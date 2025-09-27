ETV Bharat / state

সাগৰৰ দৰে গভীৰ তুমি... সৰ্ববৃহৎ দেৱাল অংকন

প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক তুলিকাৰে জীৱন্ত কৰাৰ প্ৰয়াস ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চিত্ৰশিল্পীৰ । তেজপুৰৰ উৰণসেতুৰ দেৱালত জিলিকিল হাৰ্টথ্ৰব ।

An artist painted largest picture of Zubeen Garg on the wall of Fly over in Tezpur
চিত্ৰশিল্পী ৰোনাল ৰাজবংশীয়ে অংকন কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ সৰ্ববৃহৎ ছবি (ETV Bharat Assam)
তেজপুৰ: শিল্পীয়ে শিল্পীৰ অনুভৱ বুজিব পাৰে । এজন শিল্পীয়ে ভালদৰে জানে তেওঁ কি কব বিচাৰিছে বা কি ভাল পায় । অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত শিল্পীয়ে নিজৰ প্ৰতিভাৰে শিল্পীজনক জীয়াই ৰখা আৰু জীৱন্ত ৰূপ দিয়াৰ কোনো কাৰ্পণ্য কৰা নাই । শিল্পীগৰাকীৰ অকাল মৃত্যুৰ পিছত ইমান বৃহৎ দেৱাল পেইণ্টিং ক'ৰবাত হৈছে নে নাই তাৰ তথ্য নাই যদিও তেজপুৰ চহৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত আজি সম্পূৰ্ণ হ'ল এই বৃহৎ চিত্ৰ ।

তেজপুৰৰ এগৰাকী ফাইন আৰ্ট শিল্পী তথা ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ড কৰা ৰোনাল ৰাজবংশীয়ে আঁকি উলিয়াইছে বৃহৎ আকাৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ সাগৰ তলিৰ ছবি, নাম দিছে 'সাগৰৰ দৰে গভীৰ তুমি.."। বিগত তিনিদিন ধৰি সময় উলিয়াই ৰোনালে এই ছবি তেওঁৰ দুজন শিষ্যৰ লগত প্ৰস্তুত কৰি আজি সম্পূৰ্ণ কৰে ।

তেজপুৰৰ উৰণসেতুত জুবিন গাৰ্গৰ সৰ্ববৃহৎ ছবি অংকন (ETV Bharat Assam)

ৰোনালে কয়,"সকলোৰে আপোন জুবিনদা আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল । সেয়া আমাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই, সেয়েহে তেজপুৰ ভিতৰতে এখন বৃহৎ ছবি আঁকি জুবিনদাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ । আচলতে তেওঁৰ গানত আছে যে সাগৰৰ দৰে গভীৰ । তেওঁ আমাক বহুত গান দিছে আৰু মই মোৰ এই পেইণ্টিংখনৰ জৰিয়তে সাগৰৰ ভিতৰতে ইয়াত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ।"

মাত্ৰ তিনিদিনতে অংকন কৰিছে এই ছবি (ETV Bharat Assam)

চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে কয়,"সাগৰৰ তলিত তেওঁ বিলীন হোৱা নাই, সাগৰৰ বিভিন্ন জীৱৰ লগত তেওঁ সদায় থাকিব । ছবিখনৰ উচ্চতা ২৫ মিটাৰ আৰু বহল অৰ্থাৎ ইয়াৰ প্ৰস্থ ৩৫ মিটাৰ ৷ তেজপুৰৰ প্ৰৱেশ পথত দোলাবাৰীৰ উৰণসেতুৰ তলৰ বাছ আস্থানত এই ছবি আঁকি উলিয়াইছোঁ ।"

দোলাবাৰীৰ উৰণসেতুৰ তলৰ বাছ আস্থানত অংকন কৰিছে এই ছবি (ETV Bharat Assam)

ছবিখন সম্পূৰ্ণৰূপে কৰি সাগৰৰ বিভিন্ন মাছ আৰু পানীৰ ৰং সকলো সন্নিবিষ্ট কৰিছে ৰোনালে । ৰোনালে ২০২১ চনৰ ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত তেঁওৰ চিত্ৰ অংকনৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডত নাম সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পিছত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিত্ৰ অংকন প্ৰতিযোগিতাত বিশ্বৰ ১০ খনৰ ভিতৰত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

চিত্ৰশিল্পী ৰোনাল ৰাজবংশীয়ে অংকন কৰিছে এই ছবি (ETV Bharat Assam)

ৰোনালে পূৰ্বতে অসমৰ বৰেণ্য ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা, পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাৰ চিত্ৰ সৰু সৰু শিলত অংকন কৰি ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল । তেজপুৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত অংকন কৰা জুবিন গাৰ্গৰ এই ছবিখন পথৰ দাঁতিত বিভিন্ন অনুৰাগীয়ে গাড়ীৰ পৰা নিজৰ মোবাইল ফোনত সংগ্ৰহ কৰা দেখা গৈছে ।

