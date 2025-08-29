গোলাঘাট : শেহতীয়াকৈ জি এম চি এইছত নৱজাতকৰ মৃত্যুক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । তেনে সময়তে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে গোলাঘাট জিলাৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় । প্ৰসূতিৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত চৰম হেমাহিৰ অভিযোগ উঠিছে চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে । দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ ঘোষণা জিলা আয়ুক্তৰ । ঘটনাটোক লৈ গোলাঘাটত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ।
চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰসূতি বিভাগত কৰ্তব্যৰত এগৰাকী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এটা পৰিয়ালে । চিকিৎসালয়ত সংঘটিত চৰম হেমাহিৰ ফলত প্ৰসূতিয়ে মৃত সন্তান প্ৰসৱ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ লগতে মহিলাগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থালৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালটোৱে ।
অৱশ্যে নৱজাতকটোৰ আই চি ইউত মৃত্যু হৈছে নে মহিলাগৰাকীয়ে মৃত সন্তান জন্ম দিছিল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত । কিয়নো পৰিয়ালৰ মতে আই চি ইউত লৈ যোৱাৰ পিছতহে কেঁচুৱাটোৰ মৃত্যু হৈছিল ।
ইফালে এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাটোক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনে । গোলাঘাট জিলা আয়ুক্তলৈ এক লিখিত পত্ৰযোগে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ উচিত তদন্তৰ আহ্বান জনায় বিধায়কগৰাকীয়ে । তাৰ পিছতে গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত পুলক কুমাৰ মহন্তই দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ।
অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশ ডেভিড কুমাৰ বৰাক তদন্তত নিয়োজিত কৰি কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ মৌচুমী বৰা আৰু যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ ৰাজীৱ ৰঞ্জন গগৈক তদন্তত সহযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । অতি শীঘ্ৰে তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আয়ুক্তই নিৰ্দেশটোত উল্লেখ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ধনশিৰি মহকুমাৰ বচাপথাৰ বিলগাঁৱৰ দ্বীপেন দাসৰ গৰ্ভৱতী পত্নীক ২০ আগষ্টৰ পুৱা ৮ বজাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছিল । কিন্তু ২৪ আগষ্টলৈকে চিকিৎসকে তেওঁৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে । যাৰ ফলত ২৪ আগষ্টৰ পুৱা এটি মৃত সন্তান জন্ম দিয়ে মহিলাগৰাকীয়ে ।
কেৱল এয়াই নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰো যথেষ্ট অৱনতি ঘটে । সংকটজনক অৱস্থাত মহিলাগৰাকীক ২৫ আগষ্টত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ হাস্পতাললৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । বৰ্তমানো মৃত্যুৰে যুঁজি আছে মহিলাগৰাকী ।
এই সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে কয়, "মোৰ লগত অন্যায় হৈছে । মোৰ কেঁচুৱা ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, এতিয়া মোৰ মানুহজনীক বচাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো । শনিবাৰে নিশা গা বেয়া কৰি আছিল আৰু দেওবাৰে পুৱা প্ৰসৱৰ বাবে নিয়াৰ পাছত এটি সন্তান হ'ল । কিন্তু ডাক্তৰ আৰু নাৰ্চে কেঁচুৱাটোক আই চি ইউত ৰাখিবলৈ ক'লে । আই চি ইউতে কেঁচুৱাটোৰ মৃত্যু হয় । পত্নীক লেবাৰ ৰূমৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ পিছতে অধিক ৰক্তক্ষৰণ আৰম্ভ হয় । তাৰ পাছত গোলাঘাটৰ চিকিৎসকে লগে লগে যোৰহাটলৈ নিবলৈ গাড়ী ঠিক কৰি ততাতৈয়াকৈ পঠিয়াই দিয়ে । ভুল চিকিৎসাৰ বাবে এনে হৈছে । মোৰ পত্নীক জীৱিত অৱস্থাত পাম নে নাই ঠিক নাই । মোৰ জীৱন শেষ হৈ গ'ল এতিয়া মই কাৰ লগত থাকিম ।"
আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ দিলীপ ডেকাই কয়, "প্ৰসূতি বিভাগত সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ তদন্ত কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে ।"