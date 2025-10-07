ETV Bharat / state

বাঁহে দিয়ে সাহ: বাঁহেৰে নিৰ্মিত সা-সামগ্ৰী, আ-অলংকাৰৰ চাহিদা বৃদ্ধি বিদেশত

বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে এগৰাকী সাধাৰণ মহিলাই নিজক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰে ৷ ইটিভি ভাৰতৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন...

bamboo ornaments making
নিৰা শৰ্মাৰ একক প্ৰচেষ্টাৰ ফচল এয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 7, 2025 at 6:23 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 6:28 PM IST

তেজপুৰ: এডাল বাঁহ গছৰ পৰা উপাৰ্জন ১ লাখ টকা ৷ শুনাত অস্বাভাৱিক যেন লাগিলেও এয়া সঁচা ৷ এগৰাকী মহিলাই হাতে-কামে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে এই কথা ৷ গাঁৱৰ সাধাৰণ মানুহৰ মাজত নিজক বিলাই দিয়া আৰু সেই লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰা এগৰাকী অসমীয়া মহিলাই অসমৰ বাঁহ শিল্পক সমগ্ৰ বিশ্বতে চিনাকি কৰাই দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

কেৱল সেয়াই নহয়, বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে এগৰাকী সাধাৰণ মহিলাই নিজক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব পাৰে ৷ সেয়াও প্ৰমাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিৰা শৰ্মা নামৰ তেজপুৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে । মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰস্তুত কৰা বাঁহৰ সামগ্ৰীয়ে ভাৰতৰ লগতে বিদেশতো সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ নিৰা শৰ্মা বৰ্তমান বেম্ব’ অ’মেন অৱ ইণ্ডিয়া বা বাঁহৰ ৰাণী হিচাপে পৰিচিত ৷

বাঁহ হ’ব পাৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন, আজিৰ প্ৰতিবেদন তাৰেই এক উদাহৰণ (ETV Bharat Assam)

ইটিভি ভাৰতৰ তেজপুৰৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত নিৰা শৰ্মাই কয়, ‘‘মই গাঁৱত থাকি ভালপাওঁ ৷ চহৰৰ মহিলা বা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল লোকসকলতকৈ গাঁৱৰ মহিলাসকলক এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিলে তেওঁলোক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ’ব ৷ কাৰণ গাঁৱৰ আর্থিকভাৱে দুৰ্বল মহিলাই বছৰৰ দুটা সময়ৰ বাদে উপাৰ্জনৰ পথ নাপায় । এটা হৈছে খেতি আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত, আনটো খেতি চপোৱাৰ সময়ত ৷ ইয়াৰ মাজৰ সময়চোৱাত মহিলাসকলে উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰি হাবাথুৰি খাই থাকিব লাগে । দেশৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আম্বানীৰ পৰিয়ালেও এই বাঁহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰ কৰা গহনা ব্যৱহাৰ কৰে ৷’’

লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য

গাঁও অঞ্চলত স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ কেঁচামাল আৰু বনাঞ্চলৰ আৱৰ্জনা শূন্য বিনিয়োগ ব্যৱহাৰ কৰি পৰিৱেশ অনুকূল বাঁহ আৰু উপযোগী হস্তশিল্প সৃষ্টিৰ দক্ষতা বিকাশৰ জৰিয়তে বিকল্প আয়ৰ পথ মুকলি কৰাই হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মূল উদ্দেশ্য । বৰ্তমান তেজপুৰ চহৰৰ ভিতৰুৱা গাঁও অঞ্চলত মহিলাসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে নিৰা শৰ্মাই ।

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ নতুন ব্যৱসায় বা উদ্যোগীকৰণত বিনিয়োগ কৰিবলৈ হাতত ধন নাই ৷ যাৰ বাবে আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ কাষ চাপি নিৰা শৰ্মাই তেওঁলোকক গহনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ শিকাইছে ৷ মহিলাসকলক উপাৰ্জন আৰু স্বাধীন হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ কামতে বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ আছে নিৰা শৰ্মা । এই প্ৰশিক্ষণ মৌলিক, কাম শিকিবলৈ সহজ, আকৰ্ষণীয় আৰু ইয়াত সৃষ্টিশীলতা জড়িত হৈ আছে ৷ তদুপৰি ই পৰিৱেশ অনুকূল আৰু বহনক্ষম বিকল্প ৷ ‘‘আমাক কম খৰচী বা নূন্যতম বিনিয়োগৰে আয় সৃষ্টিৰ সুযোগৰ প্ৰয়োজন’’ বুলিও কয় উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে ৷

bamboo ornaments making
বাঁহেৰে নিৰ্মিত আ-অলংকাৰ (ETV Bharat Assam)

‘‘মোক নতুন নতুন ডিজাইন কৰা গহনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কয় ধনী লোকসকলে ৷ কিন্তু মই ডিজাইনাৰ বুলি ক’বলৈ ভাল নাপাওঁ ৷ মই ডিজাইনাৰ সেইসকল লোকৰ বাবে, যি সকলৰ প্ৰায় ৭৫ % লোক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে । ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় ৭৫% লোক দৰিদ্ৰ আৰু ২০ শতাংশহে ধনী লোক আছে ৷ এই যিসকল দৰিদ্ৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ জীৱনতো ডিজাইন কৰাহে মোৰ কৰ্তব্য । গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ ভিতৰত বিশেষকৈ যি সকল কৰ্মবিমুখ আৰু শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম, তেওঁলোকৰ বাবে কাম কৰাটোৱে মোৰ লক্ষ্য’’ - নিৰা শৰ্মাই কয় ৷

