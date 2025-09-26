ETV Bharat / state

তাঁতশালত সপোন ৰচা বহু শিপিনীক লৈ আগবাঢ়ি যোৱা এগৰাকী উদ্যমী মহিলাৰ কথাৰে

গুৱাহাটীৰ সমীপৰ মাটিয়াত গঢ় দিছে এটা অনুষ্ঠান । তাঁতশালত সপোন ৰচা বহু শিপিনীক দিছে সংস্থাপনৰ বাট । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মাণিক কুমাৰ ৰায়ৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

তাঁতশালত সপোন ৰচা বহু শিপিনীক লৈ আগবাঢ়ি যোৱা এগৰাকী উদ্যমী মহিলা অনু মণ্ডল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 4:05 PM IST

7 Min Read
গুৱাহাটী : ২০২১ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰ । ৩২ গৰাকী মহিলাক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আৰম্ভ কৰা হৈছিল এটা অনুষ্ঠান । নাম আভা ক্ৰিয়েচন । আজি এই অনুষ্ঠানটোৱে সামৰি লৈছে ১২০০ মহিলাক । লাহে লাহে ইয়াৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে ।

তাঁতশালত জীৱনৰ সপোন ৰচা এই মহিলাসকলৰ প্ৰত্যেকে আজি ১৮ হাজাৰ টকাৰ পৰা ৩২ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত মাহে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । অসমৰ উপৰি মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মহিলাও ইয়াত জড়িত হৈ আছে । এই অনুষ্ঠানটোৰ আঁৰত আছে এগৰাকী উদ্যমী মহিলা ।

তাঁতশালত সপোন ৰচা বহু শিপিনীক লৈ আগবাঢ়ি যোৱা এগৰাকী উদ্যমী মহিলাৰ কথাৰে (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ নাম অনু মণ্ডল । তাঁতশালত জীৱন গঢ়াৰ সপোন ৰচা শিপিনীসকলক লৈ অনু মণ্ডলে আৰম্ভ কৰা আভা ক্ৰিয়েচনে আজি বিশাল পৰিসৰ লাভ কৰিছে । অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ শিপিনীয়ে প্ৰস্তুত কৰা বস্ত্রশিল্পই লাভ কৰিছে দেশ-বিদেশৰ সমাদৰ । অসংগঠিত ৰূপত থকা বহু শিপিনীক একত্রিত কৰি হস্ততাঁত বস্ত্রশিল্পৰ এক বিপ্লৱ গঢ়ি তুলিছে উদ্যমী অনু মণ্ডলে ।

আভা ক্ৰিয়েচনৰ শ্ব'ৰুমত বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰদৰ্শিত বস্ত্ৰ সম্ভাৰ (ETV Bharat Assam)
ডিজাইন প্ৰস্তুত আৰু পেকেজিত বস্ত্ৰ একাংশ (ETV Bharat Assam)

তাঁতশালৰ যোগেদি স্বাৱলম্বিতাৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে বহু মহিলা । এই প্ৰেক্ষাপটত ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন । অনু মণ্ডলৰে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাতকাৰৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

উৎপাদিত বস্ত্ৰ সম্ভাৰ (ETV Bharat Assam)
আভা ক্ৰিয়েচনৰ তাঁতশাল (ETV Bharat Assam)

অনু মণ্ডলৰ সপোন আৰু আভা ক্ৰিয়েচনৰ যাত্রা

গুৱাহাটীৰ সমীপৰ দীপৰ বিলৰ মাটিয়া অঞ্চলত অনু মণ্ডলে গঢ় দিছে আভা ক্ৰিয়েচন নামৰ অনুষ্ঠানটো । ২০২১ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই অনুষ্ঠানটোত বৰ্তমান অসমৰ উপৰি মেঘালয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ১২০০ ৰো অধিক শিপিনী জড়িত হৈ আছে ।

আভা ক্ৰিয়েচনৰ উৎপাদিত বস্ত্ৰ সম্ভাৰ (ETV Bharat Assam)

তাঁতশালত সপোন ৰচা বহু শিপিনীয়ে আজি সংস্থাপনৰ বাট দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে । সূতাকটাৰ পৰা তাঁতশালত কাপোৰ বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সাজ-পোছাক প্ৰস্তুত কৰালৈকে জড়িত হৈ আছে অনু মণ্ডলৰ আভা ক্ৰিয়েচন । আভা ক্ৰিয়েচনৰ বেনাৰত উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্ৰী সমাদৃত হৈছে দেশ-বিদেশত ।

