শিলচৰ: প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি । মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰেমিকাক এচিড লৈ আক্ৰমণ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ প্ৰেমিকৰ বিৰুদ্ধে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসহ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আটক কৰি প্ৰেমিকক গতালে আৰক্ষীক । এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিলচৰ ৰাধামাধৱ কলেজত । ধৃত প্ৰেমিকজন শিলচৰ শৰৎপল্লীৰ বাসিন্দা শুভম দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ঘটনা অনুসৰি, শিলচৰ ৰাধামাধৱ কলেজৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ লগত দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিলে শুভম দাস নামৰ যুৱকজনৰ । কিন্তু যোৱা দুদিন পূৰ্বে প্ৰেমিকাই তেওঁৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰে ৷ যাৰ বাবে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ হাতত এচিড লৈ প্ৰেমিকাক আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে প্ৰেমিকাৰ কলেজত গৈ প্ৰেমিক শুভম দাস উপস্থিত হয় বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
প্ৰেমিকাক আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি কলেজৰ আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰেমিক শুভম দাসক আটক কৰে । ইয়াৰ পাছত মহাবিদ্যালয়খনতো এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অভিযুক্ত প্ৰেমিকজনক প্ৰহাৰ কৰে । পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি হোৱা সম্ভাৱনা দেখি কলেজ কৰ্তৃপক্ষই খবৰ দিয়ে আৰক্ষীক আৰু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি অভিযুক্ত প্ৰেমিক শুভম দাসক আটক কৰি থানালৈ লৈ যায় ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে শিলচৰ ৰাঙিৰখাৰি আৰক্ষী চকীত ৰুজু কৰিছে এক গোচৰ ।
আৰক্ষীয়েও অভিযুক্ত প্ৰেমিকৰ বিৰুদ্ধে 817/25 BNS Section 124 (2) (270) (79) (3512) (75)(78) নম্বৰত এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰে । আনহাতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ সহপাঠীৰ অভিযোগ, "প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য কৰাৰ বাবে শুভম দাসে এনে ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ।" বিপৰীতে ধৃত শুভম দাসৰ মাতৃৰ দাবী, "ছাত্ৰীগৰাকীৰ লগত মোৰ পুত্ৰৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিলে । মোৰ ল'ৰাই এনে কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে ।"