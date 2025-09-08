ETV Bharat / state

সুধাকণ্ঠৰ মহাপ্রয়াণৰ পৰা আদ্যশ্রাদ্ধলৈ চিত্তাকর্ষক আলোকচিত্রৰ প্ৰদৰ্শনী

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত 'অমৃতং গময়' শীৰ্ষক বাতৰি কাকতৰ একক প্ৰদৰ্শনী ।

'অমৃতং গময়' শীৰ্ষক বাতৰি কাকতৰ একক প্ৰদৰ্শনীত মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত সুধাকণ্ঠৰ জালুকবাৰীৰ 'সমন্বয় তীর্থ'(সমাধি ক্ষেত্র)ত এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এগৰাকী সাংবাদিকে । সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ পৰিকল্পনাৰে জ্য়েষ্ঠ সাংবাদিক হিৰণ্য কুমাৰ বৰ্মনে 'অমৃতং গময়' শীৰ্ষক বাতৰি কাকতৰ একক প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰে ।

জ্য়েষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে সুধাকণ্ঠৰ মহাপ্ৰয়াণ, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু আদ্যশ্ৰাদ্ধলৈ বিবিধ বা-বাতৰি আৰু চিত্তাকর্ষক আলোকচিত্রৰ প্ৰদৰ্শনী কৰে । এই প্রদর্শনীত ঘাইকৈ সুধাকণ্ঠৰ মহাপ্রয়াণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, আদ্যশ্রাদ্ধৰ বিবিধ বা-বাতৰি আৰু চিত্তাকর্ষক আলোকচিত্র প্রকাশ পোৱা অসমীয়া, ইংৰাজী, বাংলা আৰু হিন্দী ভাষাৰ ৩০খন বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা প্রদর্শন কৰা হয় ।

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত 'অমৃতং গময়' শীৰ্ষক বাতৰি কাকতৰ একক প্ৰদৰ্শনী (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰদৰ্শনীখনক মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই প্ৰসংশা কৰে ।

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত 'অমৃতং গময়' শীৰ্ষক বাতৰি কাকতৰ একক প্ৰদৰ্শনী (ETV Bharat Assam)
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত 'অমৃতং গময়' শীৰ্ষক বাতৰি কাকতৰ একক প্ৰদৰ্শনী (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত হিৰণ্য কুমাৰ বৰ্মনে কয়, "এয়া মোৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়াস । সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ সহযোগত এই প্ৰদৰ্শনী কৰা হৈছে । ভূপেনদাৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া অসমীয়া জাতিৰ মন-প্ৰাণ শোকত ভাগি পৰিছিল সেই কথা এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে লক্ষ্য কৰিছিলো । সেই সময়ত অসমীয়া বাতৰি কাকতে নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় কাকতবোৰেও মানুহৰ মন আৰু মানসিকতা তেওঁলোকৰ কাকতসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলন ঘটাইছিল ।''

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত 'অমৃতং গময়' শীৰ্ষক বাতৰি কাকতৰ একক প্ৰদৰ্শনী (ETV Bharat Assam)
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত 'অমৃতং গময়' শীৰ্ষক বাতৰি কাকতৰ একক প্ৰদৰ্শনী (ETV Bharat Assam)

''বাতৰি কাকতবোৰে জাতীয় দায়িত্ব সহকাৰে ভূপেনদাৰ মহাপ্ৰয়াণ, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ বাতৰিবোৰ প্ৰতিফলিত কৰিছিল । এইবোৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱা ৬৪ খন বাতৰি কাকত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছো । তাৰ ভিতৰত ৩০খন বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও প্ৰদৰ্শনীলৈ আহি অভিভূত হৈছে । প্ৰদৰ্শনীখনলৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীসকলে এটা জীয়া জাতিৰ জীৱন্ত দলিল হ'ব পাৰে এনে বাতৰি কাকত আৰু সংৰক্ষণ ।" বৰ্মনে কয় ।

ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত 'অমৃতং গময়' শীৰ্ষক বাতৰি কাকতৰ একক প্ৰদৰ্শনী (ETV Bharat Assam)
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত 'অমৃতং গময়' শীৰ্ষক বাতৰি কাকতৰ একক প্ৰদৰ্শনী (ETV Bharat Assam)