আভা ক্ৰিয়েচনৰ বিক্ৰীকেন্দ্ৰত এগৰাকী বিদেশী ক্ৰেতা (ETV Bharat Assam)
উৎপাদিত বস্ত্ৰসম্ভাৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত অনু মণ্ডলে কয়, "শিপিনীসকলক বজাৰৰ উপযোগীকৈ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্রত আভা ক্ৰিয়েচনৰ যোগেদি সহযোগ কৰা হয় । শিপিনীসকলে আমাক দিয়া সামগ্ৰী আভা ক্ৰিয়েচন নাইবা তেওঁলোকৰ নামত ব্ৰেণ্ডিং কৰা হয় । আমাৰ সামগ্ৰীসমূহ এশ শতাংশ তাঁতশালত উৎপাদিত আৰু সূতা প্ৰাকৃতিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হয় ।"

উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এৰী চিল্ক আমি নিজে কৰোঁ । গছপুলি ৰোৱাৰ পৰা সকলোখিনি কৰা হয় । চানডুবিত আমাৰ ১১০ গৰাকী মহিলাই এৰী পালনত জড়িত হৈ আছে । এৰীটো আমি নিজে কৰোঁ আৰু বাকী মুগা, পাট, তচ আৰু কটনৰ সূতা বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি সামগ্ৰী উৎপাদন কৰোঁ । ইয়াৰ মাজত ব্ৰেণ্ডিং কৰা হয় । আমাৰ মাজত ৯০ শতাংশ মহিলা আৰু ১০ শতাংশ পুৰুষ আছে ।"

তাঁতশালত সপোন ৰচা বহু শিপিনীক আগবঢ়াই নিছে তেওঁ (ETV Bharat Assam)
সূতাকটা আৰু বস্ত্ৰ উৎপাদনৰ পদ্ধতিৰ বুজ লৈছে এগৰাকী বিদেশী পৰ্যটকে (ETV Bharat Assam)

বছৰি হোৱা ব্যৱসায় আৰু শিপিনীসকলৰ উপাৰ্জন

উৎপাদন আৰু ব্যৱসায় সন্দৰ্ভত অনু মণ্ডলে কয়, "হস্ততাঁতৰ জি এছ টি হিচাপত চালে এই বছৰ আমি ১.২০ কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিছোঁ । এই ব্যৱসায়ৰ বাবে উৎপাদন প্ৰায় আঢ়ৈ-তিনি কোটি টকাৰ হ'ব লাগিব । প্ৰতি মাহে আমাৰ ১২০০ ৰ পৰা ১৫০০ মিটাৰ ডিজাইন কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰা হয় । আমাৰ শিপিনীসকলে মাহে গড়ে ১৮ হাজাৰ টকাৰ পৰা ৩২ হাজাৰ টকালৈ উপাৰ্জন কৰে । খেতিৰ সময়ত তেওঁলোকে কৃষিকাৰ্যতো জড়িত হয় ।"

বিভাগীয় বিষয়াৰ তাঁতশাল পৰিদৰ্শনৰ মুহূৰ্ত (ETV Bharat Assam)

হস্ততাঁতৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ

শিপিনীসকলৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ সন্দৰ্ভত অনু মণ্ডলে কয়, "আমাৰ প্ৰডাক্টসমূহ দেশৰ ২১ টা ষ্ট'ৰত বিক্ৰী হয় । চৰকাৰী এজেন্সীৰ লগতে বিভিন্ন সংস্থা তথা ক'ৰ্পৰেট খণ্ডৰ লগত আমাৰ চুক্তি আছে । বিভিন্ন স্থানত আমাৰ সামগ্ৰীসমূহ উপলব্ধ । অহা ১ অক্টোবৰত গুৱাহাটীৰ আমবাৰীত আমাৰ 'ঐতিহ্য' নামেৰে হেৰিটেজ এম্পৰিয়াম এটা মুকলি হ'ব । টাটা গ্ৰুপৰ লগত আমাৰ চুক্তি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ দেশৰ ২১ টা স্থানত আমাৰ আভা ক্ৰিয়েচনৰ সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।"

