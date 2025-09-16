ট্ৰেডিঙৰ ধন ঘূৰাই দিব নোৱাৰে অভিযুক্তই; ভয়তে থানাৰ ভিতৰতে আচামীয়ে নিজে কাটি ল'লে নিজৰে ডিঙি

ETV Bharat / state

ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবাৰী আৰক্ষী চকীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা । ট্ৰেডিঙৰ ধন ঘূৰাই দিব নোৱাৰি ওৰিশ্যাৰ প্ৰশান্ত পাল এজনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 10:07 PM IST

2 Min Read
ডিব্ৰুগড় : অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ ঘটনাই বিগত বৰ্ষত ৰাজ্যত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত আটক হৈছে অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰৱঞ্চনাৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত এজনৰ পাছত আন এজন । বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ত কোটি কোটি টকা অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত সংগ্ৰহ কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বহু কেইজন ।

ইয়াৰ মাজতে আজি (মঙলবাৰ) ডিব্ৰুগড়ত ট্ৰেডিঙৰ এক ভয়াৱহ ঘটনা সংঘটিত হয় । ট্ৰেডিঙৰ ধন ঘূৰাই দিব নোৱাৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰা এজন অভিযুক্তই ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবাৰী আৰক্ষী চকীত নিজৰ ডিঙি কাটি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায় । ওৰিশ্যাৰ প্ৰশান্ত পাল নামৰ ব্যক্তিজনে ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত কৰিলে এই ঘটনা ।

জানিব পৰা অনুসৰি, ওৰিশ্যাৰ প্ৰশান্ত পাল নামৰ ব্যক্তিজন দীৰ্ঘদিন ধৰি পলাই আছিল । ওৰিশ্যাৰ কটক থানাত এইবৰ্ষৰ জানুৱাৰীত গোচৰ পঞ্জীয়ন হোৱাত ওৰিশ্যা এৰি পলায়ন কৰিছিল । কলকাতা, গুৱাহাটীত আত্মগোপন কৰাৰ পাছত ডিব্ৰুগড়ত আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰশান্ত পালে ।

ডিব্ৰুগড়ৰ পল্টন বজাৰৰ পাকিজা ল'জত বিগত তিনি মাহে আত্মগোপন কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ।‌ ট্ৰেডিঙৰ এপ খুলি বিভিন্নজনৰ ধন আত্মাসাৎ কৰি পলাই থকা প্ৰশান্ত পালক ধৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছিল ওৰিশ্যা আৰক্ষী ।

আজি ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবাৰী আৰক্ষীৰ সহযোগত উৰিষ্যাৰ আৰক্ষীৰ দলে পাকিজা ল'জৰ পৰা আটক কৰে অভিযুক্ত প্ৰশান্ত পালক । আটক কৰি বৰবাৰী আৰক্ষী চকীলৈ আইনী কাম-কাজৰ বাবে লৈ আহিছিল ।

বৰবাৰী আৰক্ষী চকী পোৱাৰ পাছতে অতি চতুৰ প্ৰশান্ত পালে আৰক্ষী বেষ্টনীৰ মাজতে কাচ (glass) ভাঙি নিজৰ ডিঙি কাটি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰে । ঘটনাৰ পাছতে ততাতৈয়াকৈ প্ৰশান্ত পালক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰা হয় । বৰ্তমান অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যদিও সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

ঘটনা সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে কোনো কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে জানিবলৈ দিয়া নাই । ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱা এজন‌ ভুক্তভোগীয়ে কয়, "ওৰিশ্যাৰ পৰা এক ডেৰ কোটি টকা খাই পলাই আহিছিল । আজি আৰক্ষীয়ে ধৰা পাছত পইছা ঘূৰাই দিব নোৱাৰো বুলি ডিঙি কাটি লৈছে । মোৰো পইছা লৈছে আৰু বহুত মানুহৰ পইছা লৈছে । মিছা কথা কৈ পইছা লৈছিল ।''

