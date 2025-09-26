ETV Bharat / state

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত অভিযুক্তৰ হৈ ওকালতি নকৰে অধিবক্তাই

বৃত্তিগত চিন্তাৰ ঊৰ্ধত থাকি সমাজ সচেতকৰ ভূমিকা ল’বলৈ অসমৰ অধিবক্তালৈ আহ্বান সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ ।

ZUBEEN GARG DEATH
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2025 at 7:05 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত অভিযুক্তসকলৰ গোচৰ নলয় অধিবক্তা সমাজে ৷ এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সদৌ অসম উকীল সন্থাই ৷ অসমৰ সকলো অধিবক্তাকে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খাই পৰা অভিযুক্তসকলৰ হৈ ওকালতি নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে উকীল সন্থাই ৷

সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু নৈতিক কাৰণত অধিবক্তা সমাজ অভিযুক্তৰ সপক্ষে বিবেকক প্রশ্ন নকৰাকৈ থিয় দিয়াটো ঐতিহাসিক ভুল হ’ব বুলি যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি সদৌ অসম উকীল সন্থাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷

“তদন্তকাৰী সন্থাইহে প্রকৃত সত্য উন্মোচন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ৷ সঠিক তদন্তৰ বাবে সুস্থ পৰিৱেশ তথা সামাজিক দায়বদ্ধতা বজাই ৰাখক’’ — এই আহ্বান সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ ।

সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ বিবৃতি (ETV Bharat Assam)

অসমীয়াৰ প্ৰাণস্পন্দন, শিল্পী জুবিন গার্গৰ অকাল মৃত্যুৱে অসমৰ সমাজ জীবনত এক গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্রান্তত জুবিন গাৰ্গৰ অকাল মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খোৱা বহুকেইজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু হৈছে । অসম চৰকাৰে তৎপৰতাৰে বিশেষ তদন্তকাৰী গোট(SIT) গঠন কৰিছে যাতে প্রকৃত তদন্তৰ মাজেৰে দোষীয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায় । ইয়াৰে অভিযুক্ত দুই এগৰাকী দুৰাচাৰী, লম্পট আৰু নৈতিকভাৱে অধঃপতিত লোক হিচাপে ইতিমধ্যে প্রতীয়মান হৈছে বুলি উকীল সন্থাই এক বিবৃতিযোগে মন্তব্য কৰিছে ।

সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ বিবৃতি (ETV Bharat Assam)

সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ সভাপতি শৈলেন্দ্র দাস, সাধাৰণ সম্পাদক দীপক কুমাৰ দাস আৰু কাৰ্যকৰী সম্পাদক মানস শৰণীয়া, উপ-সভাপতি বিজন মহাজনে সংবাদ মাধ্যমক জনায়, “এইসকল ব্যক্তি অগ্রিম জামিন বা জামিন বিচাৰি অধিবক্তাসকলৰ ওচৰত আইনী সাহাৰ্যৰ বাবে আহিব পাৰে । শিল্পী জুবিন গাৰ্গ এক জাতীয় সত্তা, অসমীয়া সাংস্কৃতিক জনজীৱনৰ এক পৰিচয় আৰু এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুত যিসকল অভিযুক্ত সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে থাকি অধিবক্তা সমাজে নৈতিক আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ প্রতি লক্ষ্য ৰাখি সু-চিন্তিতভাৱে সমাজৰ পক্ষত থিয় হ'বলৈ আহ্বান জনালোঁ । লগতে, সদৌ অসম উকীল সন্থাৰ সমূহ সদস্য উকীলক এইক্ষেত্রত দৃঢ় পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনালোঁ ।’’

আইন সমাজৰ বাবে, সমাজ হ’ল আইনৰ বাবে বুলি উল্লেখ কৰি সদৌ অসম উকীল সন্থাই কয়, “প্রকৃত আইনসন্মত সমাজ ব্যৱস্থা গঢ় দিয়াত অধিবক্তাসকলৰ সামাজিক ধর্ম । ন্যায়পালিকাৰ প্রতি শ্রদ্ধা জনাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অধিবক্তাসকল ব্যক্তি হিচাপে এই গোচৰৰ বৃত্তিগত চিন্তাৰ ঊৰ্ধত থাকি সমাজ সচেতক ভূমিকা লোৱাৰ নিতান্তই এই জটিল সময়ত প্রয়োজন ।’’