মাৰ্কেটিং সন্দৰ্ভত তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমান ১৬ টা স্থানত সামগ্ৰী দিয়া হৈছে । মাৰ্কেটিঙত আমাৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই । দেশৰ উপৰি বিদেশতো আমাৰ সামগ্ৰী ব্যক্তিগতভাৱে যায় । আনহাতে, বিগত তিনি বছৰ ধৰি অসম চৰকাৰে চৰকাৰীভাৱে প্ৰদান কৰা গামোচাসমূহ আমি প্ৰস্তুত কৰা । পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা হিচাপে 'হেৰিটেজ এম্পৰিয়াম' মডেলটোক আমি ফ্ৰেন্সাইজী মডেললৈ লৈ যাম । এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনা । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থাকিব । য'ত অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ নিজা প্ৰডাক্ট থাকিব ।"

পুৰুষো জড়িত আছে এই শিল্পত (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰী আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে শিপিনীসকল

বৰ্তমান সময়ত অসমৰ শিপিনীসকলে তাঁতশালৰ যোগেদি স্বাৱলম্বিতাৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । অনু মণ্ডলে কয়, "বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনিয়ে শিপিনীসকলক উপকৃত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিপিনীৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আঁচনি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষাৰ্থীৰ স্বনিয়োজন আঁচনি, আদর্শ হস্ততাঁত গাঁও স্থাপন আঁচনি, থূপীকৃত হস্ততাঁত উন্নয়ন আঁচনি, সূতাৰ ভঁৰালৰ জৰিয়তে ৰেহাই মূল্যত সূতা যোগান আঁচনি, অর্থনৈতিক অনগ্ৰসৰ শিপিনীৰ বাবে শাল আৰু সূতা প্রদান আঁচনি, জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্য্যায়ত বস্ত্ৰ তথা গামোচা মেলা আয়োজনৰ আঁচনি, হস্ততাঁত বস্ত্র উৎপাদন আঁচনি, হস্ততাঁত বয়ন প্রশিক্ষণ আঁচনি আদি বিভিন্ন আঁচনিয়ে অসমৰ শিপিনীসকলক বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিছে ।"

তাঁতশালত সপোন ৰচা বহু শিপিনীক আগবঢ়াই লৈ গৈছে তেওঁ (ETV Bharat Assam)
এগৰাকী এৰী পালকৰ সৈতে অনু মণ্ডল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "সেইদৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিপিনীৰ মুদ্ৰা আঁচনি, প্রধানমন্ত্রী জীৱনজ্যোতি বীমা আৰু সুৰক্ষা বীমা যোজনা, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বস্ত্ৰমেলা, বয়ন সম্পৰ্কীয় প্রশিক্ষণৰ বাবে সমৰ্থ আঁচনি, বিশ্ববেংকৰ সাহায্যপ্রাপ্ত আঁচনি আদিৰ যোগেদি অসমৰ শিপিনীসকল লাভৱান হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ।"

ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "ৰাজ্য চৰকাৰৰ ধ্বজাবাহী আঁচনি 'স্বনিৰ্ভৰ নাৰী'ৰ জৰিয়তে শিপিনীসকলৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ নিৰ্ধাৰিত হস্ততাঁত উৎপাদিত সামগ্রী ক্ৰয়ৰ ব্যৱস্থায়ো শিপিনীসকলক যথেষ্ট সুফল দিছে । অসমৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্রশিল্পৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বিশেষ চাহিদা আছে ।"

অসমত আছে ১৪ লাখৰো অধিক পঞ্জীয়নকৃত শিপিনী

অসমৰ শিপিনীয়ে প্ৰস্তুত কৰা তাঁতশালৰ শিল্পকলা তথা উৎপাদিত সামগ্ৰীয়ে এতিয়া সীমাৰ পৰিধি ভাঙি দেশ-বিদেশত সমাদৃত হৈছে । অসমৰ হস্ততাঁত বয়নশিল্প অসমৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিতো অসমৰ শিপিনীসকলে উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে ।

আছে নিজাববীয়া এৰী পালনৰ ব্যৱস্থা (ETV Bharat Assam)

অসমৰ বৃহৎসংখ্যক মহিলা প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে এই বয়ন শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে । এই সন্দৰ্ভত অনু মণ্ডলে কয়, "দেশৰ ভিতৰতে অসমত আছে সৰ্বাধিক হস্ততাঁত শিপিনী । অসমত পঞ্জীয়নকৃত ১৪ লাখৰো অধিক শিপিনী আছে । পঞ্জীয়ন নোহোৱা হিচাপত এই সংখ্যা বহু বেছি হ'ব । সংগঠিত আৰু অসংগঠিত ৰূপত থকা ৰাজ্যৰ এই শিপিনীসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে ।"

