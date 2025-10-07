হাতত গীটাৰ লৈ আকৌ জীৱন্ত হৈ উঠিব জুবিন গাৰ্গ...
প্রিয় শিল্পীগৰাকীক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে ৰাজ্যৰ অন্যতম বৃহৎ নিৰ্মাণ উদ্যোগ যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনে ।
Published : October 7, 2025 at 5:22 PM IST
নগাঁও: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ পাছতেই প্রিয় শিল্পীগৰাকীক কায়িকভাৱে সম্ভৱ নহ'লেও জীয়াই ৰখাৰ পৰিকল্পনা কৰে এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পীয়ে । ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকী হোজাই জিলাৰ লংকাৰ কাকীৰ যজ্ঞজ্যোতি বৰা । ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই অন্যতম বৃহৎ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা ভাস্কৰ্য শিল্পী যজ্ঞজ্যোতি বৰাই নিজেই জুবিন গাৰ্গৰ এগৰাকী অনুৰাগী হিচাপে প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ দুদিন পাছৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম ।
হাতত গীটাৰ লৈ গান গাই থকা অৱস্থাত প্রিয় শিল্পীগৰাকীক জীৱন্ত ৰূপ দি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নিজৰ জন্মস্থান কাকী চাৰিআলিত । প্ৰথমটো পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম এতিয়া নগাঁৱত থকা যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰ্যালয়ত চলি আছে পূৰ্ণ গতিত । ১১ ফুট উচ্চতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো অহা দহ অক্টোবৰৰ ভিতৰত কাকী চাৰিআলিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বুলি ই টিভি ভাৰতক জনাইছে যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰ্তৃপক্ষই ।
যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ স্বত্বাধিকাৰী যজ্ঞজ্যোতি বৰাৰ তত্বাৱধানত মুঠ ৬ গৰাকীকৈ শিল্পীৰ দিনে নিশাই কৰা প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত এতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি । এতিয়া কেৱল শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত ৬ গৰাকী শিল্পী ।
হোজাই জিলাৰ লংকাৰ কাকী চাৰিআলিৰ এই যুৱ শিল্পী যজ্ঞজ্যোতি বৰাই সকলোৰে প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গক কেৱল স্মৃতিৰ মাজতেই নহয়, জীৱন্ত ৰূপতো ৰাখিবলৈ এটা মহান প্ৰয়াস আৰম্ভ কৰিছে । হাতত গীটাৰ লৈ গান গাই থকা জুবিনৰ সেই হাঁহি, সেই মুগ্ধতাৰ ভাব সকলোবোৰক শিল্পৰ জৰিয়তে জীৱন্ত কৰি তুলিবলৈয়েই এই ১১ ফুট উচ্চতাৰ পূৰ্ণাংগ ভাস্কৰ্য নিৰ্মাণ কৰিছে কাকী অঞ্চলৰ বাবে । প্ৰথমটো প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত নগাঁও, গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ এটাকৈ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ বাবে যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পৰিকল্পনা আছে বুলিও জানিবলৈ দিছে যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰ্তৃপক্ষই ।
যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ সৈতে জড়িত প্ৰাণজিৎ শইকীয়া প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত কয়,"প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতিত আমি এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ । আমি নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিমূৰ্তিটো ১১ ফুট উচ্চতাৰ যদিও প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত উচ্চতা হ’ব ১৫ ফুট । প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো কম সময়ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কোনো বন্ধ, ছুটি নোহোৱাকৈ সকলোৱে কাম কৰি আছে ।”
বৰ্তমান ক্লে ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰি থকা ১১ ফুট উচ্চতাৰ প্রিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি ফাইবাৰ কাচ ব্যৱহাৰ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণত জড়িত শিল্পীয়ে । যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ পৰিকল্পনাত নিৰ্মাণ কৰি থকা প্রিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গক এটা জীৱন্ত ৰূপ দিয়াটোৱেই এতিয়া লক্ষ্য বুলি উল্লেখ কৰে নিৰ্মাণ কামত জড়িত শিল্পীসকলে । প্রিয় শিল্পীগৰাকীক এটা জীৱন্ত ৰূপ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে ১১ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা যজ্ঞ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ এই পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে সকলোৱে ।