যোৰহাট : অসমত উৎপাদিত চাহৰ ৫২ শতাংশ উৎপাদন কৰে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে । কিন্তু চাহক জীৱিকা হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি যোৱা দুই লাখৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে সংকট । কাৰণ উৎপাদনী ব্যয়তকৈ অতি কম মূল্যত কলঘৰসমূহে ক্ষুদ্ৰ চাহখেতিয়কৰ পৰা কেঁচাপাত লৈছে । ফলত কেঁচাপাতৰ উচিত মূল্য বিচাৰি বৃহস্পতিবাৰে সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে চিনামৰাস্থিত ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ডৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা, যোৰহাট জিলাৰ এজন বিষয়ববীয়াই এই সন্দৰ্ভত কয়, "আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল অতি বিপদত পৰিছে । আমাৰ উৎপাদনী ব্যয় ২২ টকা হয় । কিন্তু প্ৰতিকিলো কেঁচাপাত আমি কলঘৰত দিলে ১৫ ৰ পৰা ১৬ টকা দিয়ে । আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ডক দাবী জনাইছোঁ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰক । কাৰণ আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক কলঘৰসমূহে ভাতে মৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ।"
লগতে তেওঁ কয়, "ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে গুণগত পাত উৎপাদন কৰাৰ পিছতো আজিৰ তাৰিখত উচিত মূল্য পোৱা নাই । ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে মান নিৰূপণ কৰা ৪০ প্লাছৰ পাত দিয়াৰ পিছতো কলঘৰে আমাক উচিত মূল্য নিদিয়ে ।" লগতে ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ডে কলঘৰসমূহৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে উৎপাদন কৰা কেঁচাপাতত উচিত মূল্য দিবলৈ প্ৰচেষ্টা ল'বলৈ দাবী জনায় । অনাথ্য ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে কেঁচাপাতৰ উৎপাদন বন্ধ কৰি কেঁচাপাত নষ্ট কৰি দিয়াৰো হুংকাৰ প্ৰদান কৰে । লগতে সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহখেতিয়কক উচিত মূল্য নিদিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কেঁচাপাত নষ্ট কৰি প্ৰতিবাদ কৰাৰো হুংকাৰ দিয়ে ।
আনহাতে, কেঁচাপাতৰ দাম হ্ৰাস হোৱা সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ চিনামৰাস্থিত ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ডৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয় যে কেঁচাপাতক লৈ সমগ্ৰ অসমতে এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে । আনহাতে, কেঁচাপাতৰ দাম হ্ৰাস হোৱা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বৰ্তমান পাতৰ যোগান বৃদ্ধি পাইছে । বজাৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চাহ আছে । ফলত কেঁচাপাতৰ দামৰ তাৰতম্য ঘটিছে । অক্সনত বটলিফ ফেক্টৰীসমূহ তথা সংস্থাসমূহে চাহ বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই আৰু বিক্ৰী কৰিলেও দামটো পোৱা নাই । বিক্ৰী কৰিছে যদিও কম মূল্যত বিক্ৰী কৰিবলগা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "উৎপাদনী ব্যয়তকৈ তেওঁলোকে কম মূল্যত চাহ বিক্ৰী কৰিবলগা হৈছে । সেই কাৰণে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে উৎপাদন কৰা কেঁচাপাতত মূল্য দিব পৰা নাই । বটলিফ ফেক্টৰীসমূহে পাতৰ মান নিৰূপণ কৰি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কক মূল্য দি আছে ।"
উল্লেখ্য যে কেঁচাপাতৰ MSP শীঘ্ৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা, MSP নোহোৱা পৰ্যন্ত MBP কঠোৰভাৱে বলৱৎ কৰা, মুক্ত বাণিজ্যৰ নামত বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ পৰা কম মূল্যৰ পকাপাত আমদানি বন্ধ কৰা, গুণগত মানৰ চাহ উৎপাদন আৰু বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা কেঁচা চাহপাত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে NOC-ৰ পূৰ্বৰ ব্যৱস্থাক চৰকাৰী অধিসূচনা হিচাপে প্ৰদান কৰা, DGLMPC-এ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কাৰ্যকৰী কৰা, কলঘৰসমূহৰ খেয়াল-খুচী মতে দৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু গুণগত মান নিৰূপণৰ অবৈজ্ঞানিক নিয়ম বন্ধ কৰা আদি দাবীসম্বলিত এক স্মাৰক-পত্ৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় উদ্যোগ মন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী, ভাৰতীয় চাহ ব'ৰ্ড, জিলা আয়ুক্তলৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰেৰণ কৰে ।