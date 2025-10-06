মৰমৰ উৎপল- মৰম ল’বা, তুমি ধুনীয়া ভাষণ দিয়া, কিন্তু সঠিক মতাদৰ্শ, সঠিক দৃষ্টিভংগী নাই...

মৰমৰ উৎপল- মৰম ল’বা, তুমি ধুনীয়া ভাষণ দিয়া, কিন্তু সঠিক মতাদৰ্শ, সঠিক দৃষ্টিভংগী নাই...
আছুৰ সভাপতিলৈ অখিল গগৈৰ মুকলি চিঠি, কি আছে এই চিঠিখনত ?
Published : October 6, 2025 at 5:52 PM IST
গুৱাহাটী : 'জুবিন হত্যা’ গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত শ্যামকানু মহন্তৰ ৰঙালী উৎসৱত মহন্তক প্ৰশংসাৰে উপচাই উদাত্ত ভাষণ দি এতিয়া বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা । উৎপল শৰ্মাই নিজে ফেচবুকত আপলোড কৰা ভাষণৰ ভিডিঅ’টো সামাজিক মাধ্য়মত বিয়পি কৰিছে । ইতিমধ্যে উৎপল শৰ্মাই ভাষণৰ ভিডিঅ’টো সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা ডিলিট কৰিছে ।
উৎপল শৰ্মাই ডিলিট কৰিলেও অখিল গগৈয়ে আপলোড কৰিছে শ্যামকানু মহন্তৰ ৰঙালীত শৰ্মাই দিয়া উদাত্ত ভাষণৰ ভিডিঅ’টো । এই ভাষণ প্ৰসংগতে ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক তথা দলটোৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে উৎপল শৰ্মালৈ এখন ৰাজহুৱা চিঠি লিখিছে ।
উৎপল তোমাৰো অস্বস্তি অনুভৱ হয়, নহয়নে ?
“মৰমৰ উৎপল, মৰম ল’বা ” বুলি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মালৈ লিখা মুকলি চিঠিখনত অখিল গগৈয়ে উৎপলে Superlative degree ত শ্যামকানু তথা ৰঙালীক ভাষণটিত প্ৰশংসাৰে উপচাই দিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে ।
অখিল গগৈয়ে লিখিছে, 'ৰঙালী'ৰ মঞ্চত একেলগে আছুৰ সভাপতি তুমি উৎপল শৰ্মা, নৰ্থ-ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ মালিক শ্যামকানু মহন্ত আৰু কেইজনমান জনগোষ্ঠীয় নেতাৰ এটা ভিডিঅ’ পালো, য’ত তুমি এটা উদাত্ত ভাষণ দিছা । আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ আনুষ্ঠানিক ভাষণ আছিল সেইটো । তুমি ৰঙালীৰ মঞ্চত শ্যামকানুৰ ৰঙালীক অসমৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতৰ এক আন্দোলনৰ নাম বুলি ঘোষণা কৰিছা । তোমাৰ মতে ৰঙালী বোলে কোনো ধুমুহাতে উভালি নপৰে ! ছাত্ৰ সন্থা বোলে সদায়ে শ্যামকানু মহন্তৰ লগত থাকিব, সফলতাৰ আকাশ চুমিবলৈ !! Superlative degree ত তুমি শ্যামকানু তথা ৰঙালীক প্ৰশংসাৰে উপচাই পঠিয়াইছা । কথাখিনি এতিয়া শুনিলে ছাগে উৎপল তোমাৰো অস্বস্তি অনুভৱ হয়, নহয়নে ?”
