হাফলং: ডিমা হাছাও জিলাত চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে ভূমি আবণ্টন দিয়াক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি আছে ৷ বুধবাৰে এই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৷
তাৰ মাজতেই মঙলবাৰে বিয়লিৰ ভাগত চিমেণ্ট উদ্যোগৰ বাবে ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ বিৰুদ্ধে গৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কৰা চাৰিজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ডিমা হাছাও আৰক্ষীয়ে । গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা লোক চাৰিজন হৈছে ক্ৰমে- চনেছ হোজাই, সমৰজিত নুনিচা, সুনীল নুনিচা, সাবজয়নন জিডুং ।
ডিমা হাছাও জিলা উদ্যোগ নগৰী হিচাপে পৰিচিত ৷ উমৰাংছ’ নৱদীৰ সমীপৰ লংকুক্ৰ গাঁৱত তিনি হাজাৰ বিঘা ভূমি চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগ নীতিহীনভাৱে আবণ্টন দিয়াৰ বাবে গাঁওখনৰ ২২ জন লোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু বুধবাৰে এই গোচৰ সন্দৰ্ভত আদালতে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব । কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে বিয়লিৰ ভাগত উমৰাংছ’ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰা চাৰিগৰাকী ব্যক্তিক কোনো গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা অবিহনেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা বাপুজিৎ লাংথাচাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অভিযোগ কৰি কয়, ‘‘যোৱা তিনি-চাৰিদিনৰ পৰা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ এগৰাকী সদস্য আৰু পাৰ্বত্য পৰিষদৰ অধীনত থকা ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগৰ বিষয়াসকলে গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰি আহিছিল ৷ উমৰাংছ’ নৱদী লংকুক্ৰ গাঁৱৰ তিনি হাজাৰ বিঘা ভূমি মহাবল চিমেণ্টক উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগে আবণ্টন দিয়াৰ পিছতে গাঁৱৰ ২২ জন লোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰু বুধবাৰে এই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে । কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই মঙলবাৰে বিয়লিৰ ভাগত উমৰাংছ’ আৰক্ষীয়ে নৱদী লংকুক্ৰ গাঁৱৰ চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷’’
লাংথাচাই লগতে কয়, ‘‘ইয়াৰ পিছতে উমৰাংছ’ৰ মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে টেলিফোনযোগে কথা পতাৰ পিছতে বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে গাঁৱৰ চাৰিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চাৰিজন লোকক হাফলঙলৈ আনিছে ।’’
আনহাতে, বুধবাৰে যাতে আদালতৰ শুনানিৰ সময়ত এই লোককেইজন তাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা বাপুজিতে ৷ কিয়নো চাৰিজনৰ তিনিজনেই হৈছে আদালতত লেখ আবেদনকাৰী ৷ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে এই লোককেইজনক বিনাচৰ্তে মুকলি কৰি দিয়াৰো দাবী তোলে ৷
কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘এই চাৰিজন লোকৰ যদি কিবা হয়, তেনেহ’লে ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া হ’ব আৰক্ষী আৰু কংগ্ৰেছ এই ঘটনা এনেই এৰি নিদিয়ে ৷ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক অৱগত কৰা হৈছে ।’’
উল্লেখ্য যে, বিগত ১ ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ডিমা হাছাও জিলাত তিনি হাজাৰ বিঘা ভূমি মহাবল চিমেণ্ট কোম্পানীক দিয়াক লৈ চৰকাৰক উভতি ধৰিছিল । ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চিলিং আইন ক’লৈ গ’ল বুলিও চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছিল কংগ্ৰেছে ৷ তদুপৰি ইক’ল’জিকেলি হটস্পট হিচাপে পৰিচিত উমৰাংছ’ত চিমেণ্ট উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে ভূমি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট আছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভতো বিৰোধী দলটোৱে চৰকাৰক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । ইয়াৰ পিছতে বুধবাৰে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদক পুনৰ শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছিল ।
