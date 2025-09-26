ETV Bharat / state

মানুহৰ শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা

জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত শোকাকুল পৰিৱেশ । বিভিন্ন ধৰ্মালম্বী লোকে শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে কৰিলে প্ৰাৰ্থনা ।

All religions mass prayer for the eternal peace of the departed artist Zubin Garg's soul
জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 9:46 AM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: "মোৰ কোনো জাতি নাই, মোৰ কোনো ধৰ্ম নাই, মোৰ কোনো ভাষা নাই, মই মুক্ত ।" মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে জীৱিত কালতে কৈছিল এইষাৰ কথা । কিয়নো জুবিন গাৰ্গে ভাবিছিল আমি সকলো একে মানুহ । ইয়াত জাতি ধৰ্ম ভাষা বুলিবলৈ একো নাই । কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত যেন এই কথাই প্ৰমাণ কৰি গ'ল ।

মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে প্ৰতিজন অসমীয়াই ভাত খাব নোৱাৰিলে, উজাগৰে থাকিলে । সেয়া লাগিলে হিন্দুই হওক বা মুছলমানেই হওক বা অন্য ধৰ্মৰ লোকে হওক । পিছত পাৰ্থিৱ শৰীৰ আহি পোৱাৰ পিছতো যেন একেই পৰিৱেশ । প্ৰতিটো জাতি-ধৰ্ম-ভাষাৰ লোকে ওলাই আহিল এবাৰ শেষ বিদায় জনাবলৈ ।

জুবিন গাৰ্গৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনাৰে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ আমাৰ মাজৰ পৰা কায়িকভাৱে নোহোৱা হোৱাত সাতটা দিনে হ'ল । প্ৰতিদিনে ধৰ্মীয় নীতি অনুসৰি মাংগলিক কৰ্ম সম্পাদন কৰি আছে পৰিয়ালৰ লোকে । ইয়াৰ উপৰি প্ৰতিদিনে যেন বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকে জুবিন গাৰ্গৰ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত আহি নিজ ধৰ্মৰ যোগেদি শিল্পীগৰাকী আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত কিছু মুছলিম ধৰ্মৰ লোকে নামাজ পঢ়ি, হিন্দু ধৰ্মৰ কিছু লোকে নাম প্ৰসংগ কৰি শিল্পীগৰাকী আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ।

ইয়াৰোপৰি নুনমাতিৰ এটা পৰিয়ালে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল’বলৈ অহা লোকক কৰিলে বিশেষ আপ্যায়ন । স্বামী-স্ত্ৰী আৰু ১০ বছৰীয়া সন্তানৰ সৈতে অহা পৰিয়ালটোৰ ঘৰ মূলত ওদালগুৰিৰ টংলাত । মহানগৰীৰ নুনমাতিত থাকে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু যেন এই পৰিয়ালটোয়েও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই । তথাপি জুবিন গাৰ্গৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ মন । সেয়েহে যোৱা নিশালৈ নিজ হাতে পিঠা-লাৰু প্ৰস্তুত কৰি আজি আপ্পায়ন কৰে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ খবৰ ল'বলৈ অহা লোকসকলক ।

সংবাদ মাধ্যমৰ লোকক নিজৰ নাম প্ৰকাশ কৰিবলৈও মানা কৰে পৰিয়ালটোৱে । পৰিয়ালটোৱে জনোৱা মতে তেওঁলোকে জুবিন দাক ভালপায় ৷ নিজৰ মনৰ শান্তিৰ বাবে এই কাম কৰিছে । সেয়ে তেওঁলোকে এই কামৰ প্ৰচাৰ হোৱাটো বিচৰা নাই ।