শুদ্ধ মতাদৰ্শৰ অভাৱতে আছুৰ পৰা বহুত পায়ো অসমে একো নাপায়গৈ:
“উৎপল, মই তোমাতকৈ জ্যেষ্ঠ, সেইবাবে কথা এটা কওঁ । মানুহক সদায়ে সেইবাবেই শুদ্ধ মতাদৰ্শ লাগে । শুদ্ধ মতাদৰ্শ সদায়ে প্ৰগতিশীল । প্ৰগতিশীল মতাদৰ্শই আমাৰ মাজত যুক্তিপূৰ্ণ, সমালোচনাত্মক, critical চিন্তাৰ জন্ম দিয়ে । সমাজখনক, ঘটনা এটাক জনগণৰ, নিঃস্বজনৰ দৃষ্টিভংগীৰে, সমাজৰ গৰিষ্ঠসংখ্যক ৰাইজৰ আৰু তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক মানৰ মানে way of life দৃষ্টিকোণৰ পৰা চিন্তা কৰাৰ সামৰ্থ্য দিয়ে । যিমান শিক্ষিত হ’লেও কাম নাই, যিমানে পৰিশ্ৰমী হ’লেও ফলাফল শূন্য, যদিহে মানুহৰ বা দল-সংগঠনৰ শুদ্ধ মতাদৰ্শ নাথাকে । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিপদ এইটোৱে । শুদ্ধ মতাদৰ্শৰ অভাৱতে আছুৰ পৰা বহুত পায়ো অসমে সৰ্বশেষত একো নাপায়গৈ, ওলোটাই আন্দোলনবোৰৰ পৰা অসমৰ সংহতি আৰু সমন্বয়ৰ প্ৰতি বিপদ নামি আহে ।”
জুবিনদা স্বঘোষিত সমাজবাদী আদৰ্শৰ আছিল:
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মালৈ দিয়া পত্ৰখনত অখিল গগৈয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শক লৈ এটা বিশেষ মন্তব্য কৰিছে । জুবিনদা স্বঘোষিত সমাজবাদী আদৰ্শৰ আছিল বুলি কৈ অখিল গগৈয়ে উৎপল শৰ্মাক উদ্দেশ্যি পত্ৰখনত কৈছে, “চোৱা উৎপল, আমাৰ আধুনিক অসমৰ আটাইকেইজন কাণ্ডাৰী-জ্যোতিপ্ৰসাদ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ, ভূপেন হাজৰিকা আটাইকেইজন প্ৰগতিশীল মতাদৰ্শৰ আছিল । আনকি আমাৰ জুবিনদা স্বঘোষিত সমাজবাদী আদৰ্শৰ । সেইবাবে অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় মতাদৰ্শ প্ৰগতিশীল হ’ব লাগে । নহয়নে?” “শ্যামকানুৰ পৰা যি বিপদ, জাতিৰ একেই বিপদ তোমাৰ আমাৰ পৰাও হ’ব পাৰে উৎপল, যদিহে আমি সঠিক দৃষ্টিভংগী ল’ব নোৱাৰো ” বুলি লগতে অখিল গগৈয়ে কয় ।
পঢ়া-শুনাও আছে, ধুনীয়া ভাষণ দিয়া, কিন্তু সঠিক মতাদৰ্শ, সঠিক দৃষ্টিভংগী নাই:
উৎপল শৰ্মাৰ দক্ষতাক প্ৰশংসা কৰিলেও অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে আছুৰ আদৰ্শই শ্যামকানুৰ দৰে মানুহক জটিল দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ শিকোৱা নাই তেওঁলোকে । আছুৰ সভাপতিগৰাকীক অখিল গগৈৰ মন্তব্য, “বেয়া নাপাবা, কথা এটা কওঁ, তোমাৰ বুদ্ধিমত্তা আছে, কিছু পঢ়া-শুনাও আছে যেন লাগে, তুমি ধুনীয়া ভাষণ দিয়া, কিন্তু সঠিক মতাদৰ্শ, সঠিক দৃষ্টিভংগী নাই । ওপৰৰ কথাখিনি তুমি ধুনীয়াকৈ কৈছা, কিন্তু বেঠিক ঠাইত কৈছা, বেঠিক মানুহৰ ক্ষেত্ৰত কৈছা, তোমাৰ মতাদৰ্শই তোমাক শ্যামকানু মহন্তৰ দৰে মানুহৰ প্ৰতি critical হ’বলৈ শিকোৱা নাই।”
সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা স্থায়ী একো নাপায় সমাজে: অখিল
