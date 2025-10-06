জনজাতিকৰণৰ দাবীত পুনৰ প্ৰতিবাদেৰে ৰাজ্য উত্তাল কৰিবলৈ সাজু আটাছু: সভাপতি বসন্ত গগৈ
১৫ অক্টোবৰৰ পৰা ১৬ নৱেম্বৰলৈকে জনজাতিকৰণৰ দাবীত ৰাজ্য কঁপাবলৈ সাজু টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ।
Published : October 6, 2025 at 10:41 AM IST
শিৱসাগৰ : আটাছুৰ আন্দোলন ঘোষণা ৷ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই ঘোষণা কৰে আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে ৷ জনজাতিকৰণৰ দাবীত ৰাজ্য কঁপাবলৈ সাজু হৈছে সংগঠনটো ৷ উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব আটাছুৱে ।
সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে কয় যে নিষ্পেষিত, নিপীড়িতৰ শাৰীত ৰাখি বঞ্চিত কৰা হৈছে জনগোষ্ঠীটোক । চৰকাৰে টাই আহোমসকলৰ লগতে আৰু ৫ টা জনগোষ্ঠীক একেলগে জনজাতিকৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ বাবে ইয়াক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে গগৈয়ে ৷
‘‘কংগ্ৰেছ চৰকাৰেও প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও ই প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে থাকিল । বিজেপি চৰকাৰেও একে প্ৰতিশ্ৰুতি দি বৰ্তমানলৈকে এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূর্ণ নকৰিলে ৷’’ - বসন্ত গগৈয়ে কয় ৷
সংগঠনটোৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী
১৫ অক্টোবৰৰ পৰা ১৬ নৱেম্বৰলৈকে উজনিৰ ভিন্ন স্থানত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ কথা ঘোষণা আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ । ইয়াৰ পিছতো জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নকৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব সংগঠনটোৱে । যাৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব চৰকাৰ-প্ৰশাসনে ।
কাৰ্যসূচী অনুসৰি আটাছুৱে ১৫ অক্টোবৰত মাহমৰা, ১৬ অক্টোবৰত সাপেখাতী, ১৮ অক্টোবৰত ধেমাজি আৰু ২০ অক্টোবৰত সোণাৰিত জোঁৰ সমদল বাহিৰ কৰিব ৷ তাৰোপৰি ১৭ অক্টোবৰত চিলাপথাৰত গণ সমাৱেশ, ৩ নৱেম্বৰত গোলাঘাটত প্ৰতিবাদী সমদল আৰু ১৬ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰত জোঁৰ সমদলেৰে চৰকাৰৰ মিথ্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৷
সংবাদমেলত আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে কি ক’লে
এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে কয়, ‘‘আহোমকে ধৰি ৬ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰিলে অসম অসমীয়াৰ হৈ নাথাকে । খিলঞ্জীয়া ৰাইজ ভগনীয়া হ'ব । দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হৈ পৰিব । গতিকে অতি সোনকালে ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব লাগিব ।’’
গগৈয়ে কয়, ‘‘চৰকাৰে আমাক ঠগিছে, মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে বিজেপি চৰকাৰে । গতিকে এয়া কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ'ব ।’’
উল্লেখ্য যে, বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান মাহ বাকী থকা অৱস্থাত জনজাতিকৰণৰ দাবীত পুনৰ সৰৱ হৈ পৰিছে টাই আহোম, মৰাণ আদিকে ধৰি জনগোষ্ঠীয় লোকসকল । ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নকৰিলে ’২৬ ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি চৰকাৰ যে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব, তাৰ এক ছবি ক্ৰমান্বয়ে স্পষ্ট হৈ পৰিছে ।
