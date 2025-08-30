ETV Bharat / state

কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীক হাতযোৰ কৰিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে - AJP PRESIDENT LURINJYOTI GOGOI

নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে হেংদাং শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক হাতযোৰ কৰি আহ্বান জনালে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।

AJP PRESIDENT LURINJYOTI GOGOI
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 30, 2025 at 9:26 PM IST

ডিব্ৰুগড় : কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ত সংবাদমেল অসম জাতীয় পৰিষদৰ । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণক লৈ অসম জাতীয় পৰিষদে কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । জাতীয় পৰিষদে অসমৰ বান সমস্যা, খহনীয়া, অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী, অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ আদি দিশসমূহৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছিল । কিন্তু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিদিয়াকৈয়ে অসম এৰি গুছি যোৱাৰ অভিযোগ কৰি ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাৱত শনিবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদে ।

অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰি কয়, "আমি অসমৰ জনগণক লৈ কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি নাপালোঁ । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল মাত্ৰ ক'লে, ১০ বছৰে বিদেশী চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই । তাৰবাবে গৃহমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । দীঘলীয়া সময় অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দি দায়বদ্ধতাৰ কথা উল্লেখ কৰি আহিছে । প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ আগত কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাওনাৰ বচন মাতিবলৈ আহে এইসকলে । গৃহমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক 'ঘোচপেটীয়া' বুলি কৈ যি অপমান কৰিলে তাৰবাবে অমিত শ্বাহে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি লাগিব ।"

অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনতে সৰ্ববৃহৎ দুৰ্নীতি হৈছে :

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদাত্ত ভাষণ দিছিল । বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমুহক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কেইবাটাও প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল । ইয়াৰ পাছতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক কাষত বহুৱাই অসম দুৰ্নীতি মূক্ত কৰিব বুলি কৈছে । এইটো এটা একবিংশ শতিকাৰ শ্ৰেষ্ঠ কৌতুক । এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনতে সৰ্ববৃহৎ দুৰ্নীতি হৈছে । অসমত যিজন মানুহৰ গৰু চুপাৰি কাঠ, কণী, মাছ আদিৰ সকলো ছিণ্ডিকেট নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে । সুৰা ব্যৱসায়,মাটি কিনা, ঠিকাৰ নিবিদা এইবোৰ সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত চলি আছে নিজৰ মানুহৰ মাজত ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীক হাতযোৰ কৰিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে :

বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেংদাং লৈ জাতি ৰক্ষাৰ কৰা কথা কৈছে । কিন্তু হেংদাং আহোম জাতিৰ গৌৰৱ, অসমৰ গৌৰৱ গতিকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে হেংদাং শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক হাতযোৰ কৰিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ।‌ লগতে কয়, "তেওঁ যদি হেংদাঙৰ প্ৰতি ইমানেই দায়বদ্ধ আছিল ছয়জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগিছিল । আদানী, মাদানি, ছৈয়দা হামিদ এইসকলক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া নিজৰ মুনাফাৰ বাবে কাম কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অমিত শ্বাহক কাষত বহুৱাই কৈছে অচিনাকী মানুহৰ পৰা মাটি কাঢ়ি আনিব আৰু চিনাকি মানুহক মাটি দিব । কিন্তু কাৰ্যতঃ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ পৰা মাটি কাঢ়ি লৈ আদানী, ৰামদেৱ বাবাক গটাই দিছে ।"