আছু অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী জাতীয় সংগঠন হৈও সঁচাকৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ, বিষ্ণু ৰাভা, ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰূপান্তৰক ৰূপায়ণ আছুৰ দ্বাৰা অসম্ভৱ বুলি মন্তব্য অখিল গগৈৰ । কেৱল উৎপল শৰ্মাকে নহয়, আছুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক অসমৰ নিজৰ সময়ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জাতীয়তাৱাদী নেতা আখ্যা দিও আদৰ্শগত দিশত সমালোচনা অখিল গগৈৰ ৷ উৎপল শৰ্মাক উদ্যেশ্যি অখিল গগৈৰ মন্তব্য, “জ্যোতিপ্ৰসাদ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ,ভূপেন হাজৰিকা, (আৰু জুবিনদা ) আমাৰ আধুনিক সংস্কৃতিৰ Doyenসকলৰ আটায়ে প্ৰগতিশীল মতাদৰ্শৰ আছিল । সেই পথেই অসমীয়া জাতিৰ মুক্তিৰ পথ । আছু অসমৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী জাতীয় সংগঠন হৈও সঁচাকৈ একো ৰূপান্তৰ আছুৰ দ্বাৰা অসম্ভৱ, কেৱল এই সঠিক মতাদৰ্শৰ অভাৱৰ বাবে । সমুজ্জ্বলদাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা । আমাৰ সময়ৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ জাতীয়তাবাদী নেতা তেওঁ, অসমৰ বাবে বহুত কৰিছে তেওঁ, অসমক বহুত ভাল পায়, সেইবাবে মোৰ অসীম শ্ৰদ্ধা তেওঁৰ প্ৰতি; কিন্তু শেষত ফলাফল নাই । স্থায়ী একো নাপায় সমাজে তেওঁৰ পৰা । বৰং আছুক অধিক প্ৰতিষ্ঠান (Establishment) ৰ লগত যুক্ত কৰা বাবে তেওঁ ইতিহাসৰ ওচৰত জগৰীয়া হৈ ৰৈ যাব।”
'কা' আন্দোলনত জাগ্ৰত সমাজক নেতৃত্ব দিয়াত ব্যৰ্থ আছু:
২০১৯ৰ দেশ কঁপাই তোলা অসমৰ 'কা’ আন্দোলনত আছুৱে কেৱল আদৰ্শগত সীমাবদ্ধতাৰ বাবে ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ কৰিলে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাৰ প্ৰতি অখিল গগৈয়ে । উৎপল শৰ্মালৈ মুকলি চিঠিখনত অখিল গগৈয়ে শেষত উল্লেখ কৰিছে এইদৰে, “উৎপল, “কা”বিৰোধী আন্দোলনটোৱে উৎকৃষ্ট উদাহৰণ, কেনেকৈ আছুৱে তাৰ সীমাৱদ্ধতাৰ বাবে জাগ্ৰত সমাজ এখনক নেতৃত্ব দিয়াত ব্যৰ্থ হ’ল । উৎপল,অসম চুক্তিখনক তুমি শ্ৰেণী বিশ্লেষণ কৰি চালে দেখা পাবা, কেনেকৈ ই আমাৰ জনগণৰ প্ৰধান প্ৰধান সমস্যাবোৰ তুলি ধৰাত ব্যৰ্থ হৈছে। ”
ব্যক্তিগত স্তৰত কথাবোৰ নল’বলৈ আহ্বান জনাই উৎপল শৰ্মাক শেষত অখিল গগৈৰ মন্তব্য যে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তুটো মতাদৰ্শ । শুদ্ধ মতাদৰ্শ। মতাদৰ্শ ভুল হ’লে ভাল কৰিবলৈ গৈও বেয়া হ’ব পাৰে । আছুৰ সভাপতিলৈ অখিল গগৈৰ এই বিস্ফোৰক পত্ৰই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । আছুৰ সভাপতি শৰ্মাই এই পত্ৰৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব নে নিদিয়ে ? যদি দিয়ে, কিদৰে দিব সেয়া হ’ব মন কৰিবলগীয়া ।