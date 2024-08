ETV Bharat / state

শিলচৰ এনআইটিৰ প্ৰাক্তন বাংলাদেশী ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ - Anti India Facebook post

By ETV Bharat Assamese Team

বাংলাদেশী যুৱকজনে সামাজিৰ মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল । য'ত লিখা আছিল,"Dogs and Indians are not allowed"। অৰ্থাৎ যুৱকজনে ভাৰতীয়ক কুকুৰৰ লগত তুলনা কৰি সামাজিক মাধ্যমত ভাৰত বিদ্বেষী পোষ্ট কৰে । ইফালে শ্বাহাদত হুছেইন আলপি নামৰ এই যুৱকজন বাংলাদেশৰ বাসিন্দা যদিও শিলচৰ এনআইটিৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ । যাৰবাবে যুৱকজনৰ এনে নিকৃষ্ট কাণ্ডক লৈ শিলচৰত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে । যুৱকজনে ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টটো ভাইৰেল হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । ভাৰতত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি যোৱা এজন ছাত্ৰই ভাৰত আৰু ভাৰতীয়ৰ বিৰুদ্ধে এনে মন্তব্য কৰাৰ সাহস ক'ত পালে বুলি বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

শিলচৰ এনআইটিৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড

জানিব পৰা মতে বাংলাদেশৰ ঢাকা নিবাসী যুৱকজনে প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে শিলচৰ এনআইটিৰ পৰা শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি গৈছিল । কিন্তু সোমবাৰে শিলচৰ এনআইটিৰ এই প্ৰাক্তন বাংলাদেশী ছাত্ৰজনৰ ফেচবুক পোষ্টটো দেখাৰ পিচতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । দীৰ্ঘদিন ভাৰতত থাকি, শিলচৰ এনআইটিৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়া-শুনা কৰি বাংলাদেশী ছাত্ৰজনৰ এনে ভাৰত বিদ্বেষী মনোভাৱ মানি ল'ব পৰা নাই । সেয়েহে বাংলাদেশী যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে শিলচৰ গুংগুৰ আৰক্ষী চকীত এক এজাহাৰ দাখিল কৰে বজৰং দলৰ সদস্যসকলে ৷

