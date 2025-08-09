তেজপুৰ: ভাৰতীয় সেনাত মহিলাৰ অন্তৰ্ভুক্তি আৰু মহিলাৰ পাৰদৰ্শিতাই নতুন প্ৰজন্মৰ যুৱতীসকলৰ বাবে এক উদাহৰণ হৈ পৰিছে । শেহতীয়াকৈ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত একমাত্ৰ মহিলা সেনা বাহিনীৰ বিষয়া যোদ্ধা কৰ্ণেল ছোফিয়া কুৰেশ্বীৰ পাৰদৰ্শিতাই এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে । সেনাৰ অগ্নিবীৰ আৰু পোনপটীয়াকৈ বিষয়া পৰ্যায়ত যোগদানৰ বাবে অসম তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মকৰলৰ সেনা বিষয়া সঞ্চালক কৰ্ণেল অম্বৰীশ ডুবেই এই বিষয়ে সদৰী কৰে ।
ই টিভি ভাৰতৰ জেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ লগত হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কৰ্ণেল ডুবেই কয়, "মহিলাই যথেষ্ট ভাবে প্ৰভাৱিত হৈছে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ সেনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে । মই বহুতো মহাবিদ্যালয় আৰু এন চি চিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উদ্দেশ্যে যেতিয়া সেনাৰ বাবে যোগদানৰ ভাষণ প্ৰদান কৰোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ যে পুৰুষৰ সমান্তৰালভাৱে মহিলা বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হৈছে । বিগত সময়ছোৱাত মহিলাই একমাত্ৰ বিষয়া পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল এতিয়া পুৰুষৰ সমান্তৰালভাৱে মহিলাই অন্য পদবীত যোগদান কৰাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিশেষকৈ সেনাত বৰ্তমান মহিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত সেনা পুলিচতো হয় আৰু সেয়া মিলিটেৰী পুলিচ বুলি জনা যায় । বৰ্তমান মহিলাৰ অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যৰ মহিলাই এক নতুন পণ কৰি লৈছে সেনাত ভৰ্তি হোৱাৰ বাবে, ই এক আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে ।"
অসম তথা অৰুণাচল প্ৰদেশত আহি থকা দিনত কেবাটাও নিযুক্তিৰ বাবে সেনাবাহিনীৰ দ্বাৰা মকৰল বিচৰা হৈছে । সেয়া ইতিমধ্যেই নিৰ্বাচিত হোৱাসকলৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ ৰূপাত অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি সঞ্চালক কৰ্ণেল ডুবেই জনায় ।
উল্লেখযোগ্য যে, বিগত বৰ্ষত মধ্য অসমৰ চাৰিখন জিলাৰ পৰা বিশেষকৈ শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা যুৱক আৰু যুৱতীয়ে এই অগ্নিবীৰত যোগদান কৰিছে । অগ্নিবীৰ হৈছে ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰাৰ বাবে সেনা বাহিনীৰ ১৫০ নং আইন অনুসৰি আৰম্ভ হোৱা চাৰিবছৰীয়া বিশেষ সেৱা । এজন অগ্নিবীৰ ভাৰতীয় সেনাৰ স্থল, জল আৰু বায়ু সেনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । এই চাৰিখন জিলাৰ পৰা বিগত বৰ্ষত প্ৰায় ১৫০০ যুৱক-যুৱতীক অগ্নিবীৰৰ নিযুক্তি দিয়া হয় ।
ইতিমধ্যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহৰলাগুণত শেহতীয়া ভাবে কম্বাইণ্ড এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ৩-৫ তাৰিখত ৰূপাত এই শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব । কৰ্ণেল ডুবেই কয়,"আজিকালি কোনো ধৰণৰ পোষ্টল বা ডাকযোগে প্ৰাৰ্থীক মকৰলৰ বাবে জাননী দিয়া নহয় । সেয়া প্ৰাৰ্থীৰ মবাইল ফোনৰ নম্বৰত এছ এম এছ আৰু ব্যক্তিগত ই মেইল যুগে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীক জনোৱা হয় । বিশেষকৈ সেনাৰ ৱেবচাইটৰ তথা সেনাৰ ৱেব পৰ্টেল www.joinindianarmy.nic.in ত গৈ এই প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰিব পাৰিব ।"
প্ৰথমে শাৰীৰিক যোগ্যতাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত লিখিত পৰীক্ষা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মৌখিক অনুষ্ঠিত হয় বুলি তেওঁ জনায় । তেওঁ কয়, "সেনাৰ এই মকৰলত কোনোধৰণৰ দ্বিতীয় পক্ষ নাথাকে আৰু ইয়াত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজেই নিজৰ যোগ্যতা নিৰূপণ কৰে । কাৰণ সেনাৰ বাবে যি উচ্চতা, যি সাহস দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন সেই সকলো থকাৰ পিছতহে মকলত উত্তীৰ্ণ হয় । বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে শাৰীৰিক দক্ষতা নিৰ্ণয় কৰাৰ পিছত লিখিত পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণযোগ্য হোৱাৰ পিছত তেওঁ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ পাৰে ।"