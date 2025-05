ETV Bharat / state

জয়ৰ পাছত চলিল পাৰ্টী, তাৰ পাছত প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ - ASSAM PANCHAYAT ELECTION RESULTS

জয়ী ঘোষণাৰ পাছতো তালিকাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ নাম নহাৰ অভিযোগ ( ETV Bharat Assam )

Published : May 13, 2025 at 9:47 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 11:23 PM IST

ডিব্ৰুগড়: ৰাজ্যত শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত হ'ল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন । দেওবাৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰম্ভ হোৱা কোনো কোনো জিলাত সোমবাৰে পুৱালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ল পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা । ইয়াৰ মাজতে চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । জয়ী ঘোষণাৰ পাছতো তালিকাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ নাম নহাৰ অভিযোগ । দেওবাৰে নিশা জয়ী প্ৰাৰ্থীক সোমবাৰে পুৱা পৰাজিত ঘোষণা কৰা পাছতে সোণাৰিত আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ । অভিযোগ অনুসৰি লংপতীয়া পঞ্চায়তৰ ৮ নং ৱাৰ্ডৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰফুল্ল বৰুৱাই ৪৫৯ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অৰূপ বৰুৱা নামৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে ৪০৩ টা ভোট লাভ কৰাৰ দাবী কৰে প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে । জয়ী ঘোষণাৰ পাছতো তালিকাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ নাম নহাৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam) ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেওবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী প্ৰফুল্ল বৰুৱাক বিজয়ী হোৱা বুলি ৰাজহুৱা হয় । কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত চৰাইদেউ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা বিজয়ী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত প্ৰফুল্ল বৰুৱাৰ সলনি অৰূপ বৰুৱাৰ নাম উল্লেখ থকাক লৈ জিলা আয়ুক্তক লিখিত আবেদন দাখিল কৰে ভুক্তভোগী নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰফুল্ল বৰুৱাই । ঘটনাক লৈ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগতে সমৰ্থিতসকলক কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ দিব নোৱাৰিলে । কেৱল আদালতৰ কাষ চাপিবলৈ আহ্বান জনায় । কিন্তু এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

