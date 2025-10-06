জুবিন গাৰ্গক লৈ অখিল গগৈয়ে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছে; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ

জুবিন গাৰ্গক লৈ অখিল গগৈয়ে নিকৃষ্ট ৰাজনীতি কৰিছে; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ
জুবিন গাৰ্গৰ নশ্বৰদেহক লৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতি অখিল গগৈৰ । মৃত ব্যক্তিক লৈ ৰাজনীতি কৰা মানুহ হ'ল আটাইতকৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিবিদ : মুখ্যমন্ত্ৰী ।
October 6, 2025
গুৱাহাটী : অৱশেষত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ মুকলিকৈ আৰম্ভ হ’ল অখিল গগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত পৰস্পৰে ৰাজনীতি কৰাৰ আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণ ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে আনিলে মৃত জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমিকাক লৈ শেহতীয়াভাৱে সমালোচনাত মুখৰ হৈ আহিছে অখিল গগৈ । এই লৈ সোমবাৰে অখিল গগৈক উভতি ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে।
জুবিন গাৰ্গক লৈ অখিল গগৈয়ে ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক’লে এইদৰে “অখিল গগৈয়ে এইটোতো পলিটিকচ কৰি আছে । মৃত ব্যক্তিক লৈ ৰাজনীতি কৰা সকলক আটাইতকৈ নিকৃষ্ট ৰাজনীতিবিদ বুলি কোৱা হয়। তেওঁলোকে ভাবিছে ইয়াত ভোট আছে । কিন্তু ইয়াত ওলোটা হ’ব ৷ কিন্তু কোনেও নিবিচাৰে যে এজন মৃত ব্যক্তিক লৈ ৰাজনীতি কৰাটো । যদি অখিল গগৈ অনুৰাগী হ’লহেঁতেন তেন্তে কথাটো বেলেগ ।”
“অখিল গগৈৰ উদ্দেশ্য কি কোনেও বুজি নাপাব । তেওঁ যদি 'ক’ বুলি কয় তেতিয়া 'খ’ও হ’ব পাৰে । তেওঁ কি কৰিব খুজিছে তেওঁহে জানে ৷”— বুলি লগতে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
সংবাদমেলত লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য যে অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সাংঘাতিক ৰাজনীতি কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে, “অখিল গগৈ আৰু লুৰীণ গগৈৰ এজনে সকলোবোৰ মুকলি হোৱাটো বিচাৰে । তদন্তৰ কিবা তথ্য ৰাজহুৱা হ’লে আন এজনে সমালোচনা কৰে ৷ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ বিৰুদ্ধে জুবিনে বহু কথা কৈ গৈছিল ৷”— এই মন্তব্য কৰি অখিল গগৈৰ লগতে লুৰীণজ্যোতি গগৈকো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা ৷