উদ্যমী মহিলাগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘এটা সময়ত অসমত মোৰ এই গহনা দেখি বহুতেই হাঁহিছিল ৷ কিন্তু মই যিহেতু কলকাতাত আছিলো, মোৰ এই গহনা দেখি তাৰ লোকসকলে মোক আঁকোৱালি লৈছিল আৰু সেয়াই আৰম্ভণি । তাৰপিছত অসমৰ এগৰাকী মহিলাই স্বামীৰ বিয়োগৰ পিছত তিনিটা সন্তান লৈ সমস্যাত পৰিছিল ৷ মই তেওঁক এই গহনা তৈয়াৰ কৰিবলৈ শিকাওঁ ৷ মহিলাগৰাকীয়ে এই সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি কলকাতালৈ পঠাই দিয়ে ৷ মই তেওঁক বেংকৰ একাউণ্ট খুলি দিছিলোঁ আৰু এই সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলৈ পইচা পঠাই দিওঁ । ইয়াৰ পৰাই মই মোৰ জীৱনৰ অবিৰত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ।’’

শৰ্মাই কয়, ‘‘মই মাহত পোন্ধৰ দিন এখন গাঁৱত থাকো ৷ তাৰ দুখীয়া, উপাৰ্জন নোহোৱা মহিলা, বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক মই প্ৰশিক্ষণ দিওঁ আৰু এনেদৰেই মই সকলোকে তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ ৷ শেহতীয়াকৈ ছত্তীশগড়ৰ বহু ভিতৰুৱা অঞ্চলত কাম কৰি আছোঁ ৷ তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক মাতি নি সেইখন ৰাজ্যৰ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ বিভাগত মোক কাম কৰিবলৈ দিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিবাৰে এই বিষয়ে জানিব পাৰি মোক লৈ যায় আৰু এতিয়া বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চলত কাম কৰি আছো ।’’

bamboo ornaments making
ঘৰতে ৰোপণ কৰিছে বিশেষ প্ৰজাতিৰ বাঁহজাতীয় উদ্ভিদ (ETV Bharat Assam)

‘‘এডাল বাঁহৰ পৰা এক লাখ টকা উপাৰ্জন - এয়া হৈছে মোৰ প্ৰজেক্ট আৰু মই ইয়াক প্ৰমাণ কৰি দিছো ৷ যাৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাণিক সৰকাৰে মোক এচিভাৰ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰিছিল । সম্প্ৰতি মই ছত্তীশগড়ৰ যি ঠাইত যোৱা দুমাহ ধৰি কাম কৰি আছো, সেই ঠাইত বিদ্যুতৰ সংযোগ নাই ৷ মই প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, সেইবাবে মোৰ এই প্ৰজেক্টৰ নাম হৈছে ক্ৰিয়েচন কনজার্ভেছন আৰু লাইভলিহুড ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোতে মোক বেম্ব লেডী বুলি অভিহিত কৰিছিল’’ - বুলি তেজপুৰৰ মহিলা নিৰা শৰ্মাই গৌৰৱেৰে কয় ৷

বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত চাহিদা

‘‘বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত মোৰ এই সামগ্ৰীয়ে যথেষ্ট চাহিদা লাভ কৰিছে ৷ কিন্তু মই পর্যাপ্ত পৰিমাণে দিব পৰা নাই । আনহাতে, অলপতে এখন দেশে এক লাখ বাঁহী বিচাৰিছে, কিন্তু মই দিব পৰা নাই ৷ সেয়া লাহে লাহে কৰি আছো ৷ এই মাহৰ শেষৰফালে আমেৰিকাৰ এটা কোম্পানীৰ লগত মোৰ সামগ্ৰী সংযুক্ত হ’ব ৷ তেওঁলোকে মোৰ সৈতে সংযুক্ত হ’বলৈ ইয়ালৈ আহিব’’ - সাংবাদিকৰ আগত এই ভাষ্য প্ৰদান কৰে নিৰা শৰ্মাই ৷

bamboo ornaments making
ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে তেজপুৰৰ উদ্যমী মহিলাগৰাকী (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, মহিলাগৰাকীয়ে দেশৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ লোকসকলক বহনক্ষম আৰু আৰ্থিকভাৱে সম্ভৱপৰ পদ্ধতিৰে জীৱিকাৰ বিকল্প উপায় প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । সেই সিদ্ধান্তই মহিলাগৰাকীৰ ২৫ বছৰীয়া যাত্ৰাত সহায় কৰি আহিছে ৷

ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা

নিজৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা সম্পৰ্কে নিৰা শৰ্মাই কয়, ‘‘মই স্ব-উৎপাদনশীল অৰ্থনীতিত বিশ্বাস কৰোঁ । প্ৰতিটো বৃহৎ উদ্যোগে আমাৰ দুৰ্গম অঞ্চলৰ লোকসকলৰ উত্থানত অৰিহণা যোগাব বুলি মই কামনা কৰোঁ । মই অনুভৱ কৰোঁ যে জীৱন-যাপনৰ আৰু সমাজক ঘূৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ব্যৱহাৰিক আৰু অৰ্থপূৰ্ণ পদ্ধতিটো হ’ল দুখীয়া আৰু আৰ্তজনৰ বাবে আশা কঢ়িয়াই অনা । দৰিদ্ৰ আৰু অৱহেলিতসকলৰ সৃষ্টিশীলতাক ব্যৱহাৰ কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলাৰ লগতে লাভজনকভাৱে হাতেৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিব পাৰি ৷ যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক - দুয়োটা দিশতে কল্যাণ হয় ৷ মই ৰৈ নাযাওঁ ৷ মোৰ জীৱনৰ মিছনত মোৰ লক্ষ্যৰ দিশে আগবাঢ়ি যাম, কাৰণ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে কেৱল আনৰ বাবে জীয়াই থকাটোহে জীৱন, মূল্যৱান জীৱন ।’’

