সুধাকণ্ঠৰ মহাপ্রয়াণৰ পৰা আদ্যশ্রাদ্ধলৈ চিত্তাকর্ষক আলোকচিত্রৰ প্ৰদৰ্শনী

সুধাকণ্ঠৰ মহাপ্রয়াণৰ পৰা আদ্যশ্রাদ্ধলৈ চিত্তাকর্ষক আলোকচিত্রৰ প্ৰদৰ্শনী
ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত 'অমৃতং গময়' শীৰ্ষক বাতৰি কাকতৰ একক প্ৰদৰ্শনী ।
Published : September 8, 2025 at 6:50 PM IST
গুৱাহাটী: ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ দিনটোত সুধাকণ্ঠৰ জালুকবাৰীৰ 'সমন্বয় তীর্থ'(সমাধি ক্ষেত্র)ত এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এগৰাকী সাংবাদিকে । সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ পৰিকল্পনাৰে জ্য়েষ্ঠ সাংবাদিক হিৰণ্য কুমাৰ বৰ্মনে 'অমৃতং গময়' শীৰ্ষক বাতৰি কাকতৰ একক প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰে ।
জ্য়েষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে সুধাকণ্ঠৰ মহাপ্ৰয়াণ, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু আদ্যশ্ৰাদ্ধলৈ বিবিধ বা-বাতৰি আৰু চিত্তাকর্ষক আলোকচিত্রৰ প্ৰদৰ্শনী কৰে । এই প্রদর্শনীত ঘাইকৈ সুধাকণ্ঠৰ মহাপ্রয়াণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, আদ্যশ্রাদ্ধৰ বিবিধ বা-বাতৰি আৰু চিত্তাকর্ষক আলোকচিত্র প্রকাশ পোৱা অসমীয়া, ইংৰাজী, বাংলা আৰু হিন্দী ভাষাৰ ৩০খন বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা প্রদর্শন কৰা হয় ।
এই প্ৰদৰ্শনীখনক মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই প্ৰসংশা কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত হিৰণ্য কুমাৰ বৰ্মনে কয়, "এয়া মোৰ ব্যক্তিগত প্ৰয়াস । সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ সহযোগত এই প্ৰদৰ্শনী কৰা হৈছে । ভূপেনদাৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া অসমীয়া জাতিৰ মন-প্ৰাণ শোকত ভাগি পৰিছিল সেই কথা এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে লক্ষ্য কৰিছিলো । সেই সময়ত অসমীয়া বাতৰি কাকতে নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় কাকতবোৰেও মানুহৰ মন আৰু মানসিকতা তেওঁলোকৰ কাকতসমূহৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলন ঘটাইছিল ।''
''বাতৰি কাকতবোৰে জাতীয় দায়িত্ব সহকাৰে ভূপেনদাৰ মহাপ্ৰয়াণ, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু আদ্যশ্ৰাদ্ধৰ বাতৰিবোৰ প্ৰতিফলিত কৰিছিল । এইবোৰ বাতৰি প্ৰকাশ পোৱা ৬৪ খন বাতৰি কাকত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছো । তাৰ ভিতৰত ৩০খন বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও প্ৰদৰ্শনীলৈ আহি অভিভূত হৈছে । প্ৰদৰ্শনীখনলৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীসকলে এটা জীয়া জাতিৰ জীৱন্ত দলিল হ'ব পাৰে এনে বাতৰি কাকত আৰু সংৰক্ষণ ।" বৰ্মনে কয় ।