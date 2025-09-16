ETV Bharat / state

অসমত দৈনিক গড়ে সংঘটিত হয় ২০ টাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা: চাৰি বছৰত ১১,৯৫৫ জনৰ মৃত্যু

চাৰি বছৰত ৰাজ্যখনত ২৮,৪৫০ টা পথ দুৰ্ঘটনাত ১১,৯৫৫ জন লোকৰ মৃত্যু আৰু আহত ২২,৫৮৯ জন লোক । কেন্দ্ৰীয় পথ মন্ত্রণালয়ৰ উদ্বেগজনক তথ্য ।

প্ৰতিকী ফটো (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 7:23 PM IST

গুৱাহাটী : ৰাজ্যখনত মৃত্যুৰ অন্যতম এটা কাৰণ হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা । পথ দুৰ্ঘটনাত ৰাজ্যখনত বছৰি গড়ে তিনি হাজাৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই আৰু পাঁচ হাজাৰ লোক আহত হয় । আনহাতে ৰাজ্যখনত বছৰি গড়ে সাত সহস্ৰাধিক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ।

এই তথ্য কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ । শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ ''ৰোড এক্সিডেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া ২০২৩'' প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ভয়াৱহ ছবিখন ।

অসমৰ চাৰি বছৰত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপৰেখা :

ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৈৰ্ঘ বৃদ্ধি পোৱাৰ উপৰি বহু পথ আহল-বহল হোৱাৰ লগতে পথৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে । এককথাত পূৰ্বৰ তুলনাত যাতায়ত ব্যৱস্থা উন্নত হৈছে । কিন্তু এই উন্নয়নৰ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনা ।

পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপৰেখা (ETV Bharat)

ৰাজ্যখনত পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে দুৰ্ঘটনাত নিহত আৰু আহত লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । অসমত বছৰি গড়ে সাত হাজাৰটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । এই পথ দুৰ্ঘটনাত তিনি হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে পাঁচ হাজাৰৰো অধিক লোক আহত হয় ।

কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে প্রকাশ কৰা প্ৰতিবেদনৰ তথ্য অনুসৰি বিগত চাৰি বছৰত ৰাজ্যখনত মুঠ ২৮,৪৫০ টা পথ দুৰ্ঘটনাত ১১,৯৫৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ২২,৫৮৯ জন লোক আহত হয় ।

বছৰ অনুসৰি ২০২০ চনত ৰাজ্যখনত সংঘটিত হোৱা ৬৫৯৫ টা পথ দুৰ্ঘটনাত ২৬২৯ জন লোকৰ মৃত্যু আৰু আহত হয় ৫২৬৯ জন লোক । আনহাতে ২০২১ চনত ৰাজ্যখনত সংঘটিত হোৱা ৭৪১১ টা পথ দুৰ্ঘটনাত ৩০৩৬ জন লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু আহত হয় ৫৭৬৩ জন লোক ।

সেইদৰে ২০২২ চনত সংঘটিত হোৱা ৭০২৩ টা পথ দুৰ্ঘটনাত ২৯৯৪ জন লোকৰ মৃত্যু হয় আৰু আহত হয় ৫৬৩৭ জন লোক । ২০২৩ চনত ৰাজ্যখনত সংঘটিত হৈছিল ৭৪২১ টা পথ দুৰ্ঘটনা । এই পথ দুৰ্ঘটনাত ৩২৯৬ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে ৫৯১৭ জন লোক আহত হৈছিল ।

২০২৩ চনত ৰাজ্যখনত সংঘটিত হোৱা ৭৪২১ টা পথ দুৰ্ঘটনাৰ ভিতৰত ৩১০১টা পথ দুৰ্ঘটনাত মানুহৰ মৃত্যু ঘটিছিল ।

পথ দুৰ্ঘটনাৰ স্থান আৰু কাৰণ :

পথ দুৰ্ঘটনাৰ স্থান আৰু কাৰণ (ETV Bharat)

লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজ্যখনৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহতসকলৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক লোকেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হোৱা দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে । ২০২৩ চনত ৰাজ্যখনত নিহত হোৱা ৩২৯৬ জন লোকৰ ভিতৰত ১৫৬৪ লোকেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল ।

