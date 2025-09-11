ETV Bharat / state

অসমৰ ৩.৭৮ লাখ হেক্টৰ বনভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত

চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি বেদখলকাৰীৰ পৰা মুঠ ১১,৯২৫ হেক্টৰ বনভূমি মুক্ত কৰা হৈছে ।

3.78 Lakh Hectares Of Forest Land In Assam Under Encroachment
প্ৰতিকী ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 11, 2025 at 4:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : বেদখলমুক্ত ৰাজ্য হিচাবে গঢ় দিয়াৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে চলাইছে অভিযান । ইতিমধ্যে বহু অঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ । ৰাজ্যখনত বেদখল অভিযান চলোৱাক লৈ জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দে অসম চৰকাৰক সমালোচনা কৰাও দেখা গৈছে ।

ইয়াৰ মাজতে অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী বিষয়াই কয় যে ৰাজ্যখনৰ ৩.৭৮ লাখ হেক্টৰ মাটি এতিয়াও বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে ৷ চৰকাৰী জ্যেষ্ঠ বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰাৰ ফলতো জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগতে মানুহ-হাতী সংঘাতো বৃদ্ধি পাইছে ।

ইটিভি ভাৰতৰ হাতত থকা তথ্য অনুসৰি, যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা লামডিঙত ১৪.৪০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চল, পবাত ১৭.৫০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ, বুঢ়া চাপৰিত ২০.৯৯ বৰ্গ কিলোমিটাৰ, কৰিমগঞ্জত ৫.৮৮ বৰ্গ কিলোমিটাৰ, মঙলদৈত ৪.৭২ বৰ্গ কিলোমিটাৰ, ওৰাঙত ২৮ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আৰু গোলাঘাটত ১২ বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চলৰ ভূমি মুকলি কৰিছে ।

এই পদক্ষেপৰ বিষয়ে সচেতন চৰকাৰী জ্যেষ্ঠ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ''বনভূমিৰ পৰা বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰাৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব যাতে অঞ্চলটোৰ বনাঞ্চলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব পৰা যায় ।'' সূত্ৰ অনুসৰি, গছপুলি ৰোপণৰ কামো হাতত লোৱা হৈছে । অহা দুবছৰমানৰ ভিতৰত এক কোটি বীজ ৰোপণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে ।

অসমৰ বনাঞ্চলত বেদখল প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক নেতা-বন বিষয়াও যে জড়িত হৈ আছে, সেই সন্দৰ্ভত সচেতন হৈ ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱশালী ছাত্ৰ সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বেদখল সপক্ষে প্ৰচাৰ চলোৱা সকলো লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ দাবী জনায় ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰথমে উচ্ছেদ হ’ল, এইবাৰ উৰিয়ামঘাটৰ সেউজী ধৰণী ধুনীয়া হ’ব

লগতে পঢ়ক : উচ্ছেদ কৰিলেই জ্বলাই দিব মিচিং গাঁও; হুংকাৰৰ পিচতেই সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবী

আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই কয়, “ৰাজনৈতিক নেতা আৰু বন বিভাগৰ বিষয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা অবিহনে ইমান বৃহৎ বেদখল সম্ভৱ নহয়, বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ চৰকাৰে এনে কাৰ্যত লিপ্ত হোৱা সেই সকলো বিষয়াৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।”

কিন্তু শেহতীয়াকৈ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা মুঠ ১১,৯২৫ হেক্টৰ বেদখল কৰা মাটি বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছে । ৰাজ্যখনৰ মুঠ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হৈছে ১৮.১২ লাখ হেক্টৰ ।

শেহতীয়াকৈ জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দৰ নেতাৰ এটা দলে অসম ভ্ৰমণ কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰে । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দৰ সভাপতি মৌলানা মেহমুদ মাদানীয়ে অসমত চলি থকা উচ্ছেদ অভিযানক গৰিহণা দি ইয়াক ‘বৰ্বৰ’ বুলি অভিহিত কৰে ।

ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ পুনৰ্বাসনৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাক আওকাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মাদানীয়ে কয়, “এখন দেশ এখন ব্যৱস্থা অনুসৰি চলিব লাগিব । অসমত এই অভিযানত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নীতি-নিৰ্দেশনাক যিদৰে আওকাণ কৰা হ’ল সেয়া নিন্দনীয় । কেৱল ধৰ্মৰ নামত মানুহক বিভাজিত কৰাটোৱেই এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যক সন্দেহজনক বা মিঞা বুলি অভিহিত কৰাটো অতিশয় দুখজনক ।”

লগতে পঢ়ক : বনাঞ্চল বেদখলৰ ক্ষেত্রত অসম দ্বিতীয় স্থানত: ৩.৬২ লাখ হেক্টৰ বনভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত

লগতে পঢ়ক : বুলড'জাৰ অবিহনেই চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ চেষ্টা: সময় বৃদ্ধি কৰিলে জিলা আয়ুক্তই

For All Latest Updates

TAGGED:

ASSAM UNDER ENCROACHMENTSAMUJJAL BHATTACHARYAইটিভি ভাৰত অসমASSAM FOREST LAND UNDER ENCRACHMENTASSAM EVICTION DRIVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ভাৰতৰ এনে এটা ৰে'ল ষ্টেচন, য'ত বছৰৰ মাত্ৰ ১৫ দিনহে ৰয় ৰে'ল

ডিমাছা সাহিত্যলৈ বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা স্বত্ত্বেও আজিও এক অপৰিচিত নাম যতীন্দ্ৰলাল থাওচেন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.