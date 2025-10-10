ETV Bharat / state

বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি, গ্ৰেপ্তাৰ তিনি শিক্ষা স্বেচ্ছাসেৱী

নৱীকৰণৰ নামত ৫ হাজাৰ, নতুন নিযুক্তিৰ নামত দহ হাজাৰকৈ টকা উৎকোচ !

Allegation of Corruption in Samagra Shiksha Abhiyan
নগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ তিনি শিক্ষা স্বেচ্ছাসেৱী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2025 at 7:34 PM IST

Updated : October 10, 2025 at 8:05 PM IST

নগাঁও: বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ নামত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক অনিয়ম তথা দুৰ্নীতি । নগাঁৱত সমগ্ৰ শিক্ষাত এই দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে । সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ কিছু তথ্য সম্বলিত অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছতেই আয়ুক্তই গ্ৰহণ কৰিলে কঠোৰ পদক্ষেপ ।

ৰাজ্য়ত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী শাখাৰ লগতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান অব্যাহত আছে । সমান্তৰালকৈ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে জিলা আয়ুক্তয়ো কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ তৎপৰতাত পোহৰলৈ আহিছে জিলাখনত সংঘটিত হৈ অহা সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য ।

নগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ তিনি শিক্ষা স্বেচ্ছাসেৱী (ETV Bharat Assam)

সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ অধীনত বিদ্যালয় এৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ শিক্ষাৰ বাবে চৰকাৰে এক আঁচনি গ্ৰহণ কৰি বৃহৎ পুঁজি খৰচ কৰি আহিছে যদিও জিলাখনত এই আঁচনিৰ নামতো ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । জিলাখনৰ লাওখোৱা প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনত থকা DQM পল্লৱী শইকীয়াৰ নেতৃত্বত সংঘটিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ কিছু তথ্য সম্বলিত অভিযোগ লাভ কৰাৰ পাছতেই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে আয়ুক্তই । লাওখোৱা শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনত নিয়োজিত শিক্ষা স্বেচ্ছাসেৱী নিযুক্তি আৰু নৱীকৰণৰ নামত DQM পল্লৱী শইকীয়াই তিনিগৰাকী শিক্ষা স্বেচ্ছাসেৱীৰ সহায়ত ধন বিচৰাৰ কিছু অডিঅ' ৰেকৰ্ডিংসহ আন একাংশ শিক্ষাস্বেচ্ছাসেৱীয়ে জিলা আয়ুক্তক দিয়াৰ পাছতেই আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশত শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্বত থকা অতিৰিক্ত আয়ুক্তই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত দাখিল কৰে এজাহাৰ ।

Allegation of Corruption in Samagra Shiksha Abhiyan
অতিৰিক্ত আয়ুক্তই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত দাখিল কৰা এজাহা (ETV Bharat Assam)
Allegation of Corruption in Samagra Shiksha Abhiyan
নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাক দিয়া অভিযোগ পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি, লাওখোৱা প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনত থকা মুঠ ৯৫ গৰাকী শিক্ষা স্বেচ্ছাসেৱীৰ ছমাহৰ মূৰে মূৰে হোৱা নৱীকৰণৰ নামত ৫ হাজাৰকৈ টকা আৰু নতুন নিযুক্তিৰ নামত দহ হাজাৰকৈ টকা উৎকোচ দিব লাগে বিষয়াক । এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্তক লিখিতভাৱে অভিযোগ দাখিল কৰিছে এগৰাকী শিক্ষা স্বেচ্ছাসেৱীয়ে ।

Allegation of Corruption in Samagra Shiksha Abhiyan
নগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ তিনি শিক্ষা স্বেচ্ছাসেৱী (ETV Bharat Assam)

অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্তৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত নগাঁও আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে আটক কৰা তিনি অভিযুক্ত শিক্ষা স্বেচ্ছাসেৱী খাইৰুল ইছলাম, নজৰুল ইছলাম আৰু মুজ্জামেল হকক শুক্ৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । ইপিনে, সমগ্ৰ শিক্ষাত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ মূল অভিযুক্ত DQM পল্লৱী শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল হোৱাৰ পাছতেই তেওঁ নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভর্তি হৈ চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

