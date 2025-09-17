শিক্ষানুষ্ঠানত ৩ দিন অনুপস্থিত: অধ্য়ক্ষই কৰিলে এই কাণ্ড

শিক্ষানুষ্ঠানত ৩ দিন অনুপস্থিত: অধ্য়ক্ষই কৰিলে এই কাণ্ড
শিক্ষাৰ্থীক প্ৰহাৰ কৰা অধ্য়ক্ষৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে অভিভাৱকে ।
নগাঁও: শিক্ষানুষ্ঠানত নিয়মীয়াকৈ উপস্থিত নথকা বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰিলে এগৰাকী অধ্য়ক্ষই । ঘটনাটো ইমানতেই অন্ত পৰা নাই । অধ্য়ক্ষৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতেই শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকে পালেগৈ আৰক্ষীৰ ওচৰ । শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিলে অভিযোগ ।
এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত । নগাঁৱৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছে এজাহাৰ । এজন ছাত্ৰৰ অভিভাৱকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত নগাঁও সদৰ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ । অধ্যক্ষগৰাকী হৈছে নগাঁও কনচেপ্ট জুনিয়ৰ কলেজ (ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল)ৰ অধ্যক্ষ মৃণাল বেজবৰুৱা ।
অধ্যক্ষগৰাকীৰ এই কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে একাংশ অভিভাৱক । ঘটনাটো মঙলবাৰৰ । উত্থাপিত অভিযোগ মতে, মঙলবাৰে কনচেপ্ট ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ অধ্যক্ষ মৃণাল বেজবৰুৱাৰ প্ৰহাৰত আহত হ’বলগীয়া হ’ল কেইবাগকী মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অপৰাধ আছিল বিভিন্ন কাৰণত বিদ্যালয়ত তিনিদিন অনুপস্থিত । কোনোবাই স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অনুপস্থিত থাকিলেও সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে অধ্যক্ষৰ শাস্তিৰ ।
তিনিদিন অনুপস্থিত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মঙলবাৰে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অধ্যক্ষ মৃণাল বেজবৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে । অধ্যক্ষগৰাকীৰ প্ৰহাৰৰ ফলত কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি অভিযোগ কৰে এজন ছাত্ৰৰ অভিভাৱকে । বিদ্যালয়ৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পাছত বিষয়টো অভিভাৱকে অৱগত হোৱাত জাঙুৰ খাই উঠে একাংশ অভিভাৱক । আনকি নগাঁৱৰ উৰিয়াগাঁৱৰ এগৰাকী ভুক্তভোগী ছাত্ৰৰ অভিভাৱক কাষ চাপে নগাঁও সদৰ আৰক্ষীৰ ।
মঙলবাৰে সন্ধিয়া ছাত্ৰজনৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাত শৰীৰৰ কেইবা ঠাইত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হোৱাত ক্ষুণ্ণ হৈ নিশা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয় অভিভাৱক । নিশা ছাত্ৰজনক লগত লৈ তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ অধ্যক্ষ মৃণাল বেজবৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰে এজাহাৰ । এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰজনৰ অভিভাৱকে কয়, "পুৱা মোৰ ল'ৰাটো কনচেপ্ট জুনিয়ৰ কলেজলৈ গ'ল । ক্লাছত সোমোৱাৰ পিচত অধ্যক্ষ মৃণাল বেজবৰুৱাই আহি ১৬ দিনৰ ভিতৰত যিকেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ৩ দিনৰ ওপৰত ক্ষতি কৰিছে তেওঁলোকক থিয় হ'বলৈ দি লাঠিৰে কোবাইছে ।"
উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত নগাঁও সদৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যদিও অভিযুক্ত অধ্যক্ষক এই বাতৰি প্ৰস্তুত কৰা পৰ্যন্ত আটক কৰা নাই । আনহাতে, অধ্যক্ষ মৃণাল বেজবৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকে ।