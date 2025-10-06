ETV Bharat / state

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তত্বাৱধানত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰ চিবিআইক তদন্ত দাবী অখিল গগৈৰ

‘‘এইখন চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সঠিক ৰূপত কৰা নাই ৷ ন্যায় দিবলৈ বিচৰা নাই জুবিনক ৷’’ কিয় এনেকৈ ক’লে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷

অখিল গগৈ (Akhil Gogoi FB page)
Published : October 6, 2025 at 9:57 AM IST

কাজিৰঙা : ‘‘সমগ্ৰ অসমে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যময় মৃত্যুৰ তদন্ত আৰু ন্যায় বিচাৰি আছে ৷ আমাক সঠিক তদন্ত লাগিব ৷ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী প্ৰতিজনৰ বিৰুদ্ধে সঠিক আইনী ব্যৱস্থা হ’ব লাগিব আৰু দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগিব ৷’’ এই দাবী ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত কেতবোৰ অভিযোগ তুলি কাজিৰঙাৰ দুৰ্গাপুৰস্থিত কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত দেওবাৰে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে বিধায়ক গগৈয়ে ৷

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰ চিবিআইক তদন্ত দাবী অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, ‘‘যদিহে চি আই ডি বা এছ আই টিৰ ছিংগাপুৰত অৰ্থাৎ ‘প্লেচ অৱ অকাৰেঞ্চ’ত গৈ তদন্ত কৰিব পৰাৰ এক্তিয়াৰ নাই, অভিযুক্তক ধৰি অনাৰ এক্তিয়াৰ নাই, তেন্তে তদন্ত চি আই ডিৰ হাতত কিয় দি থৈছে ? চি আই ডিয়ে যে অসমৰ ৰাইজক, জুবিন গাৰ্গ অথবা তেওঁৰ পৰিয়ালক যে ন্যায় দিব নোবাৰে, তদন্ত যে সঠিকভাৱে নহয় সেয়া আমি আগতেই কৈছিলো ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নিজে অসহায়ভাৱে কালি সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷’’

গগৈয়ে কয়, ‘‘তদন্ত যে সঠিক দিশত আগবঢ়া নাই সেয়া আমি আগৰে পৰাই কৈ আহিছো ৷ গতিকে এয়া এতিয়া স্পষ্ট হৈ গৈছে যে অসম চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সঁচাকৈ কৰিব বিচৰা নাই ৷ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল’বই লাগিব ৷’’

সংবাদমেলতে গগৈয়ে অভিযোগ তুলি কয়, ‘‘যি ৰাইজে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি, ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিবাদ কৰোতে কাৰোবাৰ মূৰ ফালিছে, হাত ভাঙিছে, বহুতক জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছে, এতিয়া সেই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত জড়িত অভিযুক্তসকলক ছিংগাপুৰৰ পৰা আনিবৰ বাবে ৰাইজে হেঁচা দিব লাগে বুলি কৈছে ৷’’

জুবিন গাৰ্গক পৰিকল্পিতভাৱে, ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে, নিয়ম-কানুন ভাঙি সাগৰত সাতুঁৰিবলৈ দিয়া হৈছিল নে নাই বুলি প্ৰশ্ন তুলি গগৈয়ে কয়, ‘‘এই তদন্ত নিশ্চিতভাৱে ছিংগাপুৰত কৰিব লাগিব ৷ সেই য়টখন আৰু ‘বীছ’খনৰ (beach) চিচিটিভি কেমেৰা পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ৷ য়টৰ পৰিচালক আদিক তদন্তকাৰী সংস্থাই সুধিব লাগে ৷ যিয়ে সুধিব পাৰে, যাৰ এক্তিয়াৰ আছে তেওঁলোকক দায়িত্ব অৰ্পন কৰিব লাগে ৷’’

তেওঁ কয়, ‘‘অসম চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিবলৈ বিচৰা নাই ৷ বিজেপিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণে আদৰ্শগত সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল ৷ ‘পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু’ শীৰ্ষক গানটো জুবিন গাৰ্গে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ লিখিছিল ৷’’

গগৈয়ে আৰু কয়, ‘‘ধৰ্ম আৰু জাতিক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈও গানটোৰ যোগেদি জুবিন গাৰ্গে কৈছিল ৷ জীৱিত কালত জুবিন গাৰ্গে কা আন্দোলনৰ সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বহুত গালি পাৰিছিল, বিজেপি সমালোচনা কৰিছিল, মুকলিকৈ জুবিন গাৰ্গে নিজকে সমাজবাদী, লেফ্টিষ্ট কৈছিল ৷ সেইকাৰণেই চৰকাৰে তদন্ত সঠিক ৰূপত কৰিব খোজা নাই নেকি ?’’

গগৈ পুনৰ অভিযোগ তুলি কয়, ‘‘নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ উদ্যোক্তা শ্যামকানু মহন্ত তথা তেওঁৰ দুই ভাতৃৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ সুবাদতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্যামকানু মহন্তক কেৱল মানুহৰ হেঁচাত মাত্ৰ তদন্তটো ঘোষণা কৰিছে ৷ কিন্তু তদন্তটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা নাই ৷’’

গগৈয়ে কয়, ‘‘শ্যামকানু মহন্তৰ ভাতৃ ননীগোপাল মহন্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফ্ৰেইণ্ড, ফিল’ছ’ফাৰ, গাইড আৰু ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তক তেওঁৰ চৰকাৰেই ডিজিপি পাতিছিল ৷ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্যামকানু মহন্তক চিনিয়েই নাপাই বুলি কৈ থাকে ৷ কিন্তু আমি দেখিছো শ্যামকানু মহন্তৰ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল বা ৰঙালী আদিৰ বেছিভাগ অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যায় ৷ শ্যামকানু মহন্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠতাৰ বহু প্ৰমাণ আমি দেখিবলৈ পাইছো ৷’’

‘‘ইফালে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা যুৱ বিজেপিৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ ইনচাৰ্জ আছিল ৷ গতিকে তেওঁক ধৰিবলৈ ক’ত ব্যৱস্থা কৰিব ? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ৰাইজক, জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিবলৈ নহয় কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনলৈকে ঠগিবৰ কাৰণেহে এই কামবিলাক কৰি আছে ৷’’ তেওঁ কয় ৷

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা সন্দৰ্ভতো তেওঁ কয়, ‘‘নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী এগৰাকী উদ্যোক্তা, এগৰাকী পৰিচালক বা স্প’নচ’ৰ হিচাপে আছিল নেকি ? জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে ফেশ্বন শ্ব’ কৰি আছিল নেকি ? এই দুটা প্ৰশ্নৰ পোনপটীয়া উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা লাগে ৷’’

লগতে শ্যামকানু মহন্তক নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল পাতিবলৈ প্ৰতিটো বিভাগক ৩০ লাখকৈ টকা দিবলৈ মন্ত্ৰীসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ দিছিল নে নাই সেয়া স্পষ্ট কৰিবলৈও অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আহ্বান জনায় ৷