ইফালে ২০২৩ চনত ৰাজ্যখনত ২৯৭৯ টা পথ দুর্ঘটনা দ্ৰুতগতিত বাহন চলোৱাৰ বাবে আৰু ১০৬ টা পথ দুৰ্ঘটনা সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে । আনকি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেও ১০৫ টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । পথত থকা গাঁতৰ বাবেও ৰাজ্যখনত আনকি বহুসংখ্যক দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

প্ৰতিবেদনখনৰ মতে, পথত থকা গাঁতৰ বাবে ২০২৩ বৰ্ষত ২৭১ টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । প্ৰতিবেদনখনৰ মতে ৰাজ্যখনত গড়ে দৈনিক ২০টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই দুৰ্ঘটনাত দৈনিক গড়ে ৯ জন লোক প্ৰাণ হেৰুৱাই আৰু আহত হয় ১৬ জন লোক । যি তথ্য অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্যৰ বাবে অত্যন্ত উদ্বেগৰ বিষয় ।

পথ দুৰ্ঘটনাত হোৱা মৃত্যু আৰু বয়স :

পথ দুৰ্ঘটনাত হোৱা মৃত্যু আৰু বয়স (ETV Bharat)

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্রতিবেদনৰ তথ্য মতে, ২০২২ বৰ্ষত দুর্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ ভিতৰত ১৮ বছৰৰ তলত হৈছে ১৭৩ গৰাকী, ১৮-২৫ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হৈছে ৭৯৫ গৰাকী, ৩৫-৪৫ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হৈছে ৬০৯ গৰাকী অৰু ৬০ বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ হৈছে ৩১গৰাকী । লক্ষণীয় বিষয় যে অসমত সংঘটিত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাসমূহৰ ভিতৰত অত্যধিক গতিবেগ অন্যতম এটা প্ৰধান কাৰণ ।

চৰকাৰী আঁচনিয়েও ৰোধ কৰিব পৰা নাই পথ দুৰ্ঘটনা, কাৰণ বহু :

পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও এইক্ষেত্রত বিশেষ কোনো সফলতা লাভ কৰা নাই । বিগত কেইবা বছৰ ধৰি অসমত পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা চিন্তনীয় ৰূপত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত পৰিবহণ বিভাগৰ পথ সুৰক্ষাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কাৰিকৰী বিষয়া জয়ন্ত দাসে কয়, "পথ দুৰ্ঘটনাৰ আঁৰত বহু কেইটা কাৰণ জড়িত হৈ আছে । পথ দুৰ্ঘটনাৰ নিৰ্দ্দিষ্ট কোনো এটা কৰণ নাই । বহু সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ফ’ৰলেন আৰু লোকনির্মাণ বিভাগৰ অধীনৰ ভালেমান ৰাজ্যিক পথৰ আধৰুৱা অৱস্থা থকা তথা কাৰিকৰী দিশত বিসংগতিপূর্ণ পথ দুৰ্ঘটনাৰ এটা দিশ । ইফালে পথ দুর্ঘটনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যদিও পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা হ্ৰাস হোৱা নাই । আনহাতে পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্রত সকলো দিশ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে অধ্যয়ন নকৰি পথ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত কাৰিকৰী বিসংগতি থকাৰ ফলতো বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । সেইদৰে পথৰ দিশ অমান্য কৰি ভুল দিশেৰে গাড়ী চলোৱাৰ বাবেও সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনা । আনহাতে গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেও যথেষ্ট সংখ্যক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত অসমতেই সৰ্বাধিক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । সাধাৰণ দৃষ্টিত ৰাজ্যখনত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাৰ বিশেষ কাৰণ হিচাপে সুৰাপান, অধিক গতিত বাহন চলোৱা আৰু জৰাজীৰ্ণ পথ বুলিলেই বিবেচিত হৈছে ।"

লগতে পঢ়ক : প্ৰায়েই অসমৰ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে কপিলী ফল্ট জ'ন; বৰভূঁইকপৰ আগজাননী নেকি ?

