । কিন্তু এতিয়াও শোকৰ সাগৰত ৰাজ্যবাসী । সমানে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ তদন্ত আৰু জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনে চলাই গৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী । মঙলবাৰে দক্ষিণ কামৰূপৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ বিজয়নগৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে উলিয়ালে বৃহৎ মমশিখা সমদল ।
মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত উলিওৱা এই মমশিখা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে । হাতে হাতে মমবাতি লৈ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবীত ওলাই আহিল অজস্ৰজন ।
এই মমশিখা সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ টকাৰে কেনেকৈ নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেল পাতিব পাৰিলে ? শ্যামকানু মহন্তৰ পৰিয়ালৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেনে সম্পৰ্ক সেয়া ৰাইজে জানে । শ্যামকানুক বচোৱাৰ স্বাৰ্থত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইছ্যু ডাইভাৰ্ট কৰি আছে । শ্যামকানু মহন্তৰ পুৰণি ফেচবুক একাউণ্ট ডিলিট কৰা হৈছে তাত বহু পুৰণি ফটো আছে, সেইটো উদ্ধাৰ কৰিলে বহুতো কথা ওলাই পৰিব ।"
একেদৰে প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে কয়,"অপৰাধীয়ে পূজাৰ ছুটী পায় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহ কাৰ্গ'ত অনাৰ কথা কলে লাজ পায় । ২৫ বছৰীয়া মেনেজাৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই শিপা পাহৰি ব্যৱসায়ৰ স্বাৰ্থত বিদেশলৈ গুচি গৈছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চতুৰালি কৰিব বিচাৰিলেও তেওঁৰ ভয়াতুৰ চেহেৰা ৰাইজে চিনি পাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাকৰ তলেদিয়েই অসম চৰকাৰৰ টকা শ্যামকানুলৈ গৈ আছে ।"