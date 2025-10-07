ব্যতিক্ৰম ! অনুৰাগীৰ আৱেগ-উচ্ছাস, ব্যথাৰ দলিল 'কবিতাৰে জুবিন তর্পণ'
জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ বেদনা আজিও কোনেও পাহৰিব পৰা নাই । সকলোৱে জনাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । ভিন্ন ধৰণে প্ৰকাশ কৰিছে মনৰ বেদনা ।
Published : October 7, 2025 at 1:24 PM IST
বৰপেটা : এক ব্য়তিক্ৰমী চিন্তাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এখন কাব্য় সংকলন । মহানায়কৰ মৃত্য়ুৰ পিছত বিভিন্ন কাকত-পত্ৰত প্ৰকাশিত কবিতাসমূহ একত্ৰিত কৰি এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্য়িকে সম্পাদনা কৰি ৰূপ দিছে কাব্য় সংকলনখনৰ । মৰমৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা জনসাধাৰণৰ আৱেগ-উচ্ছাস, ব্যথা আৰু শ্রদ্ধাৰ চিন স্বৰূপে প্ৰকাশিত হৈছে এই বিশেষ কাব্য সংকলনখনি ।
বিশিষ্ট সাহিত্যিক অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত 'কবিতাৰে জুবিন তর্পণ' শীৰ্ষক কাব্য় সংকলনখনি সোমবাৰে বৰপেটাত মুকলি কৰা হয় । অসমবাসীৰ হৃদয়ৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ প্ৰতি শ্রদ্ধাৰ প্ৰকাশ স্বৰূপে প্ৰকাশিত হৈছে এই বিশেষ কাব্য সংকলন 'কবিতাৰে জুবিন তর্পণ'। কাব্য় সংকলনখন প্ৰকাশ কৰিছে কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেচন বৰপেটাই ।
সোমবাৰে বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হয় কাব্য় সংকলনখন উন্মোচন অনুষ্ঠান । এই কাব্য সংকলনখনত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত বিভিন্ন কাকত-পত্ৰত প্ৰকাশিত কবিতাসমূহ একত্ৰিত কৰা হৈছে । এই কবিতাসমূহত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি অনুৰাগ, শোক আৰু শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি অসীম মৰমৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে । সম্পাদক অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰই কয়, "শোকাভিভূত আৰু আবেগত লিখা কবিতাসমূহক সংৰক্ষণ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ শিল্পপ্ৰতিভাৰ প্ৰতি মৰ্যাদা জনাবৰ মানসৰে এই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰচেষ্টা । কোনো প্ৰতিষ্ঠিত বা অপ্রতিষ্ঠিত কবিৰ মাজত বাচ-বিচাৰ কৰা হোৱা নাই, যি কবিতা হৃদয়ৰ পৰা ওলাইছিল, তাকেই গ্ৰন্থৰ পাতত স্থান দিয়া হৈছে ।” এই উন্মোচনী সভাত প্ৰকাশক দেবাদীব দাস, সাহিত্যিক, শিল্পী আৰু জুবিন অনুৰাগীসকলৰ উপস্থিত থাকে ।
উল্লেখ্য যে শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে লাখ লাখ জনতাই গীত-মাতেৰে আজিও স্মৰণ কৰি আছে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ৷ তাৰ মাজতেই বৰপেটাৰ কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেচনে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপ সঁচাকৈয়ে আদৰণীয় ৷