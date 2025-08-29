ETV Bharat / state

সন্তানৰ মৃত্যু, মাতৃও সংকটত : পুনৰ বিতৰ্কত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় - GOLAGHAT CIVIL STILLBIRTH CASE

শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গাফিলতিৰ অভিযোগ । ভুল চিকিৎসাৰ বাবে মৃত্যুৰে যুঁজিছে প্ৰসূতিয়ে !

Golaghat Civil hospital stillbirth case
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 29, 2025 at 12:05 PM IST

গোলাঘাট : শেহতীয়াকৈ জি এম চি এইছত নৱজাতকৰ মৃত্যুক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । তেনে সময়তে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে গোলাঘাট জিলাৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় । প্ৰসূতিৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত চৰম হেমাহিৰ অভিযোগ উঠিছে চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে । দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ ঘোষণা জিলা আয়ুক্তৰ । ঘটনাটোক লৈ গোলাঘাটত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।

চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰসূতি বিভাগত কৰ্তব্যৰত এগৰাকী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এটা পৰিয়ালে । চিকিৎসালয়ত সংঘটিত চৰম হেমাহিৰ ফলত প্ৰসূতিয়ে মৃত সন্তান প্ৰসৱ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ লগতে মহিলাগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থালৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে ।

বিতৰ্কত শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় (ETV Bharat)

অৱশ্যে নৱজাতকটোৰ আই চি ইউত মৃত্যু হৈছে নে মহিলাগৰাকীয়ে মৃত সন্তান জন্ম দিছিল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত । কিয়নো পৰিয়ালৰ মতে আই চি ইউত লৈ যোৱাৰ পিছতহে কেঁচুৱাটোৰ মৃত্যু হৈছিল ।

Golaghat Civil hospital stillbirth case
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰসূতি বিভাগ (ETV Bharat)

ইফালে এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাটোক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে । গোলাঘাট জিলা আয়ুক্তলৈ এক লিখিত পত্ৰযোগে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ উচিত তদন্তৰ আহ্বান জনায় বিধায়কগৰাকীয়ে । তাৰ পিছতে গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত পুলক কুমাৰ মহন্তই দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ।

Golaghat Civil hospital stillbirth case
ঘটনাৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তৰ (ETV Bharat)

অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ ডেভিড কুমাৰ বৰাক তদন্তত নিয়োজিত কৰি কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ মৌচুমী বৰা আৰু যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ ৰাজীৱ ৰঞ্জন গগৈক তদন্তত সহযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । অতি শীঘ্ৰে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আয়ুক্তই নিৰ্দেশটোত উল্লেখ কৰিছে ।

Golaghat Civil hospital stillbirth case
ঘটনা সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে, ধনশিৰি মহকুমাৰ বচাপথাৰ বিলগাঁৱৰ দ্বীপেন দাসৰ গৰ্ভৱতী পত্নীক ২০ আগষ্টৰ পুৱা ৮ বজাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল । কিন্তু ২৪ আগষ্টলৈকে চিকিৎসকে তেওঁৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে । যাৰ ফলত ২৪ আগষ্টৰ পুৱা এটি মৃত সন্তান জন্ম দিয়ে মহিলাগৰাকীয়ে ।

কেৱল এয়াই নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰো যথেষ্ট অৱনতি ঘটে । সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক ২৫ আগষ্টত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ হাস্পতাললৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । বৰ্তমানো মৃত্যুৰে যুঁজি আছে মহিলাগৰাকী ।

Golaghat Civil hospital stillbirth case
শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে কয়, "মোৰ লগত অন্যায় হৈছে । মোৰ কেঁচুৱা ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, এতিয়া মোৰ মানুহজনীক বচাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো । শনিবাৰে নিশা গা বেয়া কৰি আছিল আৰু দেওবাৰে পুৱা প্ৰসৱৰ বাবে নিয়াৰ পাছত এটি সন্তান হ'ল । কিন্তু ডাক্তৰ আৰু নাৰ্চে কেঁচুৱাটোক আই চি ইউত ৰাখিবলৈ ক'লে । আই চি ইউতে কেঁচুৱাটোৰ মৃত্যু হয় । পত্নীক লেবাৰ ৰূমৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ পিছতে অধিক ৰক্তক্ষৰণ আৰম্ভ হয় । তাৰ পাছত গোলাঘাটৰ চিকিৎসকে লগে লগে যোৰহাটলৈ নিবলৈ গাড়ী ঠিক কৰি ততাতৈয়াকৈ পঠিয়াই দিয়ে । ভুল চিকিৎসাৰ বাবে এনে হৈছে । মোৰ পত্নীক জীৱিত অৱস্থাত পাম নে নাই ঠিক নাই । মোৰ জীৱন শেষ হৈ গ'ল এতিয়া মই কাৰ লগত থাকিম ।"

আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ দিলীপ ডেকাই কয়, "প্ৰসূতি বিভাগত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে ।"

