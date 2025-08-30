ডিব্ৰুগড় : কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ত সংবাদমেল অসম জাতীয় পৰিষদৰ । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দুদিনীয়া অসম ভ্ৰমণক লৈ অসম জাতীয় পৰিষদে কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল । জাতীয় পৰিষদে অসমৰ বান সমস্যা, খহনীয়া, অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী, অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ আদি দিশসমূহৰ ওপৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছিল । কিন্তু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ নিদিয়াকৈয়ে অসম এৰি গুছি যোৱাৰ অভিযোগ কৰি ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাৱত শনিবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিলে অসম জাতীয় পৰিষদে ।
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সংবাদমেলখন সম্বোধন কৰি কয়, "আমি অসমৰ জনগণক লৈ কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি নাপালোঁ । কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল মাত্ৰ ক'লে, ১০ বছৰে বিদেশী চিনাক্ত কৰি বহিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই । তাৰবাবে গৃহমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ । দীঘলীয়া সময় অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দি দায়বদ্ধতাৰ কথা উল্লেখ কৰি আহিছে । প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ আগত কেন্দ্ৰৰ পৰা ভাওনাৰ বচন মাতিবলৈ আহে এইসকলে । গৃহমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক 'ঘোচপেটীয়া' বুলি কৈ যি অপমান কৰিলে তাৰবাবে অমিত শ্বাহে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি লাগিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনতে সৰ্ববৃহৎ দুৰ্নীতি হৈছে :
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদাত্ত ভাষণ দিছিল । বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমুহক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কেইবাটাও প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল । ইয়াৰ পাছতে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক কাষত বহুৱাই অসম দুৰ্নীতি মূক্ত কৰিব বুলি কৈছে । এইটো এটা একবিংশ শতিকাৰ শ্ৰেষ্ঠ কৌতুক । এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনতে সৰ্ববৃহৎ দুৰ্নীতি হৈছে । অসমত যিজন মানুহৰ গৰু চুপাৰি কাঠ, কণী, মাছ আদিৰ সকলো ছিণ্ডিকেট নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে । সুৰা ব্যৱসায়,মাটি কিনা, ঠিকাৰ নিবিদা এইবোৰ সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত চলি আছে নিজৰ মানুহৰ মাজত ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীক হাতযোৰ কৰিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে :
বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেংদাং লৈ জাতি ৰক্ষাৰ কৰা কথা কৈছে । কিন্তু হেংদাং আহোম জাতিৰ গৌৰৱ, অসমৰ গৌৰৱ গতিকে নিজৰ স্বাৰ্থৰ বাবে হেংদাং শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক হাতযোৰ কৰিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে । লগতে কয়, "তেওঁ যদি হেংদাঙৰ প্ৰতি ইমানেই দায়বদ্ধ আছিল ছয়জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব লাগিছিল । আদানী, মাদানি, ছৈয়দা হামিদ এইসকলক লগত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া নিজৰ মুনাফাৰ বাবে কাম কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অমিত শ্বাহক কাষত বহুৱাই কৈছে অচিনাকী মানুহৰ পৰা মাটি কাঢ়ি আনিব আৰু চিনাকি মানুহক মাটি দিব । কিন্তু কাৰ্যতঃ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ পৰা মাটি কাঢ়ি লৈ আদানী, ৰামদেৱ বাবাক গটাই দিছে ।"