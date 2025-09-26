মানুহৰ শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা
জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত শোকাকুল পৰিৱেশ । বিভিন্ন ধৰ্মালম্বী লোকে শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে কৰিলে প্ৰাৰ্থনা ।
Published : September 26, 2025 at 9:46 AM IST
গুৱাহাটী: "মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, মোৰ কোনো ভাষা নাই, মই মুক্ত ।" মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে জীৱিত কালতে কৈছিল এইষাৰ কথা । কিয়নো জুবিন গাৰ্গে ভাবিছিল আমি সকলো একে মানুহ । ইয়াত জাতি ধৰ্ম ভাষা বুলিবলৈ একো নাই । কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত যেন এই কথাই প্ৰমাণ কৰি গ'ল ।
মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে প্ৰতিজন অসমীয়াই ভাত খাব নোৱাৰিলে, উজাগৰে থাকিলে । সেয়া লাগিলে হিন্দুই হওক বা মুছলমানেই হওক বা অন্য ধৰ্মৰ লোকে হওক । পিছত পাৰ্থিৱ শৰীৰ আহি পোৱাৰ পিছতো যেন একেই পৰিৱেশ । প্ৰতিটো জাতি-ধৰ্ম-ভাষাৰ লোকে ওলাই আহিল এবাৰ শেষ বিদায় জনাবলৈ ।
জুবিন গাৰ্গৰ আমাৰ মাজৰ পৰা কায়িকভাৱে নোহোৱা হোৱাত সাতটা দিনে হ'ল । প্ৰতিদিনে ধৰ্মীয় নীতি অনুসৰি মাংগলিক কৰ্ম সম্পাদন কৰি আছে পৰিয়ালৰ লোকে । ইয়াৰ উপৰি প্ৰতিদিনে যেন বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত আহি নিজ ধৰ্মৰ যোগেদি শিল্পীগৰাকী আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত কিছু মুছলিম ধৰ্মৰ লোকে নামাজ পঢ়ি, হিন্দু ধৰ্মৰ কিছু লোকে নাম প্ৰসংগ কৰি শিল্পীগৰাকী আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
ইয়াৰোপৰি নুনমাতিৰ এটা পৰিয়ালে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল’বলৈ অহা লোকক কৰিলে বিশেষ আপ্যায়ন । স্বামী-স্ত্ৰী আৰু ১০ বছৰীয়া সন্তানৰ সৈতে অহা পৰিয়ালটোৰ ঘৰ মূলত ওদালগুৰিৰ টংলাত । মহানগৰীৰ নুনমাতিত থাকে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু যেন এই পৰিয়ালটোয়েও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই । তথাপি জুবিন গাৰ্গৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ মন । সেয়েহে যোৱা নিশালৈ নিজ হাতে পিঠা-লাৰু প্ৰস্তুত কৰি আজি আপ্পায়ন কৰে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ অহা লোকসকলক ।
সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক নিজৰ নাম প্ৰকাশ কৰিবলৈও মানা কৰে পৰিয়ালটোৱে । পৰিয়ালটোৱে জনোৱা মতে তেওঁলোকে জুবিন দাক ভালপায় ৷ নিজৰ মনৰ শান্তিৰ বাবে এই কাম কৰিছে । সেয়ে তেওঁলোকে এই কামৰ প্ৰচাৰ হোৱাটো বিচৰা নাই ।